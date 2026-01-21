Auf schwache vorläufige Ergebniskennziffern von DocMorris folgten bereits am Dienstagabend enttäuschende Eckdaten vom schwedischen Online-Apotheken-Marktführer Apotea. Auch hier ließ die Profitabilität zu wünschen übrig. Neben den enttäuschenden Zahlen der beiden Unternehmen belastet zudem die charttechnische Situation Redcare Pharmacy und Co.Apotea berichtete im vierten Quartal über ein Absatzplus von sieben Prozent auf 1,854 Milliarden Schwedische Kronen (knapp 174 Millionen Euro) und verfehlte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär