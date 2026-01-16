Anzeige
Freitag, 16.01.2026
Diese Goldaktie beschleunigt ihr Explorationsprogramm - Ergebnisse sprengen den Plan
WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
16.01.26 | 08:10
55,80 Euro
+0,18 % +0,10
PR Newswire
16.01.2026 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, January 16

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-15 IE00BF541080 311000.000 41999157.26 135.0455
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-15 IE00BF540Z61 806000.000 59240370.71 73.4992
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-15 IE00BQQP9F84 35700000.000 3924645397.51 109.9340
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-15 IE00BDFBTQ78 22425000.000 1438848271.55 64.1627
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-15 IE00BYWQWR46 11950000.000 839175471.42 70.2239
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-15 IE00BQQP9G91 12400000.000 1451540571.84 117.0597
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-15 IE00BDS67326 2532000.000 174486216.79 68.9124
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-15 IE00BQQP9H09 5950000.000 392272168.69 65.9281
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-15 IE00BL0BMZ89 4350000.000 164108524.03 37.7261
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-15 IE00BMC38736 59300000.000 4106611935.53 69.2515
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-15 IE00BMDH1538 12500000.000 94055657.64 7.5245
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-15 IE00BMDKNW35 47100000.000 666541133.20 14.1516
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-15 IE0000H445G8 470000.000 8502753.97 18.0910
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-15 IE0002PG6CA6 48600000.000 857954751.29 17.6534
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-15 IE0005B8WVT6 530000.000 11912821.21 22.4770
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-15 IE000YU9K6K2 10290000.000 843333181.68 81.9566
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-15 IE000B9PQW54 740000.000 16961488.58 22.9209
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-15 IE0001J5A2T9 495000.000 13555040.08 27.3839
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-15 IE0005TF96I9 500000.000 10614593.27 21.2292
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-15 IE000M7V94E1 31720000.000 2045728598.28 64.4933
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-15 IE000NXF88S1 2370000.000 62166816.73 26.2307
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-15 IE000YYE6WK5 121850000.000 8942769863.65 73.3916
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-15 IE000J6CHW80 2574000.000 63793254.37 24.7837
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-15 IE0007I99HX7 1900000.000 49694531.25 26.1550
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-15 IE000SBU19F7 700000.000 17371530.85 24.8165
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-15 IE0007Y8Y157 20500000.000 544004952.26 26.5368

