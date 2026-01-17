Anzeige
Mehr »
Samstag, 17.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Unabhängiger Analyst sieht bei dieser Goldaktie über +200% Kurspotenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 852147 | ISIN: GB0007188757 | Ticker-Symbol: RIO1
Xetra
16.01.26 | 17:35
73,30 Euro
-1,77 % -1,32
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
FTSE-100
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
RIO TINTO PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIO TINTO PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
73,2373,6016.01.
73,2273,5116.01.
Suneal Sandhu
17.01.2026 08:10 Uhr
124 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Saga Metals bestätigt weitere massive Titan-Treffer - Ressourcenmomentum nimmt Fahrt auf

Anzeige / Werbung

Jetzt ist es offiziell: Der Ausbruch von Saga war kein Zufall - er war erst der Anfang.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Saga Metals Corp. veröffentlicht

Am 16. Januar veröffentlichte Saga Metals zwei weitere herausragende Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2025 - und erneut sind die Zahlen außergewöhnlich.

Zusammen mit den bereits gemeldeten Abschnitten aus R-0008 und R-0009 bestätigen die neuesten Bohrungen (R-0010 und R-0011) eine zentrale Erkenntnis:

Die Trapper-North-Zone beherbergt mächtige, konsistente und hochgradige Titan-Vanadium-Eisen-Mineralisierung - mit struktureller Kontinuität und erheblichem Tonnagepotenzial.

Und genau während die Bohrgeräte in Labrador wieder mobilisiert werden, ist die Bühne für ein explosives Jahr 2026 bereitet.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Neue Bohrergebnisse: Vollständiger Datensatz aus Trapper North

Cross-Section N-11 looking West showing R-0008, -0009, -0010 and -0011 highlighting high-grade intercepts with the 3D Magnetic Inversion of the 2025 Trapper Zone ground magnetic survey.

Alle vier Diamantbohrungen aus Trapper North (Q4-2025-Kampagne) liegen nun vollständig analysiert vor. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Bohrloch

Intervall (m)

Fe2O3 %)

TiO2 %)

V2O5 %)

R-0010

135,50

50,03

7,87

0,352

R-0011

95,15

39,49

6,49

0,220

R-0009

87,20

50,67

10,15

0,339

R-0008

67,60

46,15

9,21

0,311