VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-16
|IE00BF541080
|311000.000
|42030037.92
|135.1448
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-16
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59234697.51
|73.4922
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-16
|IE00BQQP9F84
|36000000.000
|3954309125.99
|109.8419
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-16
|IE00BDFBTQ78
|22775000.000
|1451924345.01
|63.7508
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-16
|IE00BYWQWR46
|11950000.000
|836144896.91
|69.9703
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-16
|IE00BQQP9G91
|12400000.000
|1459501918.95
|117.7018
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-16
|IE00BDS67326
|2532000.000
|174057214.66
|68.7430
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-16
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|388523262.91
|65.2980
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-16
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|163613913.20
|37.6124
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-16
|IE00BMC38736
|60250000.000
|4231911173.82
|70.2392
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-16
|IE00BMDH1538
|12500000.000
|95676573.77
|7.6541
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-16
|IE00BMDKNW35
|47750000.000
|706903999.04
|14.8043
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-16
|IE0000H445G8
|470000.000
|8450576.57
|17.9800
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-16
|IE0002PG6CA6
|49500000.000
|861845716.49
|17.4110
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-16
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11832696.58
|22.3258
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-16
|IE000YU9K6K2
|10390000.000
|882143206.55
|84.9031
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-16
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16880697.21
|22.8118
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-16
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13582258.18
|27.4389
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-16
|IE0005TF96I9
|500000.000
|10593584.12
|21.1872
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-16
|IE000M7V94E1
|32070000.000
|2107919847.00
|65.7287
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-16
|IE000NXF88S1
|2520000.000
|65942806.06
|26.1678
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-16
|IE000YYE6WK5
|121850000.000
|9001309716.93
|73.8721
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-16
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63789268.07
|24.7822
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-16
|IE0007I99HX7
|1900000.000
|49365017.58
|25.9816
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-16
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17214708.14
|24.5924
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-16
|IE0007Y8Y157
|20500000.000
|547708033.98
|26.7175
