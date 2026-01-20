VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-19
|IE00BF541080
|311000.000
|42035245.22
|135.1616
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-19
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59278721.67
|73.5468
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-19
|IE00BQQP9F84
|36000000.000
|3986287464.97
|110.7302
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-19
|IE00BDFBTQ78
|23075000.000
|1491788324.94
|64.6495
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-19
|IE00BYWQWR46
|11950000.000
|831741008.51
|69.6018
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-19
|IE00BQQP9G91
|12550000.000
|1497388485.31
|119.3138
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-19
|IE00BDS67326
|2532000.000
|174367745.01
|68.8656
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-19
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|388507615.54
|65.2954
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-19
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|163136239.06
|37.5026
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-19
|IE00BMC38736
|60250000.000
|4231789433.91
|70.2372
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-19
|IE00BMDH1538
|12500000.000
|95220688.77
|7.6177
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-19
|IE00BMDKNW35
|47950000.000
|706062376.59
|14.7250
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-19
|IE0000H445G8
|470000.000
|8436523.04
|17.9500
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-19
|IE0002PG6CA6
|52350000.000
|914713588.20
|17.4730
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-19
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11795744.11
|22.2561
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-19
|IE000YU9K6K2
|10490000.000
|899479637.57
|85.7464
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-19
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16822401.88
|22.7330
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-19
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13567349.11
|27.4088
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-19
|IE0005TF96I9
|500000.000
|10550041.77
|21.1001
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-19
|IE000M7V94E1
|32570000.000
|2164447069.49
|66.4552
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-19
|IE000NXF88S1
|2770000.000
|72482859.07
|26.1671
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-19
|IE000YYE6WK5
|122050000.000
|9091868168.57
|74.4930
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-19
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63797767.32
|24.7855
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-19
|IE0007I99HX7
|1900000.000
|49363151.19
|25.9806
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-19
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17214014.84
|24.5914
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-19
|IE0007Y8Y157
|20650000.000
|551805143.50
|26.7218
