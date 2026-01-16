Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, January 16
16 January 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
15 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
39,985
Highest price paid per share (pence per share):
766.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
745.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
757.32p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,131,739 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,178,665 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,324,433 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Edward Knight
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
31
746
15/01/2026 08:02:57
00509062125TRLO1.1.1
XLON
102
746
15/01/2026 08:02:57
00509062124TRLO1.1.1
XLON
10
747
15/01/2026 08:05:45
00509064191TRLO1.1.1
AQXE
13
745.5
15/01/2026 08:05:59
00509064309TRLO1.1.1
TRQX
129
745
15/01/2026 08:06:23
00509064540TRLO1.1.1
XLON
36
746
15/01/2026 08:07:22
00509065027TRLO1.1.1
CHIX
71
746
15/01/2026 08:07:22
00509065026TRLO1.1.1
BATE
12
747
15/01/2026 08:09:04
00509065822TRLO1.1.1
XLON
152
747
15/01/2026 08:09:04
00509065823TRLO1.1.1
XLON
10
747.5
15/01/2026 08:11:28
00509067190TRLO1.1.1
AQXE
4
747
15/01/2026 08:11:43
00509067274TRLO1.1.1
XLON
118
747
15/01/2026 08:11:43
00509067275TRLO1.1.1
XLON
125
750
15/01/2026 08:15:02
00509068920TRLO1.1.1
XLON
139
750
15/01/2026 08:18:03
00509070564TRLO1.1.1
XLON
124
751.5
15/01/2026 08:21:26
00509072161TRLO1.1.1
XLON
124
751.5
15/01/2026 08:24:03
00509073433TRLO1.1.1
XLON
30
751.5
15/01/2026 08:24:32
00509073626TRLO1.1.1
CHIX
13
751.5
15/01/2026 08:25:03
00509073826TRLO1.1.1
TRQX
79
751.5
15/01/2026 08:26:07
00509074241TRLO1.1.1
BATE
100
750.5
15/01/2026 08:27:59
00509074891TRLO1.1.1
XLON
9
750.5
15/01/2026 08:27:59
00509074893TRLO1.1.1
XLON
74
750.5
15/01/2026 08:27:59
00509074892TRLO1.1.1
XLON
4
751
15/01/2026 08:27:59
00509074894TRLO1.1.1
XLON
12
750.5
15/01/2026 08:28:03
00509074929TRLO1.1.1
AQXE
144
751
15/01/2026 08:35:32
00509078074TRLO1.1.1
XLON
82
751
15/01/2026 08:39:04
00509079490TRLO1.1.1
XLON
30
751
15/01/2026 08:39:16
00509079549TRLO1.1.1
XLON
145
751.5
15/01/2026 08:44:46
00509081783TRLO1.1.1
XLON
131
750.5
15/01/2026 08:53:53
00509085525TRLO1.1.1
XLON
19
752
15/01/2026 09:03:42
00509089171TRLO1.1.1
XLON
123
752
15/01/2026 09:03:42
00509089172TRLO1.1.1
XLON
168
752
15/01/2026 09:09:23
00509090949TRLO1.1.1
XLON
70
753
15/01/2026 09:12:47
00509091989TRLO1.1.1
BATE
12
752
15/01/2026 09:13:29
00509092279TRLO1.1.1
AQXE
36
752.5
15/01/2026 09:13:29
00509092280TRLO1.1.1
CHIX
54
753
15/01/2026 09:14:56
00509092976TRLO1.1.1
XLON
104
753
15/01/2026 09:14:56
00509092977TRLO1.1.1
XLON
68
752.5
15/01/2026 09:19:19
00509094392TRLO1.1.1
BATE
157
753
15/01/2026 09:20:12
00509094627TRLO1.1.1
XLON
13
756
15/01/2026 09:27:39
00509097082TRLO1.1.1
TRQX
10
756
15/01/2026 09:32:43
00509098938TRLO1.1.1
TRQX
3
756
15/01/2026 09:32:43
00509098939TRLO1.1.1
TRQX
13
756
15/01/2026 09:32:43
00509098940TRLO1.1.1
TRQX
12
754.5
15/01/2026 09:34:18
00509099514TRLO1.1.1
AQXE
13
754.5
15/01/2026 09:34:18
00509099513TRLO1.1.1
AQXE
28
754.5
15/01/2026 09:34:18
00509099517TRLO1.1.1
CHIX
30
754.5
15/01/2026 09:34:18
00509099515TRLO1.1.1
CHIX
70
754.5
15/01/2026 09:34:18
00509099516TRLO1.1.1
BATE
221
754.5
15/01/2026 09:34:18
00509099518TRLO1.1.1
XLON
246
761
15/01/2026 09:39:24
00509101277TRLO1.1.1
XLON
15
763
15/01/2026 09:44:44
00509103578TRLO1.1.1
TRQX
34
763.5
15/01/2026 09:44:54
00509103633TRLO1.1.1
CHIX
138
763.5
15/01/2026 09:45:10
00509103739TRLO1.1.1
XLON
11
763.5
15/01/2026 09:47:37
00509104595TRLO1.1.1
AQXE
61
763.5
15/01/2026 09:48:10
00509104745TRLO1.1.1
XLON
75
763
15/01/2026 09:48:10
00509104747TRLO1.1.1
BATE
79
763.5
15/01/2026 09:48:10
00509104746TRLO1.1.1
XLON
127
762.5
15/01/2026 09:54:18
00509106624TRLO1.1.1
XLON
161
762
15/01/2026 10:00:37
00509108609TRLO1.1.1
XLON
35
762.5
15/01/2026 10:01:37
00509108894TRLO1.1.1
CHIX
13
763
15/01/2026 10:02:58
00509109679TRLO1.1.1
AQXE
84
763
15/01/2026 10:03:39
00509109951TRLO1.1.1
BATE
123
762.5
15/01/2026 10:07:57
00509111431TRLO1.1.1
XLON
157
766
15/01/2026 10:18:12
00509115034TRLO1.1.1
XLON
76
766
15/01/2026 10:20:15
00509115865TRLO1.1.1
BATE
117
765
15/01/2026 10:20:33
00509115967TRLO1.1.1
XLON
16
764.5
15/01/2026 10:21:30
00509116301TRLO1.1.1
TRQX
40
764
15/01/2026 10:22:24
00509116696TRLO1.1.1
CHIX
122
764
15/01/2026 10:23:40
00509117127TRLO1.1.1
XLON
116
764
15/01/2026 10:28:19
00509118625TRLO1.1.1
XLON
153
764.5
15/01/2026 10:31:22
00509119622TRLO1.1.1
XLON
76
764
15/01/2026 10:32:39
00509120047TRLO1.1.1
BATE
2
764.5
15/01/2026 10:32:57
00509120148TRLO1.1.1
TRQX
14
765
15/01/2026 10:32:57
00509120149TRLO1.1.1
TRQX
10
764
15/01/2026 10:33:08
00509120230TRLO1.1.1
AQXE
1
764
15/01/2026 10:33:08
00509120231TRLO1.1.1
AQXE
1
764
15/01/2026 10:33:08
00509120232TRLO1.1.1
AQXE
8
764
15/01/2026 10:33:08
00509120233TRLO1.1.1
AQXE
1
764
15/01/2026 10:33:08
00509120234TRLO1.1.1
AQXE
3
764
15/01/2026 10:33:38
00509120465TRLO1.1.1
AQXE
32
764
15/01/2026 10:33:59
00509120609TRLO1.1.1
CHIX
76
764
15/01/2026 10:35:16
00509121078TRLO1.1.1
XLON
23
764.5
15/01/2026 10:35:16
00509121080TRLO1.1.1
XLON
52
764.5
15/01/2026 10:35:16
00509121079TRLO1.1.1
XLON
115
765
15/01/2026 10:37:37
00509121881TRLO1.1.1
XLON
141
765
15/01/2026 10:43:17
00509123791TRLO1.1.1
XLON
38
765
15/01/2026 10:47:03
00509125045TRLO1.1.1
XLON
53
765
15/01/2026 10:47:03
00509125046TRLO1.1.1
XLON
5
765
15/01/2026 10:47:03
00509125048TRLO1.1.1
XLON
65
765
15/01/2026 10:47:03
00509125047TRLO1.1.1
XLON
39
765
15/01/2026 10:48:07
00509125478TRLO1.1.1
CHIX
109
765
15/01/2026 10:49:27
00509125893TRLO1.1.1
XLON
152
765
15/01/2026 10:53:16
00509127115TRLO1.1.1
XLON
39
765
15/01/2026 10:55:48
00509127956TRLO1.1.1
XLON
4
765
15/01/2026 10:55:48
00509127958TRLO1.1.1
XLON
71
765
15/01/2026 10:55:48
00509127957TRLO1.1.1
XLON
10
765
15/01/2026 10:57:48
00509128517TRLO1.1.1
CHIX
29
765
15/01/2026 10:57:48
00509128518TRLO1.1.1
CHIX
115
765
15/01/2026 10:58:26
00509128717TRLO1.1.1
XLON
87
765.5
15/01/2026 10:59:10
00509128928TRLO1.1.1
BATE
14
765.5
15/01/2026 11:01:10
00509129844TRLO1.1.1
AQXE
61
765
15/01/2026 11:03:20
00509130575TRLO1.1.1
XLON
130
765
15/01/2026 11:03:20
00509130576TRLO1.1.1
XLON
85
765.5
15/01/2026 11:07:26
00509131816TRLO1.1.1
BATE
12
765.5
15/01/2026 11:07:46
00509131959TRLO1.1.1
AQXE
190
765
15/01/2026 11:07:49
00509131988TRLO1.1.1
XLON
43
764.5
15/01/2026 11:08:21
00509132108TRLO1.1.1
CHIX
134
763
15/01/2026 11:13:51
00509133989TRLO1.1.1
XLON
66
764.5
15/01/2026 11:16:54
00509134998TRLO1.1.1
XLON
13
764.5
15/01/2026 11:16:54
00509135000TRLO1.1.1
XLON
57
764.5
15/01/2026 11:16:54
00509134999TRLO1.1.1
XLON
87
764.5
15/01/2026 11:22:31
00509136601TRLO1.1.1
XLON
46
764.5
15/01/2026 11:22:31
00509136602TRLO1.1.1
XLON
147
761.5
15/01/2026 11:26:11
00509137955TRLO1.1.1
XLON
40
763
15/01/2026 11:28:06
00509138589TRLO1.1.1
CHIX
13
763
15/01/2026 11:28:07
00509138593TRLO1.1.1
AQXE
10
762.5
15/01/2026 11:29:24
00509138970TRLO1.1.1
TRQX
89
763
15/01/2026 11:29:58
00509139146TRLO1.1.1
BATE
7
762.5
15/01/2026 11:29:58
00509139147TRLO1.1.1
TRQX
66
762.5
15/01/2026 11:30:04
00509139205TRLO1.1.1
XLON
77
762.5
15/01/2026 11:30:04
00509139206TRLO1.1.1
XLON
7
761
15/01/2026 11:41:16
00509142859TRLO1.1.1
XLON
154
761
15/01/2026 11:41:16
00509142860TRLO1.1.1
XLON
13
761.5
15/01/2026 11:42:56
00509143430TRLO1.1.1
AQXE
131
760.5
15/01/2026 11:43:36
00509143635TRLO1.1.1
XLON
83
759.5
15/01/2026 11:44:47
00509143989TRLO1.1.1
BATE
41
759.5
15/01/2026 11:46:04
00509144391TRLO1.1.1
CHIX
23
759.5
15/01/2026 11:55:20
00509147044TRLO1.1.1
XLON
117
759.5
15/01/2026 11:55:20
00509147043TRLO1.1.1
XLON
125
758.5
15/01/2026 12:00:05
00509148282TRLO1.1.1
XLON
125
758.5
15/01/2026 12:02:27
00509148978TRLO1.1.1
XLON
15
759.5
15/01/2026 12:02:50
00509149115TRLO1.1.1
AQXE
145
757
15/01/2026 12:06:41
00509150328TRLO1.1.1
XLON
99
757
15/01/2026 12:09:37
00509151190TRLO1.1.1
XLON
164
757
15/01/2026 12:12:17
00509152040TRLO1.1.1
XLON
15
757
15/01/2026 12:12:28
00509152076TRLO1.1.1
AQXE
47
757
15/01/2026 12:12:39
00509152135TRLO1.1.1
CHIX
66
757
15/01/2026 12:13:10
00509152414TRLO1.1.1
BATE
22
758
15/01/2026 12:13:10
00509152415TRLO1.1.1
BATE
16
759
15/01/2026 12:13:10
00509152416TRLO1.1.1
BATE
144
757
15/01/2026 12:16:29
00509153498TRLO1.1.1
XLON
21
758
15/01/2026 12:20:04
00509154657TRLO1.1.1
TRQX
31
759
15/01/2026 12:20:27
00509154772TRLO1.1.1
XLON
167
759
15/01/2026 12:20:27
00509154771TRLO1.1.1
XLON
7
758
15/01/2026 12:21:26
00509155045TRLO1.1.1
AQXE
49
758.5
15/01/2026 12:32:00
00509158231TRLO1.1.1
CHIX
399
758.5
15/01/2026 12:32:09
00509158284TRLO1.1.1
XLON
108
758.5
15/01/2026 12:32:13
00509158321TRLO1.1.1
BATE
22
758.5
15/01/2026 12:32:21
00509158375TRLO1.1.1
TRQX
19
758
15/01/2026 12:35:04
00509159030TRLO1.1.1
AQXE
137
758
15/01/2026 12:35:19
00509159104TRLO1.1.1
XLON
98
758
15/01/2026 12:37:29
00509159791TRLO1.1.1
XLON
5
758
15/01/2026 12:37:29
00509159793TRLO1.1.1
XLON
90
758
15/01/2026 12:37:29
00509159792TRLO1.1.1
XLON
6
758
15/01/2026 12:37:29
00509159794TRLO1.1.1
XLON
47
757.5
15/01/2026 12:40:07
00509160562TRLO1.1.1
CHIX
20
757.5
15/01/2026 12:41:12
00509160927TRLO1.1.1
TRQX
17
756.5
15/01/2026 12:42:17
00509161318TRLO1.1.1
AQXE
60
756.5
15/01/2026 12:42:23
00509161337TRLO1.1.1
XLON
88
756.5
15/01/2026 12:42:23
|
00509161338TRLO1.1.1
XLON
100
757
15/01/2026 12:42:25
00509161347TRLO1.1.1
BATE
118
756.5
15/01/2026 12:46:44
00509162772TRLO1.1.1
XLON
126
759.5
15/01/2026 12:56:56
00509165826TRLO1.1.1
XLON
124
759.5
15/01/2026 12:59:19
00509166434TRLO1.1.1
XLON
218
759.5
15/01/2026 13:03:09
00509167961TRLO1.1.1
XLON
141
759.5
15/01/2026 13:06:57
00509169119TRLO1.1.1
XLON
117
759
15/01/2026 13:09:13
00509169848TRLO1.1.1
XLON
189
759
15/01/2026 13:12:16
00509170775TRLO1.1.1
XLON
11
760
15/01/2026 13:22:22
00509173970TRLO1.1.1
XLON
22
760
15/01/2026 13:22:22
00509173969TRLO1.1.1
XLON
4
760
15/01/2026 13:22:22
00509173971TRLO1.1.1
XLON
7
760
15/01/2026 13:22:22
00509173973TRLO1.1.1
XLON
111
760
15/01/2026 13:22:22
00509173972TRLO1.1.1
XLON
25
759.5
15/01/2026 13:22:22
00509173975TRLO1.1.1
TRQX
286
760
15/01/2026 13:22:22
00509173974TRLO1.1.1
XLON
20
759.5
15/01/2026 13:23:47
00509174444TRLO1.1.1
AQXE
11
760
15/01/2026 13:24:39
00509174710TRLO1.1.1
XLON
36
760
15/01/2026 13:24:39
00509174709TRLO1.1.1
XLON
9
760
15/01/2026 13:24:39
00509174711TRLO1.1.1
XLON
21
760
15/01/2026 13:24:39
00509174713TRLO1.1.1
XLON
99
760
15/01/2026 13:24:39
00509174712TRLO1.1.1
XLON
9
760
15/01/2026 13:26:55
00509175322TRLO1.1.1
XLON
106
760
15/01/2026 13:26:55
00509175323TRLO1.1.1
XLON
10
760
15/01/2026 13:29:13
00509176327TRLO1.1.1
XLON
22
760
15/01/2026 13:29:13
00509176326TRLO1.1.1
XLON
59
760
15/01/2026 13:30:03
00509176606TRLO1.1.1
CHIX
59
760
15/01/2026 13:30:03
00509176607TRLO1.1.1
CHIX
131
760.5
15/01/2026 13:30:30
00509176733TRLO1.1.1
BATE
21
760
15/01/2026 13:30:34
00509176766TRLO1.1.1
TRQX
23
760
15/01/2026 13:30:34
00509176767TRLO1.1.1
TRQX
132
760
15/01/2026 13:32:05
00509177432TRLO1.1.1
XLON
116
760.5
15/01/2026 13:32:49
00509177642TRLO1.1.1
BATE
59
760.5
15/01/2026 13:33:47
00509177998TRLO1.1.1
CHIX
18
760.5
15/01/2026 13:33:47
00509178001TRLO1.1.1
AQXE
19
760.5
15/01/2026 13:33:47
00509178000TRLO1.1.1
AQXE
125
760.5
15/01/2026 13:33:47
00509177999TRLO1.1.1
BATE
145
760.5
15/01/2026 13:33:47
00509178002TRLO1.1.1
XLON
92
760
15/01/2026 13:36:11
00509178865TRLO1.1.1
XLON
81
760
15/01/2026 13:36:28
00509178982TRLO1.1.1
XLON
|
175
760
15/01/2026 13:38:38
00509179871TRLO1.1.1
XLON
19
759.5
15/01/2026 13:41:37
00509180734TRLO1.1.1
TRQX
15
760
15/01/2026 13:42:02
00509180963TRLO1.1.1
AQXE
108
759.5
15/01/2026 13:44:09
00509181903TRLO1.1.1
BATE
99
759
15/01/2026 13:44:31
00509182135TRLO1.1.1
XLON
55
759
15/01/2026 13:45:19
00509182548TRLO1.1.1
CHIX
240
759
15/01/2026 13:47:04
00509183356TRLO1.1.1
XLON
161
758
15/01/2026 13:50:25
00509184709TRLO1.1.1
XLON
18
758
15/01/2026 13:52:03
00509185483TRLO1.1.1
AQXE
153
757.5
15/01/2026 13:54:30
00509186428TRLO1.1.1
XLON
43
757.5
15/01/2026 13:55:03
00509186562TRLO1.1.1
CHIX
90
758
15/01/2026 13:55:19
00509186664TRLO1.1.1
BATE
24
758
15/01/2026 13:55:20
00509186671TRLO1.1.1
TRQX
83
757.5
15/01/2026 13:57:29
00509187286TRLO1.1.1
XLON
68
757.5
15/01/2026 13:57:31
00509187295TRLO1.1.1
XLON
18
758
15/01/2026 14:02:50
00509189416TRLO1.1.1
AQXE
79
758
15/01/2026 14:03:31
00509189661TRLO1.1.1
BATE
36
758
15/01/2026 14:03:31
00509189662TRLO1.1.1
BATE
23
758
15/01/2026 14:03:35
00509189687TRLO1.1.1
TRQX
258
758
15/01/2026 14:03:53
00509189806TRLO1.1.1
XLON
50
759
15/01/2026 14:06:57
00509191030TRLO1.1.1
CHIX
126
759
15/01/2026 14:06:57
00509191031TRLO1.1.1
XLON
252
759
15/01/2026 14:09:30
00509191989TRLO1.1.1
XLON
46
759.5
15/01/2026 14:09:31
00509191991TRLO1.1.1
CHIX
132
759
15/01/2026 14:13:01
00509193482TRLO1.1.1
XLON
1
759.5
15/01/2026 14:15:52
00509194613TRLO1.1.1
TRQX
122
760.5
15/01/2026 14:16:34
00509194870TRLO1.1.1
BATE
274
760.5
15/01/2026 14:16:34
00509194871TRLO1.1.1
XLON
20
760.5
15/01/2026 14:18:20
00509195515TRLO1.1.1
TRQX
26
760.5
15/01/2026 14:18:20
00509195516TRLO1.1.1
TRQX
116
760.5
15/01/2026 14:20:44
00509196655TRLO1.1.1
BATE
49
760
15/01/2026 14:22:40
00509197807TRLO1.1.1
CHIX
72
760
15/01/2026 14:22:40
00509197809TRLO1.1.1
XLON
179
760
15/01/2026 14:22:40
00509197808TRLO1.1.1
XLON
71
760
15/01/2026 14:22:40
00509197810TRLO1.1.1
XLON
32
760
15/01/2026 14:24:53
00509198813TRLO1.1.1
AQXE
53
760
15/01/2026 14:24:53
00509198812TRLO1.1.1
CHIX
149
759.5
15/01/2026 14:25:02
00509198868TRLO1.1.1
XLON
168
759
15/01/2026 14:26:19
00509199570TRLO1.1.1
XLON
18
759.5
15/01/2026 14:27:19
00509199980TRLO1.1.1
AQXE
125
759.5
15/01/2026 14:28:24
00509200405TRLO1.1.1
BATE
23
760.5
15/01/2026 14:30:00
00509201224TRLO1.1.1
TRQX
49
760
15/01/2026 14:30:44
00509203789TRLO1.1.1
CHIX
18
759.5
15/01/2026 14:33:15
00509206452TRLO1.1.1
AQXE
10
760.5
15/01/2026 14:33:30
00509206634TRLO1.1.1
TRQX
16
760.5
15/01/2026 14:33:30
00509206635TRLO1.1.1
TRQX
649
760
15/01/2026 14:34:59
00509208453TRLO1.1.1
XLON
53
760
15/01/2026 14:35:59
00509209565TRLO1.1.1
CHIX
122
759.5
15/01/2026 14:36:00
00509209607TRLO1.1.1
BATE
22
759.5
15/01/2026 14:36:00
00509209608TRLO1.1.1
AQXE
142
759.5
15/01/2026 14:36:00
00509209610TRLO1.1.1
XLON
284
759.5
15/01/2026 14:36:00
00509209609TRLO1.1.1
XLON
24
760.5
15/01/2026 14:37:42
00509211755TRLO1.1.1
TRQX
129
759
15/01/2026 14:38:06
00509212285TRLO1.1.1
XLON
65
759
15/01/2026 14:38:06
00509212287TRLO1.1.1
XLON
95
759
15/01/2026 14:38:23
00509212542TRLO1.1.1
BATE
53
759
15/01/2026 14:39:30
00509213946TRLO1.1.1
CHIX
22
759.5
15/01/2026 14:39:50
00509214396TRLO1.1.1
AQXE
206
758.5
15/01/2026 14:39:53
00509214486TRLO1.1.1
XLON
103
759
15/01/2026 14:40:49
00509215462TRLO1.1.1
BATE
21
759
15/01/2026 14:41:55
00509216666TRLO1.1.1
TRQX
103
758.5
15/01/2026 14:41:55
00509216667TRLO1.1.1
XLON
107
758.5
15/01/2026 14:41:56
00509216680TRLO1.1.1
XLON
49
758
15/01/2026 14:44:00
00509218766TRLO1.1.1
XLON
60
758.5
15/01/2026 14:44:00
00509218767TRLO1.1.1
XLON
125
758.5
15/01/2026 14:44:00
00509218768TRLO1.1.1
XLON
54
758
15/01/2026 14:44:12
00509219030TRLO1.1.1
CHIX
138
759
15/01/2026 14:45:17
00509220154TRLO1.1.1
BATE
296
757.5
15/01/2026 14:45:30
00509220645TRLO1.1.1
XLON
22
758
15/01/2026 14:45:33
00509220699TRLO1.1.1
TRQX
19
757.5
15/01/2026 14:45:41
00509220850TRLO1.1.1
AQXE
250
757.5
15/01/2026 14:47:44
00509222835TRLO1.1.1
XLON
22
757.5
15/01/2026 14:49:51
00509224797TRLO1.1.1
TRQX
98
757.5
15/01/2026 14:49:51
00509224799TRLO1.1.1
XLON
57
758.5
15/01/2026 14:51:03
00509225950TRLO1.1.1
BATE
64
759
15/01/2026 14:51:03
00509225951TRLO1.1.1
BATE
64
758.5
15/01/2026 14:51:12
00509226100TRLO1.1.1
CHIX
58
757.5
15/01/2026 14:51:12
00509226101TRLO1.1.1
XLON
31
758.5
15/01/2026 14:53:21
00509228228TRLO1.1.1
CHIX
32
758.5
15/01/2026 14:53:21
00509228229TRLO1.1.1
CHIX
276
760
15/01/2026 14:53:29
00509228406TRLO1.1.1
XLON
372
760
15/01/2026 14:53:29
00509228407TRLO1.1.1
XLON
123
759.5
15/01/2026 14:53:29
00509228409TRLO1.1.1
BATE
24
759.5
15/01/2026 14:53:51
00509228906TRLO1.1.1
TRQX
18
759
15/01/2026 14:55:16
00509230638TRLO1.1.1
AQXE
31
759
15/01/2026 14:55:16
00509230637TRLO1.1.1
AQXE
138
759
15/01/2026 14:55:16
00509230639TRLO1.1.1
XLON
46
759
15/01/2026 14:55:19
00509230698TRLO1.1.1
CHIX
177
759
15/01/2026 14:57:28
00509232785TRLO1.1.1
XLON
25
759
15/01/2026 14:58:08
00509233421TRLO1.1.1
TRQX
135
759
15/01/2026 14:58:08
00509233420TRLO1.1.1
XLON
57
759
15/01/2026 14:58:09
|
00509233459TRLO1.1.1
CHIX
18
759
15/01/2026 14:58:17
00509233543TRLO1.1.1
AQXE
312
759.5
15/01/2026 15:07:04
00509245561TRLO1.1.1
XLON
139
759.5
15/01/2026 15:07:16
00509245893TRLO1.1.1
BATE
78
759.5
15/01/2026 15:08:02
00509247091TRLO1.1.1
CHIX
135
759
15/01/2026 15:08:12
00509247344TRLO1.1.1
XLON
21
759
15/01/2026 15:08:12
00509247346TRLO1.1.1
XLON
156
759
15/01/2026 15:08:12
00509247345TRLO1.1.1
XLON
34
759.5
15/01/2026 15:09:14
00509248999TRLO1.1.1
TRQX
30
759.5
15/01/2026 15:09:42
00509249682TRLO1.1.1
AQXE
124
759
15/01/2026 15:10:05
00509250165TRLO1.1.1
XLON
146
759
15/01/2026 15:10:05
00509250164TRLO1.1.1
XLON
22
759.5
15/01/2026 15:13:21
00509255096TRLO1.1.1
AQXE
536
759
15/01/2026 15:14:42
00509257127TRLO1.1.1
XLON
109
759.5
15/01/2026 15:14:42
00509257126TRLO1.1.1
BATE
30
759.5
15/01/2026 15:14:51
00509257299TRLO1.1.1
TRQX
90
759.5
15/01/2026 15:14:59
00509257433TRLO1.1.1
CHIX
272
759.5
15/01/2026 15:16:29
00509259208TRLO1.1.1
XLON
127
759.5
15/01/2026 15:17:10
00509259895TRLO1.1.1
BATE
10
759.5
15/01/2026 15:20:07
00509263064TRLO1.1.1
TRQX
23
759.5
15/01/2026 15:20:07
00509263065TRLO1.1.1
TRQX
26
759.5
15/01/2026 15:20:07
00509263063TRLO1.1.1
AQXE
129
759.5
15/01/2026 15:20:07
00509263068TRLO1.1.1
XLON
143
759.5
15/01/2026 15:20:07
00509263067TRLO1.1.1
XLON
246
759.5
15/01/2026 15:20:07
00509263066TRLO1.1.1
XLON
141
759.5
15/01/2026 15:20:07
00509263069TRLO1.1.1
XLON
125
759.5
15/01/2026 15:20:17
00509263248TRLO1.1.1
BATE
92
759.5
15/01/2026 15:21:29
00509265080TRLO1.1.1
CHIX
99
759
15/01/2026 15:21:29
00509265081TRLO1.1.1
XLON
26
759.5
15/01/2026 15:23:47
00509268296TRLO1.1.1
AQXE
300
760
15/01/2026 15:25:37
00509271167TRLO1.1.1
XLON
138
760
15/01/2026 15:25:37
00509271168TRLO1.1.1
XLON
138
760
15/01/2026 15:25:37
00509271169TRLO1.1.1
XLON
37
760.5
15/01/2026 15:27:29
00509273946TRLO1.1.1
TRQX
72
760.5
15/01/2026 15:27:29
00509273947TRLO1.1.1
CHIX
120
760
15/01/2026 15:29:28
00509277180TRLO1.1.1
BATE
136
760
15/01/2026 15:29:28
00509277179TRLO1.1.1
BATE
114
760
15/01/2026 15:29:28
00509277182TRLO1.1.1
XLON
240
760
15/01/2026 15:29:28
00509277181TRLO1.1.1
XLON
100
760
15/01/2026 15:29:28
00509277183TRLO1.1.1
XLON
101
759.5
15/01/2026 15:30:03
00509277960TRLO1.1.1
XLON
26
760
15/01/2026 15:30:51
00509278697TRLO1.1.1
TRQX
21
760
15/01/2026 15:31:03
00509278900TRLO1.1.1
AQXE
153
758
15/01/2026 15:31:59
00509279991TRLO1.1.1
XLON
18
758
15/01/2026 15:33:51
00509282850TRLO1.1.1
XLON
102
758
15/01/2026 15:33:51
00509282849TRLO1.1.1
XLON
105
758
15/01/2026 15:34:05
00509283121TRLO1.1.1
BATE
148
758.5
15/01/2026 15:35:34
00509285435TRLO1.1.1
XLON
25
758.5
15/01/2026 15:38:38
00509290605TRLO1.1.1
AQXE
85
758.5
15/01/2026 15:38:38
00509290607TRLO1.1.1
CHIX
132
758.5
15/01/2026 15:38:38
00509290606TRLO1.1.1
XLON
135
758.5
15/01/2026 15:38:38
00509290608TRLO1.1.1
XLON
143
758.5
15/01/2026 15:38:38
00509290609TRLO1.1.1
XLON
126
758.5
15/01/2026 15:38:38
00509290624TRLO1.1.1
BATE
43
758
15/01/2026 15:40:03
00509299003TRLO1.1.1
CHIX
128
759
15/01/2026 15:40:43
00509300768TRLO1.1.1
XLON
31
759
15/01/2026 15:41:34
00509305372TRLO1.1.1
BATE
86
759
15/01/2026 15:41:34
00509305369TRLO1.1.1
BATE
108
759.5
15/01/2026 15:42:51
00509308959TRLO1.1.1
XLON
137
759.5
15/01/2026 15:42:51
00509308960TRLO1.1.1
XLON
77
760
15/01/2026 15:43:12
00509309660TRLO1.1.1
CHIX
25
759
15/01/2026 15:44:13
00509311566TRLO1.1.1
AQXE
207
759
15/01/2026 15:44:13
00509311567TRLO1.1.1
XLON
32
758
15/01/2026 15:44:21
00509311760TRLO1.1.1
TRQX
32
758
15/01/2026 15:44:21
00509311761TRLO1.1.1
TRQX
104
757.5
15/01/2026 15:46:09
00509313950TRLO1.1.1
XLON
145
757
15/01/2026 15:48:23
00509316376TRLO1.1.1
XLON
32
757.5
15/01/2026 15:48:34
00509316528TRLO1.1.1
TRQX
126
758
15/01/2026 15:49:06
00509317033TRLO1.1.1
BATE
4
757.5
15/01/2026 15:49:11
00509317117TRLO1.1.1
CHIX
21
757.5
15/01/2026 15:49:11
00509317118TRLO1.1.1
CHIX
28
757.5
15/01/2026 15:49:11
00509317116TRLO1.1.1
CHIX
9
757.5
15/01/2026 15:49:11
00509317120TRLO1.1.1
CHIX
10
757.5
15/01/2026 15:49:11
00509317119TRLO1.1.1
CHIX
26
757.5
15/01/2026 15:49:52
00509318074TRLO1.1.1
AQXE
136
757
15/01/2026 15:50:31
00509318989TRLO1.1.1
XLON
122
758
15/01/2026 15:52:18
00509321611TRLO1.1.1
XLON
147
758
15/01/2026 15:54:03
00509323916TRLO1.1.1
BATE
145
758.5
15/01/2026 15:54:33
00509324509TRLO1.1.1
XLON
151
758.5
15/01/2026 15:56:35
00509327213TRLO1.1.1
XLON
29
758.5
15/01/2026 15:57:49
00509329100TRLO1.1.1
TRQX
3
758.5
15/01/2026 15:57:49
00509329101TRLO1.1.1
TRQX
24
758.5
15/01/2026 15:58:41
00509330158TRLO1.1.1
AQXE
387
758.5
15/01/2026 15:58:41
00509330159TRLO1.1.1
XLON
146
758.5
15/01/2026 16:00:52
00509333328TRLO1.1.1
XLON
81
758
15/01/2026 16:01:52
00509334658TRLO1.1.1
CHIX
146
758
15/01/2026 16:01:52
00509334660TRLO1.1.1
XLON
232
758
15/01/2026 16:01:52
00509334659TRLO1.1.1
XLON
29
758
15/01/2026 16:01:58
00509334771TRLO1.1.1
BATE
104
758
15/01/2026 16:02:18
00509335225TRLO1.1.1
BATE
142
758
15/01/2026 16:02:18
00509335226TRLO1.1.1
XLON
29
758.5
15/01/2026 16:02:25
00509335322TRLO1.1.1
AQXE
4
758
15/01/2026 16:03:51
00509337443TRLO1.1.1
TRQX
84
758
15/01/2026 16:04:09
00509337926TRLO1.1.1
CHIX
21
758.5
15/01/2026 16:04:29
00509338398TRLO1.1.1
AQXE
128
758
15/01/2026 16:05:52
00509340587TRLO1.1.1
BATE
149
758
15/01/2026 16:05:52
00509340588TRLO1.1.1
XLON
149
758
15/01/2026 16:05:52
00509340590TRLO1.1.1
XLON
294
758
15/01/2026 16:05:52
00509340589TRLO1.1.1
XLON
34
758
15/01/2026 16:05:54
00509340652TRLO1.1.1
TRQX
66
758
15/01/2026 16:06:17
00509341135TRLO1.1.1
CHIX
4
758
15/01/2026 16:07:57
00509343370TRLO1.1.1
TRQX
30
758
15/01/2026 16:07:57
00509343371TRLO1.1.1
TRQX
164
758
15/01/2026 16:08:08
00509343634TRLO1.1.1
XLON
25
758
15/01/2026 16:08:15
00509343799TRLO1.1.1
AQXE
156
758
15/01/2026 16:08:35
00509344211TRLO1.1.1
BATE
73
758
15/01/2026 16:09:27
00509345315TRLO1.1.1
CHIX
124
758
15/01/2026 16:09:50
00509345763TRLO1.1.1
XLON
32
758.5
15/01/2026 16:14:00
00509351589TRLO1.1.1
TRQX
151
758
15/01/2026 16:14:02
00509351663TRLO1.1.1
BATE
110
758
15/01/2026 16:14:02
00509351664TRLO1.1.1
BATE
124
758
15/01/2026 16:14:02
00509351665TRLO1.1.1
XLON
446
758
15/01/2026 16:14:02
00509351666TRLO1.1.1
XLON
124
758
15/01/2026 16:14:02
00509351667TRLO1.1.1
XLON
171
758
15/01/2026 16:14:02
00509351668TRLO1.1.1
XLON
201
758
15/01/2026 16:14:02
00509351669TRLO1.1.1
XLON
225
758
15/01/2026 16:14:02
00509351670TRLO1.1.1
XLON
83
758
15/01/2026 16:14:34
00509352376TRLO1.1.1
CHIX
21
758
15/01/2026 16:14:48
|
00509352597TRLO1.1.1
AQXE
10
758
15/01/2026 16:14:48
00509352598TRLO1.1.1
AQXE
341
760
15/01/2026 16:16:12
00509354313TRLO1.1.1
BATE
71
760.5
15/01/2026 16:17:11
00509355743TRLO1.1.1
AQXE
181
760.5
15/01/2026 16:17:11
00509355744TRLO1.1.1
CHIX
72
761
15/01/2026 16:17:11
00509355742TRLO1.1.1
TRQX
295
760.5
15/01/2026 16:17:11
00509355746TRLO1.1.1
XLON
721
760.5
15/01/2026 16:17:11
00509355747TRLO1.1.1
XLON
13
761
15/01/2026 16:17:11
00509355745TRLO1.1.1
TRQX
61
761.5
15/01/2026 16:20:36
00509360706TRLO1.1.1
CHIX
198
761.5
15/01/2026 16:20:36
00509360707TRLO1.1.1
BATE
593
761.5
15/01/2026 16:20:36
00509360708TRLO1.1.1
XLON
22
762
15/01/2026 16:20:41
00509360805TRLO1.1.1
AQXE
68
760.5
15/01/2026 16:21:56
00509362458TRLO1.1.1
TRQX
3
761.5
15/01/2026 16:21:56
00509362457TRLO1.1.1
AQXE
218
761.5
15/01/2026 16:21:56
00509362459TRLO1.1.1
XLON
8
759
15/01/2026 16:22:35
00509363287TRLO1.1.1
AQXE
219
759.5
15/01/2026 16:22:35
00509363288TRLO1.1.1
XLON
121
761
15/01/2026 16:23:15
00509364188TRLO1.1.1
BATE
64
760.5
15/01/2026 16:23:24
00509364369TRLO1.1.1
CHIX
10
760.5
15/01/2026 16:24:24
00509365641TRLO1.1.1
AQXE
330
760.5
15/01/2026 16:24:32
00509365832TRLO1.1.1
XLON
44
760.5
15/01/2026 16:25:22
00509367106TRLO1.1.1
BATE
6
760.5
15/01/2026 16:25:39
00509367523TRLO1.1.1
CHIX
9
760.5
15/01/2026 16:25:39
00509367524TRLO1.1.1
CHIX
102
760
15/01/2026 16:26:02
00509368042TRLO1.1.1
XLON
359
761.5
15/01/2026 16:27:13
00509369802TRLO1.1.1
XLON
7
761.5
15/01/2026 16:28:01
00509370897TRLO1.1.1
XLON
6
762
15/01/2026 16:29:08
00509372425TRLO1.1.1
XLON