© Foto: Torsten Krüger - imageBROKER.comWorthington Steel bietet 11 Euro je Aktie für Klöckner & Co. Großaktionär Friedhelm Loh unterstützt den Deal. Die Aktie schießt zweistellig nach oben - Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial.Der US-Stahlverarbeiter Worthington Steel will den Düsseldorfer Stahl- und Metallhändler Klöckner & Co übernehmen - und legt dafür ein Angebot vor, das an der Börse für Begeisterung sorgt. 11 Euro je Aktie bietet Worthington im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots. Der Unternehmenswert inklusive Schulden wird mit rund 2,4 Milliarden US-Dollar beziehungsweise knapp 2,1 Milliarden Euro angesetzt. Die Reaktion am Markt fiel deutlich aus: Die Klöckner-Aktie sprang am Freitagmorgen …Den vollständigen Artikel lesen
