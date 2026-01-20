Anzeige
Dienstag, 20.01.2026
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
20.01.26 | 20:12
276,10 Euro
-0,97 % -2,70
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
275,95276,1020:15
275,95276,1020:15
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
3M
3M COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
3M COMPANY132,84-6,28 %
AGNICO EAGLE MINES LIMITED177,20+1,29 %
ALPHABET INC CL A276,10-0,97 %
AMAZON.COM INC196,82-2,10 %
APPLE INC211,65-1,81 %
META PLATFORMS INC516,00-0,77 %
MICROSOFT CORPORATION386,45-0,66 %
NETFLIX INC75,22-1,05 %
NEWMONT CORPORATION100,68+0,88 %
NVIDIA CORPORATION153,20-2,00 %
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION9,950-1,49 %
RAPT THERAPEUTICS INC48,600+59,87 %
TESLA INC361,45-2,57 %
WARNER BROS DISCOVERY INC24,585+1,21 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.