VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 21
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-20
|IE00BF541080
|311000.000
|41959457.92
|134.9179
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-20
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59247049.93
|73.5075
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-20
|IE00BQQP9F84
|36000000.000
|4175730321.81
|115.9925
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-20
|IE00BDFBTQ78
|23075000.000
|1512913916.69
|65.5651
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-20
|IE00BYWQWR46
|11950000.000
|823075946.78
|68.8766
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-20
|IE00BQQP9G91
|12550000.000
|1563813319.48
|124.6066
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-20
|IE00BDS67326
|2532000.000
|174495140.06
|68.9159
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-20
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|382509804.39
|64.2874
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-20
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|162615819.09
|37.3829
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-20
|IE00BMC38736
|60250000.000
|4141155584.51
|68.7329
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-20
|IE00BMDH1538
|12500000.000
|94144754.42
|7.5316
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-20
|IE00BMDKNW35
|47950000.000
|667193037.20
|13.9143
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-20
|IE0000H445G8
|470000.000
|8400838.85
|17.8741
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-20
|IE0002PG6CA6
|52350000.000
|911498746.97
|17.4116
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-20
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11680891.72
|22.0394
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-20
|IE000YU9K6K2
|10490000.000
|879180414.06
|83.8113
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-20
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16917111.67
|22.8610
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-20
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13446663.37
|27.1650
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-20
|IE0005TF96I9
|500000.000
|10556131.85
|21.1123
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-20
|IE000M7V94E1
|32570000.000
|2143820083.37
|65.8219
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-20
|IE000NXF88S1
|2770000.000
|72089687.40
|26.0252
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-20
|IE000YYE6WK5
|122050000.000
|8953772621.34
|73.3615
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-20
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63602154.18
|24.7095
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-20
|IE0007I99HX7
|1900000.000
|48708980.73
|25.6363
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-20
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16942243.61
|24.2032
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-20
|IE0007Y8Y157
|20650000.000
|541656687.76
|26.2303
© 2026 PR Newswire