Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Niederlande: DocMorris, Q4-Umsatz 10:30 Uhr, Deutschland: Schott, Jahreszahlen 11:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen Group, German Corporate Conference mit Veröffentlichung der Jahreszahlen, Frankfurt 12:30 Uhr, USA: KeyCorp, Q4-Zahlen 12:30 Uhr, USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen 15:00 Uhr, USA: 3M, Q4-Zahlen 17:45 uhr, Frankreich: Vinci, Q4-Umsatz 22:01 Uhr, USA: Netflix, Q4-Zahlen 22:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q4-Umsatz
