Saga Metals bestätigt weitere massive Titan-Treffer - Ressourcenmomentum nimmt Fahrt auf

Jetzt ist es offiziell: Der Ausbruch von Saga war kein Zufall - er war erst der Anfang.

Am 16. Januar veröffentlichte Saga Metals zwei weitere herausragende Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2025 - und erneut sind die Zahlen außergewöhnlich.

Zusammen mit den bereits gemeldeten Abschnitten aus R-0008 und R-0009 bestätigen die neuesten Bohrungen (R-0010 und R-0011) eine zentrale Erkenntnis:

Die Trapper-North-Zone beherbergt mächtige, konsistente und hochgradige Titan-Vanadium-Eisen-Mineralisierung - mit struktureller Kontinuität und erheblichem Tonnagepotenzial.

Und genau während die Bohrgeräte in Labrador wieder mobilisiert werden, ist die Bühne für ein explosives Jahr 2026 bereitet.

Neue Bohrergebnisse: Vollständiger Datensatz aus Trapper North

Alle vier Diamantbohrungen aus Trapper North (Q4-2025-Kampagne) liegen nun vollständig analysiert vor. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: