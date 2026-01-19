Anzeige
Montag, 19.01.2026
Desert Gold: Aus einem Explorer wird ein ernsthafter Wertschöpfer
WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89
Tradegate
19.01.26 | 08:48
31,985 Euro
-1,42 % -0,460
PR Newswire
19.01.2026 08:06 Uhr
65 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 19

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-16 IE00BF541080 311000.000 42030037.92 135.1448
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-16 IE00BF540Z61 806000.000 59234697.51 73.4922
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-16 IE00BQQP9F84 36000000.000 3954309125.99 109.8419
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-16 IE00BDFBTQ78 22775000.000 1451924345.01 63.7508
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-16 IE00BYWQWR46 11950000.000 836144896.91 69.9703
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-16 IE00BQQP9G91 12400000.000 1459501918.95 117.7018
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-16 IE00BDS67326 2532000.000 174057214.66 68.7430
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-16 IE00BQQP9H09 5950000.000 388523262.91 65.2980
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-16 IE00BL0BMZ89 4350000.000 163613913.20 37.6124
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-16 IE00BMC38736 60250000.000 4231911173.82 70.2392
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-16 IE00BMDH1538 12500000.000 95676573.77 7.6541
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-16 IE00BMDKNW35 47750000.000 706903999.04 14.8043
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-16 IE0000H445G8 470000.000 8450576.57 17.9800
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-16 IE0002PG6CA6 49500000.000 861845716.49 17.4110
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-16 IE0005B8WVT6 530000.000 11832696.58 22.3258
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-16 IE000YU9K6K2 10390000.000 882143206.55 84.9031
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-16 IE000B9PQW54 740000.000 16880697.21 22.8118
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-16 IE0001J5A2T9 495000.000 13582258.18 27.4389
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-16 IE0005TF96I9 500000.000 10593584.12 21.1872
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-16 IE000M7V94E1 32070000.000 2107919847.00 65.7287
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-16 IE000NXF88S1 2520000.000 65942806.06 26.1678
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-16 IE000YYE6WK5 121850000.000 9001309716.93 73.8721
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-16 IE000J6CHW80 2574000.000 63789268.07 24.7822
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-16 IE0007I99HX7 1900000.000 49365017.58 25.9816
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-16 IE000SBU19F7 700000.000 17214708.14 24.5924
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-16 IE0007Y8Y157 20500000.000 547708033.98 26.7175

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.