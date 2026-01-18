Membran-Innovation gegen die Wasserkrise: Wasseraufbereitungsspezialist De.mem setzt auf Graphenoxid

Anzeige / Werbung

Nur wenige Wochen nach der Übernahme von Core Chemicals meldet De.mem die erfolgreiche Integration des jungen Spezialchemieunternehmens in die bestehende Unternehmensstruktur. Die Eingliederung der Aktivitäten in den westaustralischen Standort Canning Vale ist abgeschlossen - erste positive Entwicklungen sind sichtbar. Bereits im ersten vollen Monat nach der Übernahme, im November, erzielte Core Chemicals einen Umsatz von 675.000 AUD. Zudem verweist De.mem ISIN: AU000000DEM4) auf die wachsende Diversifizierung seiner Umsätze sowie eine starke Kundenpipeline außerhalb Westaustraliens.

"Core Chemicals hat im ersten Monat nach der Übernahme eine starke Leistung gezeigt", erklärt De.mem-CEO Andreas Kröll. Der frühe Erfolg belege den strategischen Wert der Übernahme.

Klimawandel verschärft die globale Wasserproblematik

Die zunehmende Bedrohung durch Extremwetter stellt die weltweite Wasserversorgung vor neue Herausforderungen. Der Weltklimarat IPCC hat in seinem aktuellen Sachstandsbericht klargestellt: Der Mensch hat das Klima verändert - mit spürbaren Folgen für Wetter und Umwelt. "Unbestritten" sei, dass die Erderwärmung Extremereignisse wie Hitzewellen, Starkregen und Dürren verstärkt. Diese Veränderungen treffen besonders Regionen mit ohnehin angespannten Wassersituationen.

Seit den 1950er Jahren nehmen Hitzewellen zu, während extreme Kälte seltener wird. Auch die Zugbahnen von Stürmen verschieben sich - mit teils gravierenden Auswirkungen auf Infrastruktur, Landwirtschaft und Trinkwasserversorgung. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen sind immens. Neben dem notwendigen Klimaschutz fordert der IPCC deshalb auch technologische Lösungen, um die Effekte des Klimawandels abzufedern. Unternehmen aus dem Bereich der Wassertechnologie rücken dabei verstärkt in den Fokus.

Graphenoxid bringt Schwung in die Wasserfiltration

Ein aussichtsreicher Akteur in diesem Sektor ist das australische Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4). Mit seiner neuen Graphenoxid-veredelten Membran-Technologie bringt De.mem eine Innovation auf den Markt, die Wasseraufbereitung effizienter und nachhaltiger machen soll. Die Technologie nutzt die besonderen Eigenschaften von Graphenoxid (GO), um Schadstoffe gezielt aus dem Wasser zu filtern.

Die Basis bildet eine herkömmliche Membran, die mit GO-Nanopartikeln angereichert wird. Das Ergebnis: eine erhöhte Durchflussrate, bessere Filterleistung und eine höhere Selektivität - also eine präzisere Unterscheidung zwischen Schadstoffen und nützlichen Substanzen. Schwermetalle, organische Rückstände und Mikroorganismen werden zuverlässig entfernt. Gleichzeitig bleibt der Energieverbrauch gering, und die Lebensdauer der Membran steigt.

Kompakte Lösungen für dezentrale Anwendungen

Vor dem Hintergrund zunehmender Extremwetterlagen sieht De.mem-CEO Andreas Kroell besonderes Potenzial für dezentrale Einsatzbereiche: "Wir haben zwar aktuell noch kein standardisiertes Produkt für die mobile Wasseraufbereitung, zum Beispiel für den Einsatz im Rahmen des Katastrophenschutzes, im Angebot, planen aber unser Angebot in dieser Hinsicht in absehbarer Zeit zu erweitern." Die GO-Membran-Technologie lässt sich in kompakte Module integrieren - ideal für flexible, mobile Anwendungen in Krisengebieten oder abgelegenen Regionen.

Erprobte Technik, starke Kundenbasis

De.mem entwickelt, baut und betreibt containerbasierte Wasser- und Abwassersysteme. Das 2013 gegründete Unternehmen ist nicht nur an der Börse in Australien gelistet, sondern auch in Singapur und Deutschland aktiv. Mit einem Portfolio, das neben der Membrantechnologie auch Spezialchemikalien und Serviceleistungen umfasst, adressiert De.mem vor allem industrielle Kunden.

Besonders gefragt ist die Technik bei Unternehmen aus der Bergbau-, Chemie-, Öl- und Gas-, Elektronik- sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Zu den Kunden zählen Branchengrößen wie Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) und BHP (ISIN: AU000000BHP4). Damit beweist De.mem nicht nur technologische Stärke, sondern auch Marktakzeptanz.

Fazit: Technologie mit Potenzial für morgen

Die GO-veredelte Membran von De.mem adressiert eines der dringendsten Probleme unserer Zeit: sauberes Wasser trotz Klimawandel. Mit einer soliden industriellen Basis, einem innovativen Produkt und einer klaren Vision für zukünftige Anwendungen positioniert sich das Unternehmen als potenzieller Gewinner in einem wachsenden Zukunftsmarkt.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quelle

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-06/65612551-de-mem-innovation-dank-graphenoxid-go-176.htm

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Membran-Innovation gegen die Wasserkrise: Wasseraufbereitungsspezialist De.mem setzt auf Graphenoxid appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000BHP4,GB0007188757,AU000000DEM4