VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 16
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-15
|IE00BF541080
|311000.000
|41999157.26
|135.0455
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-15
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59240370.71
|73.4992
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-15
|IE00BQQP9F84
|35700000.000
|3924645397.51
|109.9340
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-15
|IE00BDFBTQ78
|22425000.000
|1438848271.55
|64.1627
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-15
|IE00BYWQWR46
|11950000.000
|839175471.42
|70.2239
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-15
|IE00BQQP9G91
|12400000.000
|1451540571.84
|117.0597
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-15
|IE00BDS67326
|2532000.000
|174486216.79
|68.9124
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-15
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|392272168.69
|65.9281
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-15
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|164108524.03
|37.7261
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-15
|IE00BMC38736
|59300000.000
|4106611935.53
|69.2515
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-15
|IE00BMDH1538
|12500000.000
|94055657.64
|7.5245
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-15
|IE00BMDKNW35
|47100000.000
|666541133.20
|14.1516
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-15
|IE0000H445G8
|470000.000
|8502753.97
|18.0910
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-15
|IE0002PG6CA6
|48600000.000
|857954751.29
|17.6534
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-15
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11912821.21
|22.4770
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-15
|IE000YU9K6K2
|10290000.000
|843333181.68
|81.9566
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-15
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16961488.58
|22.9209
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-15
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13555040.08
|27.3839
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-15
|IE0005TF96I9
|500000.000
|10614593.27
|21.2292
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-15
|IE000M7V94E1
|31720000.000
|2045728598.28
|64.4933
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-15
|IE000NXF88S1
|2370000.000
|62166816.73
|26.2307
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-15
|IE000YYE6WK5
|121850000.000
|8942769863.65
|73.3916
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-15
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63793254.37
|24.7837
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-15
|IE0007I99HX7
|1900000.000
|49694531.25
|26.1550
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-15
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17371530.85
|24.8165
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-15
|IE0007Y8Y157
|20500000.000
|544004952.26
|26.5368
