Anzeige
Mehr »
Freitag, 16.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Goldaktie beschleunigt ihr Explorationsprogramm - Ergebnisse sprengen den Plan
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
15.01.26 | 08:24
8,550 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,7009,05008:15
PR Newswire
16.01.2026 08:06 Uhr
64 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 16

Bodycotewww.bodycote.com

16 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

15 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

39,985

Highest price paid per share (pence per share):

766.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

745.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

757.32p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,131,739 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,178,665 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,324,433 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Edward Knight

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

31

746

15/01/2026 08:02:57

00509062125TRLO1.1.1

XLON

102

746

15/01/2026 08:02:57

00509062124TRLO1.1.1

XLON

10

747

15/01/2026 08:05:45

00509064191TRLO1.1.1

AQXE

13

745.5

15/01/2026 08:05:59

00509064309TRLO1.1.1

TRQX

129

745

15/01/2026 08:06:23

00509064540TRLO1.1.1

XLON

36

746

15/01/2026 08:07:22

00509065027TRLO1.1.1

CHIX

71

746

15/01/2026 08:07:22

00509065026TRLO1.1.1

BATE

12

747

15/01/2026 08:09:04

00509065822TRLO1.1.1

XLON

152

747

15/01/2026 08:09:04

00509065823TRLO1.1.1

XLON

10

747.5

15/01/2026 08:11:28

00509067190TRLO1.1.1

AQXE

4

747

15/01/2026 08:11:43

00509067274TRLO1.1.1

XLON

118

747

15/01/2026 08:11:43

00509067275TRLO1.1.1

XLON

125

750

15/01/2026 08:15:02

00509068920TRLO1.1.1

XLON

139

750

15/01/2026 08:18:03

00509070564TRLO1.1.1

XLON

124

751.5

15/01/2026 08:21:26

00509072161TRLO1.1.1

XLON

124

751.5

15/01/2026 08:24:03

00509073433TRLO1.1.1

XLON

30

751.5

15/01/2026 08:24:32

00509073626TRLO1.1.1

CHIX

13

751.5

15/01/2026 08:25:03

00509073826TRLO1.1.1

TRQX

79

751.5

15/01/2026 08:26:07

00509074241TRLO1.1.1

BATE

100

750.5

15/01/2026 08:27:59

00509074891TRLO1.1.1

XLON

9

750.5

15/01/2026 08:27:59

00509074893TRLO1.1.1

XLON

74

750.5

15/01/2026 08:27:59

00509074892TRLO1.1.1

XLON

4

751

15/01/2026 08:27:59

00509074894TRLO1.1.1

XLON

12

750.5

15/01/2026 08:28:03

00509074929TRLO1.1.1

AQXE

144

751

15/01/2026 08:35:32

00509078074TRLO1.1.1

XLON

82

751

15/01/2026 08:39:04

00509079490TRLO1.1.1

XLON

30

751

15/01/2026 08:39:16

00509079549TRLO1.1.1

XLON

145

751.5

15/01/2026 08:44:46

00509081783TRLO1.1.1

XLON

131

750.5

15/01/2026 08:53:53

00509085525TRLO1.1.1

XLON

19

752

15/01/2026 09:03:42

00509089171TRLO1.1.1

XLON

123

752

15/01/2026 09:03:42

00509089172TRLO1.1.1

XLON

168

752

15/01/2026 09:09:23

00509090949TRLO1.1.1

XLON

70

753

15/01/2026 09:12:47

00509091989TRLO1.1.1

BATE

12

752

15/01/2026 09:13:29

00509092279TRLO1.1.1

AQXE

36

752.5

15/01/2026 09:13:29

00509092280TRLO1.1.1

CHIX

54

753

15/01/2026 09:14:56

00509092976TRLO1.1.1

XLON

104

753

15/01/2026 09:14:56

00509092977TRLO1.1.1

XLON

68

752.5

15/01/2026 09:19:19

00509094392TRLO1.1.1

BATE

157

753

15/01/2026 09:20:12

00509094627TRLO1.1.1

XLON

13

756

15/01/2026 09:27:39

00509097082TRLO1.1.1

TRQX

10

756

15/01/2026 09:32:43

00509098938TRLO1.1.1

TRQX

3

756

15/01/2026 09:32:43

00509098939TRLO1.1.1

TRQX

13

756

15/01/2026 09:32:43

00509098940TRLO1.1.1

TRQX

12

754.5

15/01/2026 09:34:18

00509099514TRLO1.1.1

AQXE

13

754.5

15/01/2026 09:34:18

00509099513TRLO1.1.1

AQXE

28

754.5

15/01/2026 09:34:18

00509099517TRLO1.1.1

CHIX

30

754.5

15/01/2026 09:34:18

00509099515TRLO1.1.1

CHIX

70

754.5

15/01/2026 09:34:18

00509099516TRLO1.1.1

BATE

221

754.5

15/01/2026 09:34:18

00509099518TRLO1.1.1

XLON

246

761

15/01/2026 09:39:24

00509101277TRLO1.1.1

XLON

15

763

15/01/2026 09:44:44

00509103578TRLO1.1.1

TRQX

34

763.5

15/01/2026 09:44:54

00509103633TRLO1.1.1

CHIX

138

763.5

15/01/2026 09:45:10

00509103739TRLO1.1.1

XLON

11

763.5

15/01/2026 09:47:37

00509104595TRLO1.1.1

AQXE

61

763.5

15/01/2026 09:48:10

00509104745TRLO1.1.1

XLON

75

763

15/01/2026 09:48:10

00509104747TRLO1.1.1

BATE

79

763.5

15/01/2026 09:48:10

00509104746TRLO1.1.1

XLON

127

762.5

15/01/2026 09:54:18

00509106624TRLO1.1.1

XLON

161

762

15/01/2026 10:00:37

00509108609TRLO1.1.1

XLON

35

762.5

15/01/2026 10:01:37

00509108894TRLO1.1.1

CHIX

13

763

15/01/2026 10:02:58

00509109679TRLO1.1.1

AQXE

84

763

15/01/2026 10:03:39

00509109951TRLO1.1.1

BATE

123

762.5

15/01/2026 10:07:57

00509111431TRLO1.1.1

XLON

157

766

15/01/2026 10:18:12

00509115034TRLO1.1.1

XLON

76

766

15/01/2026 10:20:15

00509115865TRLO1.1.1

BATE

117

765

15/01/2026 10:20:33

00509115967TRLO1.1.1

XLON

16

764.5

15/01/2026 10:21:30

00509116301TRLO1.1.1

TRQX

40

764

15/01/2026 10:22:24

00509116696TRLO1.1.1

CHIX

122

764

15/01/2026 10:23:40

00509117127TRLO1.1.1

XLON

116

764

15/01/2026 10:28:19

00509118625TRLO1.1.1

XLON

153

764.5

15/01/2026 10:31:22

00509119622TRLO1.1.1

XLON

76

764

15/01/2026 10:32:39

00509120047TRLO1.1.1

BATE

2

764.5

15/01/2026 10:32:57

00509120148TRLO1.1.1

TRQX

14

765

15/01/2026 10:32:57

00509120149TRLO1.1.1

TRQX

10

764

15/01/2026 10:33:08

00509120230TRLO1.1.1

AQXE

1

764

15/01/2026 10:33:08

00509120231TRLO1.1.1

AQXE

1

764

15/01/2026 10:33:08

00509120232TRLO1.1.1

AQXE

8

764

15/01/2026 10:33:08

00509120233TRLO1.1.1

AQXE

1

764

15/01/2026 10:33:08

00509120234TRLO1.1.1

AQXE

3

764

15/01/2026 10:33:38

00509120465TRLO1.1.1

AQXE

32

764

15/01/2026 10:33:59

00509120609TRLO1.1.1

CHIX

76

764

15/01/2026 10:35:16

00509121078TRLO1.1.1

XLON

23

764.5

15/01/2026 10:35:16

00509121080TRLO1.1.1

XLON

52

764.5

15/01/2026 10:35:16

00509121079TRLO1.1.1

XLON

115

765

15/01/2026 10:37:37

00509121881TRLO1.1.1

XLON

141

765

15/01/2026 10:43:17

00509123791TRLO1.1.1

XLON

38

765

15/01/2026 10:47:03

00509125045TRLO1.1.1

XLON

53

765

15/01/2026 10:47:03

00509125046TRLO1.1.1

XLON

5

765

15/01/2026 10:47:03

00509125048TRLO1.1.1

XLON

65

765

15/01/2026 10:47:03

00509125047TRLO1.1.1

XLON

39

765

15/01/2026 10:48:07

00509125478TRLO1.1.1

CHIX

109

765

15/01/2026 10:49:27

00509125893TRLO1.1.1

XLON

152

765

15/01/2026 10:53:16

00509127115TRLO1.1.1

XLON

39

765

15/01/2026 10:55:48

00509127956TRLO1.1.1

XLON

4

765

15/01/2026 10:55:48

00509127958TRLO1.1.1

XLON

71

765

15/01/2026 10:55:48

00509127957TRLO1.1.1

XLON

10

765

15/01/2026 10:57:48

00509128517TRLO1.1.1

CHIX

29

765

15/01/2026 10:57:48

00509128518TRLO1.1.1

CHIX

115

765

15/01/2026 10:58:26

00509128717TRLO1.1.1

XLON

87

765.5

15/01/2026 10:59:10

00509128928TRLO1.1.1

BATE

14

765.5

15/01/2026 11:01:10

00509129844TRLO1.1.1

AQXE

61

765

15/01/2026 11:03:20

00509130575TRLO1.1.1

XLON

130

765

15/01/2026 11:03:20

00509130576TRLO1.1.1

XLON

85

765.5

15/01/2026 11:07:26

00509131816TRLO1.1.1

BATE

12

765.5

15/01/2026 11:07:46

00509131959TRLO1.1.1

AQXE

190

765

15/01/2026 11:07:49

00509131988TRLO1.1.1

XLON

43

764.5

15/01/2026 11:08:21

00509132108TRLO1.1.1

CHIX

134

763

15/01/2026 11:13:51

00509133989TRLO1.1.1

XLON

66

764.5

15/01/2026 11:16:54

00509134998TRLO1.1.1

XLON

13

764.5

15/01/2026 11:16:54

00509135000TRLO1.1.1

XLON

57

764.5

15/01/2026 11:16:54

00509134999TRLO1.1.1

XLON

87

764.5

15/01/2026 11:22:31

00509136601TRLO1.1.1

XLON

46

764.5

15/01/2026 11:22:31

00509136602TRLO1.1.1

XLON

147

761.5

15/01/2026 11:26:11

00509137955TRLO1.1.1

XLON

40

763

15/01/2026 11:28:06

00509138589TRLO1.1.1

CHIX

13

763

15/01/2026 11:28:07

00509138593TRLO1.1.1

AQXE

10

762.5

15/01/2026 11:29:24

00509138970TRLO1.1.1

TRQX

89

763

15/01/2026 11:29:58

00509139146TRLO1.1.1

BATE

7

762.5

15/01/2026 11:29:58

00509139147TRLO1.1.1

TRQX

66

762.5

15/01/2026 11:30:04

00509139205TRLO1.1.1

XLON

77

762.5

15/01/2026 11:30:04

00509139206TRLO1.1.1

XLON

7

761

15/01/2026 11:41:16

00509142859TRLO1.1.1

XLON

154

761

15/01/2026 11:41:16

00509142860TRLO1.1.1

XLON

13

761.5

15/01/2026 11:42:56

00509143430TRLO1.1.1

AQXE

131

760.5

15/01/2026 11:43:36

00509143635TRLO1.1.1

XLON

83

759.5

15/01/2026 11:44:47

00509143989TRLO1.1.1

BATE

41

759.5

15/01/2026 11:46:04

00509144391TRLO1.1.1

CHIX

23

759.5

15/01/2026 11:55:20

00509147044TRLO1.1.1

XLON

117

759.5

15/01/2026 11:55:20

00509147043TRLO1.1.1

XLON

125

758.5

15/01/2026 12:00:05

00509148282TRLO1.1.1

XLON

125

758.5

15/01/2026 12:02:27

00509148978TRLO1.1.1

XLON

15

759.5

15/01/2026 12:02:50

00509149115TRLO1.1.1

AQXE

145

757

15/01/2026 12:06:41

00509150328TRLO1.1.1

XLON

99

757

15/01/2026 12:09:37

00509151190TRLO1.1.1

XLON

164

757

15/01/2026 12:12:17

00509152040TRLO1.1.1

XLON

15

757

15/01/2026 12:12:28

00509152076TRLO1.1.1

AQXE

47

757

15/01/2026 12:12:39

00509152135TRLO1.1.1

CHIX

66

757

15/01/2026 12:13:10

00509152414TRLO1.1.1

BATE

22

758

15/01/2026 12:13:10

00509152415TRLO1.1.1

BATE

16

759

15/01/2026 12:13:10

00509152416TRLO1.1.1

BATE

144

757

15/01/2026 12:16:29

00509153498TRLO1.1.1

XLON

21

758

15/01/2026 12:20:04

00509154657TRLO1.1.1

TRQX

31

759

15/01/2026 12:20:27

00509154772TRLO1.1.1

XLON

167

759

15/01/2026 12:20:27

00509154771TRLO1.1.1

XLON

7

758

15/01/2026 12:21:26

00509155045TRLO1.1.1

AQXE

49

758.5

15/01/2026 12:32:00

00509158231TRLO1.1.1

CHIX

399

758.5

15/01/2026 12:32:09

00509158284TRLO1.1.1

XLON

108

758.5

15/01/2026 12:32:13

00509158321TRLO1.1.1

BATE

22

758.5

15/01/2026 12:32:21

00509158375TRLO1.1.1

TRQX

19

758

15/01/2026 12:35:04

00509159030TRLO1.1.1

AQXE

137

758

15/01/2026 12:35:19

00509159104TRLO1.1.1

XLON

98

758

15/01/2026 12:37:29

00509159791TRLO1.1.1

XLON

5

758

15/01/2026 12:37:29

00509159793TRLO1.1.1

XLON

90

758

15/01/2026 12:37:29

00509159792TRLO1.1.1

XLON

6

758

15/01/2026 12:37:29

00509159794TRLO1.1.1

XLON

47

757.5

15/01/2026 12:40:07

00509160562TRLO1.1.1

CHIX

20

757.5

15/01/2026 12:41:12

00509160927TRLO1.1.1

TRQX

17

756.5

15/01/2026 12:42:17

00509161318TRLO1.1.1

AQXE

60

756.5

15/01/2026 12:42:23

00509161337TRLO1.1.1

XLON

88

756.5

15/01/2026 12:42:23

00509161338TRLO1.1.1

XLON

100

757

15/01/2026 12:42:25

00509161347TRLO1.1.1

BATE

118

756.5

15/01/2026 12:46:44

00509162772TRLO1.1.1

XLON

126

759.5

15/01/2026 12:56:56

00509165826TRLO1.1.1

XLON

124

759.5

15/01/2026 12:59:19

00509166434TRLO1.1.1

XLON

218

759.5

15/01/2026 13:03:09

00509167961TRLO1.1.1

XLON

141

759.5

15/01/2026 13:06:57

00509169119TRLO1.1.1

XLON

117

759

15/01/2026 13:09:13

00509169848TRLO1.1.1

XLON

189

759

15/01/2026 13:12:16

00509170775TRLO1.1.1

XLON

11

760

15/01/2026 13:22:22

00509173970TRLO1.1.1

XLON

22

760

15/01/2026 13:22:22

00509173969TRLO1.1.1

XLON

4

760

15/01/2026 13:22:22

00509173971TRLO1.1.1

XLON

7

760

15/01/2026 13:22:22

00509173973TRLO1.1.1

XLON

111

760

15/01/2026 13:22:22

00509173972TRLO1.1.1

XLON

25

759.5

15/01/2026 13:22:22

00509173975TRLO1.1.1

TRQX

286

760

15/01/2026 13:22:22

00509173974TRLO1.1.1

XLON

20

759.5

15/01/2026 13:23:47

00509174444TRLO1.1.1

AQXE

11

760

15/01/2026 13:24:39

00509174710TRLO1.1.1

XLON

36

760

15/01/2026 13:24:39

00509174709TRLO1.1.1

XLON

9

760

15/01/2026 13:24:39

00509174711TRLO1.1.1

XLON

21

760

15/01/2026 13:24:39

00509174713TRLO1.1.1

XLON

99

760

15/01/2026 13:24:39

00509174712TRLO1.1.1

XLON

9

760

15/01/2026 13:26:55

00509175322TRLO1.1.1

XLON

106

760

15/01/2026 13:26:55

00509175323TRLO1.1.1

XLON

10

760

15/01/2026 13:29:13

00509176327TRLO1.1.1

XLON

22

760

15/01/2026 13:29:13

00509176326TRLO1.1.1

XLON

59

760

15/01/2026 13:30:03

00509176606TRLO1.1.1

CHIX

59

760

15/01/2026 13:30:03

00509176607TRLO1.1.1

CHIX

131

760.5

15/01/2026 13:30:30

00509176733TRLO1.1.1

BATE

21

760

15/01/2026 13:30:34

00509176766TRLO1.1.1

TRQX

23

760

15/01/2026 13:30:34

00509176767TRLO1.1.1

TRQX

132

760

15/01/2026 13:32:05

00509177432TRLO1.1.1

XLON

116

760.5

15/01/2026 13:32:49

00509177642TRLO1.1.1

BATE

59

760.5

15/01/2026 13:33:47

00509177998TRLO1.1.1

CHIX

18

760.5

15/01/2026 13:33:47

00509178001TRLO1.1.1

AQXE

19

760.5

15/01/2026 13:33:47

00509178000TRLO1.1.1

AQXE

125

760.5

15/01/2026 13:33:47

00509177999TRLO1.1.1

BATE

145

760.5

15/01/2026 13:33:47

00509178002TRLO1.1.1

XLON

92

760

15/01/2026 13:36:11

00509178865TRLO1.1.1

XLON

81

760

15/01/2026 13:36:28

00509178982TRLO1.1.1

XLON

175

760

15/01/2026 13:38:38

00509179871TRLO1.1.1

XLON

19

759.5

15/01/2026 13:41:37

00509180734TRLO1.1.1

TRQX

15

760

15/01/2026 13:42:02

00509180963TRLO1.1.1

AQXE

108

759.5

15/01/2026 13:44:09

00509181903TRLO1.1.1

BATE

99

759

15/01/2026 13:44:31

00509182135TRLO1.1.1

XLON

55

759

15/01/2026 13:45:19

00509182548TRLO1.1.1

CHIX

240

759

15/01/2026 13:47:04

00509183356TRLO1.1.1

XLON

161

758

15/01/2026 13:50:25

00509184709TRLO1.1.1

XLON

18

758

15/01/2026 13:52:03

00509185483TRLO1.1.1

AQXE

153

757.5

15/01/2026 13:54:30

00509186428TRLO1.1.1

XLON

43

757.5

15/01/2026 13:55:03

00509186562TRLO1.1.1

CHIX

90

758

15/01/2026 13:55:19

00509186664TRLO1.1.1

BATE

24

758

15/01/2026 13:55:20

00509186671TRLO1.1.1

TRQX

83

757.5

15/01/2026 13:57:29

00509187286TRLO1.1.1

XLON

68

757.5

15/01/2026 13:57:31

00509187295TRLO1.1.1

XLON

18

758

15/01/2026 14:02:50

00509189416TRLO1.1.1

AQXE

79

758

15/01/2026 14:03:31

00509189661TRLO1.1.1

BATE

36

758

15/01/2026 14:03:31

00509189662TRLO1.1.1

BATE

23

758

15/01/2026 14:03:35

00509189687TRLO1.1.1

TRQX

258

758

15/01/2026 14:03:53

00509189806TRLO1.1.1

XLON

50

759

15/01/2026 14:06:57

00509191030TRLO1.1.1

CHIX

126

759

15/01/2026 14:06:57

00509191031TRLO1.1.1

XLON

252

759

15/01/2026 14:09:30

00509191989TRLO1.1.1

XLON

46

759.5

15/01/2026 14:09:31

00509191991TRLO1.1.1

CHIX

132

759

15/01/2026 14:13:01

00509193482TRLO1.1.1

XLON

1

759.5

15/01/2026 14:15:52

00509194613TRLO1.1.1

TRQX

122

760.5

15/01/2026 14:16:34

00509194870TRLO1.1.1

BATE

274

760.5

15/01/2026 14:16:34

00509194871TRLO1.1.1

XLON

20

760.5

15/01/2026 14:18:20

00509195515TRLO1.1.1

TRQX

26

760.5

15/01/2026 14:18:20

00509195516TRLO1.1.1

TRQX

116

760.5

15/01/2026 14:20:44

00509196655TRLO1.1.1

BATE

49

760

15/01/2026 14:22:40

00509197807TRLO1.1.1

CHIX

72

760

15/01/2026 14:22:40

00509197809TRLO1.1.1

XLON

179

760

15/01/2026 14:22:40

00509197808TRLO1.1.1

XLON

71

760

15/01/2026 14:22:40

00509197810TRLO1.1.1

XLON

32

760

15/01/2026 14:24:53

00509198813TRLO1.1.1

AQXE

53

760

15/01/2026 14:24:53

00509198812TRLO1.1.1

CHIX

149

759.5

15/01/2026 14:25:02

00509198868TRLO1.1.1

XLON

168

759

15/01/2026 14:26:19

00509199570TRLO1.1.1

XLON

18

759.5

15/01/2026 14:27:19

00509199980TRLO1.1.1

AQXE

125

759.5

15/01/2026 14:28:24

00509200405TRLO1.1.1

BATE

23

760.5

15/01/2026 14:30:00

00509201224TRLO1.1.1

TRQX

49

760

15/01/2026 14:30:44

00509203789TRLO1.1.1

CHIX

18

759.5

15/01/2026 14:33:15

00509206452TRLO1.1.1

AQXE

10

760.5

15/01/2026 14:33:30

00509206634TRLO1.1.1

TRQX

16

760.5

15/01/2026 14:33:30

00509206635TRLO1.1.1

TRQX

649

760

15/01/2026 14:34:59

00509208453TRLO1.1.1

XLON

53

760

15/01/2026 14:35:59

00509209565TRLO1.1.1

CHIX

122

759.5

15/01/2026 14:36:00

00509209607TRLO1.1.1

BATE

22

759.5

15/01/2026 14:36:00

00509209608TRLO1.1.1

AQXE

142

759.5

15/01/2026 14:36:00

00509209610TRLO1.1.1

XLON

284

759.5

15/01/2026 14:36:00

00509209609TRLO1.1.1

XLON

24

760.5

15/01/2026 14:37:42

00509211755TRLO1.1.1

TRQX

129

759

15/01/2026 14:38:06

00509212285TRLO1.1.1

XLON

65

759

15/01/2026 14:38:06

00509212287TRLO1.1.1

XLON

95

759

15/01/2026 14:38:23

00509212542TRLO1.1.1

BATE

53

759

15/01/2026 14:39:30

00509213946TRLO1.1.1

CHIX

22

759.5

15/01/2026 14:39:50

00509214396TRLO1.1.1

AQXE

206

758.5

15/01/2026 14:39:53

00509214486TRLO1.1.1

XLON

103

759

15/01/2026 14:40:49

00509215462TRLO1.1.1

BATE

21

759

15/01/2026 14:41:55

00509216666TRLO1.1.1

TRQX

103

758.5

15/01/2026 14:41:55

00509216667TRLO1.1.1

XLON

107

758.5

15/01/2026 14:41:56

00509216680TRLO1.1.1

XLON

49

758

15/01/2026 14:44:00

00509218766TRLO1.1.1

XLON

60

758.5

15/01/2026 14:44:00

00509218767TRLO1.1.1

XLON

125

758.5

15/01/2026 14:44:00

00509218768TRLO1.1.1

XLON

54

758

15/01/2026 14:44:12

00509219030TRLO1.1.1

CHIX

138

759

15/01/2026 14:45:17

00509220154TRLO1.1.1

BATE

296

757.5

15/01/2026 14:45:30

00509220645TRLO1.1.1

XLON

22

758

15/01/2026 14:45:33

00509220699TRLO1.1.1

TRQX

19

757.5

15/01/2026 14:45:41

00509220850TRLO1.1.1

AQXE

250

757.5

15/01/2026 14:47:44

00509222835TRLO1.1.1

XLON

22

757.5

15/01/2026 14:49:51

00509224797TRLO1.1.1

TRQX

98

757.5

15/01/2026 14:49:51

00509224799TRLO1.1.1

XLON

57

758.5

15/01/2026 14:51:03

00509225950TRLO1.1.1

BATE

64

759

15/01/2026 14:51:03

00509225951TRLO1.1.1

BATE

64

758.5

15/01/2026 14:51:12

00509226100TRLO1.1.1

CHIX

58

757.5

15/01/2026 14:51:12

00509226101TRLO1.1.1

XLON

31

758.5

15/01/2026 14:53:21

00509228228TRLO1.1.1

CHIX

32

758.5

15/01/2026 14:53:21

00509228229TRLO1.1.1

CHIX

276

760

15/01/2026 14:53:29

00509228406TRLO1.1.1

XLON

372

760

15/01/2026 14:53:29

00509228407TRLO1.1.1

XLON

123

759.5

15/01/2026 14:53:29

00509228409TRLO1.1.1

BATE

24

759.5

15/01/2026 14:53:51

00509228906TRLO1.1.1

TRQX

18

759

15/01/2026 14:55:16

00509230638TRLO1.1.1

AQXE

31

759

15/01/2026 14:55:16

00509230637TRLO1.1.1

AQXE

138

759

15/01/2026 14:55:16

00509230639TRLO1.1.1

XLON

46

759

15/01/2026 14:55:19

00509230698TRLO1.1.1

CHIX

177

759

15/01/2026 14:57:28

00509232785TRLO1.1.1

XLON

25

759

15/01/2026 14:58:08

00509233421TRLO1.1.1

TRQX

135

759

15/01/2026 14:58:08

00509233420TRLO1.1.1

XLON

57

759

15/01/2026 14:58:09

00509233459TRLO1.1.1

CHIX

18

759

15/01/2026 14:58:17

00509233543TRLO1.1.1

AQXE

312

759.5

15/01/2026 15:07:04

00509245561TRLO1.1.1

XLON

139

759.5

15/01/2026 15:07:16

00509245893TRLO1.1.1

BATE

78

759.5

15/01/2026 15:08:02

00509247091TRLO1.1.1

CHIX

135

759

15/01/2026 15:08:12

00509247344TRLO1.1.1

XLON

21

759

15/01/2026 15:08:12

00509247346TRLO1.1.1

XLON

156

759

15/01/2026 15:08:12

00509247345TRLO1.1.1

XLON

34

759.5

15/01/2026 15:09:14

00509248999TRLO1.1.1

TRQX

30

759.5

15/01/2026 15:09:42

00509249682TRLO1.1.1

AQXE

124

759

15/01/2026 15:10:05

00509250165TRLO1.1.1

XLON

146

759

15/01/2026 15:10:05

00509250164TRLO1.1.1

XLON

22

759.5

15/01/2026 15:13:21

00509255096TRLO1.1.1

AQXE

536

759

15/01/2026 15:14:42

00509257127TRLO1.1.1

XLON

109

759.5

15/01/2026 15:14:42

00509257126TRLO1.1.1

BATE

30

759.5

15/01/2026 15:14:51

00509257299TRLO1.1.1

TRQX

90

759.5

15/01/2026 15:14:59

00509257433TRLO1.1.1

CHIX

272

759.5

15/01/2026 15:16:29

00509259208TRLO1.1.1

XLON

127

759.5

15/01/2026 15:17:10

00509259895TRLO1.1.1

BATE

10

759.5

15/01/2026 15:20:07

00509263064TRLO1.1.1

TRQX

23

759.5

15/01/2026 15:20:07

00509263065TRLO1.1.1

TRQX

26

759.5

15/01/2026 15:20:07

00509263063TRLO1.1.1

AQXE

129

759.5

15/01/2026 15:20:07

00509263068TRLO1.1.1

XLON

143

759.5

15/01/2026 15:20:07

00509263067TRLO1.1.1

XLON

246

759.5

15/01/2026 15:20:07

00509263066TRLO1.1.1

XLON

141

759.5

15/01/2026 15:20:07

00509263069TRLO1.1.1

XLON

125

759.5

15/01/2026 15:20:17

00509263248TRLO1.1.1

BATE

92

759.5

15/01/2026 15:21:29

00509265080TRLO1.1.1

CHIX

99

759

15/01/2026 15:21:29

00509265081TRLO1.1.1

XLON

26

759.5

15/01/2026 15:23:47

00509268296TRLO1.1.1

AQXE

300

760

15/01/2026 15:25:37

00509271167TRLO1.1.1

XLON

138

760

15/01/2026 15:25:37

00509271168TRLO1.1.1

XLON

138

760

15/01/2026 15:25:37

00509271169TRLO1.1.1

XLON

37

760.5

15/01/2026 15:27:29

00509273946TRLO1.1.1

TRQX

72

760.5

15/01/2026 15:27:29

00509273947TRLO1.1.1

CHIX

120

760

15/01/2026 15:29:28

00509277180TRLO1.1.1

BATE

136

760

15/01/2026 15:29:28

00509277179TRLO1.1.1

BATE

114

760

15/01/2026 15:29:28

00509277182TRLO1.1.1

XLON

240

760

15/01/2026 15:29:28

00509277181TRLO1.1.1

XLON

100

760

15/01/2026 15:29:28

00509277183TRLO1.1.1

XLON

101

759.5

15/01/2026 15:30:03

00509277960TRLO1.1.1

XLON

26

760

15/01/2026 15:30:51

00509278697TRLO1.1.1

TRQX

21

760

15/01/2026 15:31:03

00509278900TRLO1.1.1

AQXE

153

758

15/01/2026 15:31:59

00509279991TRLO1.1.1

XLON

18

758

15/01/2026 15:33:51

00509282850TRLO1.1.1

XLON

102

758

15/01/2026 15:33:51

00509282849TRLO1.1.1

XLON

105

758

15/01/2026 15:34:05

00509283121TRLO1.1.1

BATE

148

758.5

15/01/2026 15:35:34

00509285435TRLO1.1.1

XLON

25

758.5

15/01/2026 15:38:38

00509290605TRLO1.1.1

AQXE

85

758.5

15/01/2026 15:38:38

00509290607TRLO1.1.1

CHIX

132

758.5

15/01/2026 15:38:38

00509290606TRLO1.1.1

XLON

135

758.5

15/01/2026 15:38:38

00509290608TRLO1.1.1

XLON

143

758.5

15/01/2026 15:38:38

00509290609TRLO1.1.1

XLON

126

758.5

15/01/2026 15:38:38

00509290624TRLO1.1.1

BATE

43

758

15/01/2026 15:40:03

00509299003TRLO1.1.1

CHIX

128

759

15/01/2026 15:40:43

00509300768TRLO1.1.1

XLON

31

759

15/01/2026 15:41:34

00509305372TRLO1.1.1

BATE

86

759

15/01/2026 15:41:34

00509305369TRLO1.1.1

BATE

108

759.5

15/01/2026 15:42:51

00509308959TRLO1.1.1

XLON

137

759.5

15/01/2026 15:42:51

00509308960TRLO1.1.1

XLON

77

760

15/01/2026 15:43:12

00509309660TRLO1.1.1

CHIX

25

759

15/01/2026 15:44:13

00509311566TRLO1.1.1

AQXE

207

759

15/01/2026 15:44:13

00509311567TRLO1.1.1

XLON

32

758

15/01/2026 15:44:21

00509311760TRLO1.1.1

TRQX

32

758

15/01/2026 15:44:21

00509311761TRLO1.1.1

TRQX

104

757.5

15/01/2026 15:46:09

00509313950TRLO1.1.1

XLON

145

757

15/01/2026 15:48:23

00509316376TRLO1.1.1

XLON

32

757.5

15/01/2026 15:48:34

00509316528TRLO1.1.1

TRQX

126

758

15/01/2026 15:49:06

00509317033TRLO1.1.1

BATE

4

757.5

15/01/2026 15:49:11

00509317117TRLO1.1.1

CHIX

21

757.5

15/01/2026 15:49:11

00509317118TRLO1.1.1

CHIX

28

757.5

15/01/2026 15:49:11

00509317116TRLO1.1.1

CHIX

9

757.5

15/01/2026 15:49:11

00509317120TRLO1.1.1

CHIX

10

757.5

15/01/2026 15:49:11

00509317119TRLO1.1.1

CHIX

26

757.5

15/01/2026 15:49:52

00509318074TRLO1.1.1

AQXE

136

757

15/01/2026 15:50:31

00509318989TRLO1.1.1

XLON

122

758

15/01/2026 15:52:18

00509321611TRLO1.1.1

XLON

147

758

15/01/2026 15:54:03

00509323916TRLO1.1.1

BATE

145

758.5

15/01/2026 15:54:33

00509324509TRLO1.1.1

XLON

151

758.5

15/01/2026 15:56:35

00509327213TRLO1.1.1

XLON

29

758.5

15/01/2026 15:57:49

00509329100TRLO1.1.1

TRQX

3

758.5

15/01/2026 15:57:49

00509329101TRLO1.1.1

TRQX

24

758.5

15/01/2026 15:58:41

00509330158TRLO1.1.1

AQXE

387

758.5

15/01/2026 15:58:41

00509330159TRLO1.1.1

XLON

146

758.5

15/01/2026 16:00:52

00509333328TRLO1.1.1

XLON

81

758

15/01/2026 16:01:52

00509334658TRLO1.1.1

CHIX

146

758

15/01/2026 16:01:52

00509334660TRLO1.1.1

XLON

232

758

15/01/2026 16:01:52

00509334659TRLO1.1.1

XLON

29

758

15/01/2026 16:01:58

00509334771TRLO1.1.1

BATE

104

758

15/01/2026 16:02:18

00509335225TRLO1.1.1

BATE

142

758

15/01/2026 16:02:18

00509335226TRLO1.1.1

XLON

29

758.5

15/01/2026 16:02:25

00509335322TRLO1.1.1

AQXE

4

758

15/01/2026 16:03:51

00509337443TRLO1.1.1

TRQX

84

758

15/01/2026 16:04:09

00509337926TRLO1.1.1

CHIX

21

758.5

15/01/2026 16:04:29

00509338398TRLO1.1.1

AQXE

128

758

15/01/2026 16:05:52

00509340587TRLO1.1.1

BATE

149

758

15/01/2026 16:05:52

00509340588TRLO1.1.1

XLON

149

758

15/01/2026 16:05:52

00509340590TRLO1.1.1

XLON

294

758

15/01/2026 16:05:52

00509340589TRLO1.1.1

XLON

34

758

15/01/2026 16:05:54

00509340652TRLO1.1.1

TRQX

66

758

15/01/2026 16:06:17

00509341135TRLO1.1.1

CHIX

4

758

15/01/2026 16:07:57

00509343370TRLO1.1.1

TRQX

30

758

15/01/2026 16:07:57

00509343371TRLO1.1.1

TRQX

164

758

15/01/2026 16:08:08

00509343634TRLO1.1.1

XLON

25

758

15/01/2026 16:08:15

00509343799TRLO1.1.1

AQXE

156

758

15/01/2026 16:08:35

00509344211TRLO1.1.1

BATE

73

758

15/01/2026 16:09:27

00509345315TRLO1.1.1

CHIX

124

758

15/01/2026 16:09:50

00509345763TRLO1.1.1

XLON

32

758.5

15/01/2026 16:14:00

00509351589TRLO1.1.1

TRQX

151

758

15/01/2026 16:14:02

00509351663TRLO1.1.1

BATE

110

758

15/01/2026 16:14:02

00509351664TRLO1.1.1

BATE

124

758

15/01/2026 16:14:02

00509351665TRLO1.1.1

XLON

446

758

15/01/2026 16:14:02

00509351666TRLO1.1.1

XLON

124

758

15/01/2026 16:14:02

00509351667TRLO1.1.1

XLON

171

758

15/01/2026 16:14:02

00509351668TRLO1.1.1

XLON

201

758

15/01/2026 16:14:02

00509351669TRLO1.1.1

XLON

225

758

15/01/2026 16:14:02

00509351670TRLO1.1.1

XLON

83

758

15/01/2026 16:14:34

00509352376TRLO1.1.1

CHIX

21

758

15/01/2026 16:14:48

00509352597TRLO1.1.1

AQXE

10

758

15/01/2026 16:14:48

00509352598TRLO1.1.1

AQXE

341

760

15/01/2026 16:16:12

00509354313TRLO1.1.1

BATE

71

760.5

15/01/2026 16:17:11

00509355743TRLO1.1.1

AQXE

181

760.5

15/01/2026 16:17:11

00509355744TRLO1.1.1

CHIX

72

761

15/01/2026 16:17:11

00509355742TRLO1.1.1

TRQX

295

760.5

15/01/2026 16:17:11

00509355746TRLO1.1.1

XLON

721

760.5

15/01/2026 16:17:11

00509355747TRLO1.1.1

XLON

13

761

15/01/2026 16:17:11

00509355745TRLO1.1.1

TRQX

61

761.5

15/01/2026 16:20:36

00509360706TRLO1.1.1

CHIX

198

761.5

15/01/2026 16:20:36

00509360707TRLO1.1.1

BATE

593

761.5

15/01/2026 16:20:36

00509360708TRLO1.1.1

XLON

22

762

15/01/2026 16:20:41

00509360805TRLO1.1.1

AQXE

68

760.5

15/01/2026 16:21:56

00509362458TRLO1.1.1

TRQX

3

761.5

15/01/2026 16:21:56

00509362457TRLO1.1.1

AQXE

218

761.5

15/01/2026 16:21:56

00509362459TRLO1.1.1

XLON

8

759

15/01/2026 16:22:35

00509363287TRLO1.1.1

AQXE

219

759.5

15/01/2026 16:22:35

00509363288TRLO1.1.1

XLON

121

761

15/01/2026 16:23:15

00509364188TRLO1.1.1

BATE

64

760.5

15/01/2026 16:23:24

00509364369TRLO1.1.1

CHIX

10

760.5

15/01/2026 16:24:24

00509365641TRLO1.1.1

AQXE

330

760.5

15/01/2026 16:24:32

00509365832TRLO1.1.1

XLON

44

760.5

15/01/2026 16:25:22

00509367106TRLO1.1.1

BATE

6

760.5

15/01/2026 16:25:39

00509367523TRLO1.1.1

CHIX

9

760.5

15/01/2026 16:25:39

00509367524TRLO1.1.1

CHIX

102

760

15/01/2026 16:26:02

00509368042TRLO1.1.1

XLON

359

761.5

15/01/2026 16:27:13

00509369802TRLO1.1.1

XLON

7

761.5

15/01/2026 16:28:01

00509370897TRLO1.1.1

XLON

6

762

15/01/2026 16:29:08

00509372425TRLO1.1.1

XLON


© 2026 PR Newswire
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.