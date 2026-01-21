Die nächste Stufe der Energiewende bricht an. Nicht mehr Subventionen, sondern wirtschaftlicher Pragmatismus entscheidet über Erfolg. Während der Staat mit Rekordmilliarden die Strompreise künstlich dämpft verschärft sich die Systemfrage. Der neue Fokus liegt auf Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit. Doch auch die Finanzierung wirft nach den gestiegenen Zinsen Fragen auf. In diesem Umbruch zeigen drei Akteure, wie die Dekarbonisierung auch ohne Dauerhilfen gelingen kann: der Windkraftpionier Nordex, der Finanzierungsexperte RE Royalties und der Infrastruktur-Riese E.ON.Den vollständigen Artikel lesen ...
