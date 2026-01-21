Anzeige
Gold über 4.862 USD - auf dem Weg zu 5.000 USD: Warum A2 Gold jetzt in eine neue Liga aufsteigt
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 21

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-20 IE00BF541080 311000.000 41959457.92 134.9179
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-20 IE00BF540Z61 806000.000 59247049.93 73.5075
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-20 IE00BQQP9F84 36000000.000 4175730321.81 115.9925
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-20 IE00BDFBTQ78 23075000.000 1512913916.69 65.5651
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-20 IE00BYWQWR46 11950000.000 823075946.78 68.8766
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-20 IE00BQQP9G91 12550000.000 1563813319.48 124.6066
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-20 IE00BDS67326 2532000.000 174495140.06 68.9159
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-20 IE00BQQP9H09 5950000.000 382509804.39 64.2874
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-20 IE00BL0BMZ89 4350000.000 162615819.09 37.3829
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-20 IE00BMC38736 60250000.000 4141155584.51 68.7329
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-20 IE00BMDH1538 12500000.000 94144754.42 7.5316
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-20 IE00BMDKNW35 47950000.000 667193037.20 13.9143
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-20 IE0000H445G8 470000.000 8400838.85 17.8741
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-20 IE0002PG6CA6 52350000.000 911498746.97 17.4116
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-20 IE0005B8WVT6 530000.000 11680891.72 22.0394
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-20 IE000YU9K6K2 10490000.000 879180414.06 83.8113
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-20 IE000B9PQW54 740000.000 16917111.67 22.8610
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-20 IE0001J5A2T9 495000.000 13446663.37 27.1650
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-20 IE0005TF96I9 500000.000 10556131.85 21.1123
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-20 IE000M7V94E1 32570000.000 2143820083.37 65.8219
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-20 IE000NXF88S1 2770000.000 72089687.40 26.0252
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-20 IE000YYE6WK5 122050000.000 8953772621.34 73.3615
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-20 IE000J6CHW80 2574000.000 63602154.18 24.7095
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-20 IE0007I99HX7 1900000.000 48708980.73 25.6363
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-20 IE000SBU19F7 700000.000 16942243.61 24.2032
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-20 IE0007Y8Y157 20650000.000 541656687.76 26.2303

© 2026 PR Newswire
