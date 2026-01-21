Der Baukonzern HOCHTIEF positioniert sich als zentraler Player im globalen Nuklearboom. Gemeinsam mit Amentum unterstützt das Unternehmen das SMR-Programm von Rolls-Royce und erschließt sich damit einen der wachstumsstärksten Energiemärkte der kommenden Jahrzehnte. HOCHTIEF treibt den Ausbau seiner Aktivitäten im Kernenergiesektor voran. Der Essener MDAX-Konzern unterstützt gemeinsam mit dem Ingenieurdienstleister Amentum das globale Programm von Rolls-Royce zur Realisierung kleiner und mittelgroßer Nuklearreaktoren, sogenannter Small Modular ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de