VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-21
|IE00BF541080
|311000.000
|42021379.12
|135.1170
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-21
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59349949.59
|73.6352
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-21
|IE00BQQP9F84
|35950000.000
|4128962800.65
|114.8529
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-21
|IE00BDFBTQ78
|23375000.000
|1550845987.91
|66.3464
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-21
|IE00BYWQWR46
|11900000.000
|809210771.34
|68.0009
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-21
|IE00BQQP9G91
|12550000.000
|1562084068.60
|124.4689
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-21
|IE00BDS67326
|2532000.000
|174959089.67
|69.0992
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-21
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|387743049.13
|65.1669
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-21
|IE00BL0BMZ89
|4400000.000
|164589667.92
|37.4067
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-21
|IE00BMC38736
|60700000.000
|4311148286.71
|71.0239
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-21
|IE00BMDH1538
|12700000.000
|95386255.33
|7.5107
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-21
|IE00BMDKNW35
|46400000.000
|643432038.74
|13.8671
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-21
|IE0000H445G8
|470000.000
|8408236.25
|17.8899
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-21
|IE0002PG6CA6
|54100000.000
|969623015.32
|17.9228
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-21
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11722046.71
|22.1171
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-21
|IE000YU9K6K2
|10740000.000
|883795247.46
|82.2901
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-21
|IE000B9PQW54
|740000.000
|17348002.09
|23.4432
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-21
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13662516.06
|27.6010
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-21
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11735486.76
|21.3372
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-21
|IE000M7V94E1
|32770000.000
|2192020110.59
|66.8911
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-21
|IE000NXF88S1
|3170000.000
|86336329.07
|27.2354
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-21
|IE000YYE6WK5
|122650000.000
|8944567213.89
|72.9276
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-21
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63745289.51
|24.7651
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-21
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|50649167.48
|25.9739
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-21
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17238184.26
|24.6260
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-21
|IE0007Y8Y157
|20750000.000
|545455069.31
|26.2870
© 2026 PR Newswire