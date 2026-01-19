Der DAX hat sich am Freitag mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent auf 25.297,13 Zählern ins Wochenende verabschiedet. Und auch der Start in die neue Woche dürfte nicht zuletzt im Zuge der Entwicklungen um Grönland und des erneuten Handelskonflikts zwischen den USA und Europa von Verlusten geprägt sein. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen gut ein Prozent tiefer auf 25.000 Zähler.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart derweil relativ ruhig. Douglas veröffentlicht vorläufige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
