Saga Metals bestätigt weitere massive Titan-Treffer - Ressourcenmomentum nimmt Fahrt auf

Jetzt ist es offiziell: Der Ausbruch von Saga war kein Zufall - er war erst der Anfang.
Am 16. Januar veröffentlichte Saga Metals zwei weitere herausragende Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2025 - und erneut sind die Zahlen außergewöhnlich.
Zusammen mit den bereits gemeldeten Abschnitten aus R-0008 und R-0009 bestätigen die neuesten Bohrungen (R-0010 und R-0011) eine zentrale Erkenntnis:
Die Trapper-North-Zone beherbergt mächtige, konsistente und hochgradige Titan-Vanadium-Eisen-Mineralisierung - mit struktureller Kontinuität und erheblichem Tonnagepotenzial.
Und genau während die Bohrgeräte in Labrador wieder mobilisiert werden, ist die Bühne für ein explosives Jahr 2026 bereitet.
Neue Bohrergebnisse: Vollständiger Datensatz aus Trapper North
Alle vier Diamantbohrungen aus Trapper North (Q4-2025-Kampagne) liegen nun vollständig analysiert vor. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
Bohrloch
Intervall (m)
Fe2O3 %)
TiO2 %)
V2O5 %)
R-0010
135,50
50,03
7,87
0,352
R-0011
95,15
39,49
6,49
0,220
R-0009
87,20
50,67
10,15
0,339
R-0008
67,60
46,15
9,21
0,311