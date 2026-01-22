Anzeige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, January 22

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-21 IE00BF541080 311000.000 42021379.12 135.1170
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-21 IE00BF540Z61 806000.000 59349949.59 73.6352
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-21 IE00BQQP9F84 35950000.000 4128962800.65 114.8529
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-21 IE00BDFBTQ78 23375000.000 1550845987.91 66.3464
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-21 IE00BYWQWR46 11900000.000 809210771.34 68.0009
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-21 IE00BQQP9G91 12550000.000 1562084068.60 124.4689
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-21 IE00BDS67326 2532000.000 174959089.67 69.0992
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-21 IE00BQQP9H09 5950000.000 387743049.13 65.1669
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-21 IE00BL0BMZ89 4400000.000 164589667.92 37.4067
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-21 IE00BMC38736 60700000.000 4311148286.71 71.0239
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-21 IE00BMDH1538 12700000.000 95386255.33 7.5107
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-21 IE00BMDKNW35 46400000.000 643432038.74 13.8671
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-21 IE0000H445G8 470000.000 8408236.25 17.8899
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-21 IE0002PG6CA6 54100000.000 969623015.32 17.9228
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-21 IE0005B8WVT6 530000.000 11722046.71 22.1171
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-21 IE000YU9K6K2 10740000.000 883795247.46 82.2901
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-21 IE000B9PQW54 740000.000 17348002.09 23.4432
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-21 IE0001J5A2T9 495000.000 13662516.06 27.6010
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-21 IE0005TF96I9 550000.000 11735486.76 21.3372
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-21 IE000M7V94E1 32770000.000 2192020110.59 66.8911
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-21 IE000NXF88S1 3170000.000 86336329.07 27.2354
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-21 IE000YYE6WK5 122650000.000 8944567213.89 72.9276
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-21 IE000J6CHW80 2574000.000 63745289.51 24.7651
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-21 IE0007I99HX7 1950000.000 50649167.48 25.9739
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-21 IE000SBU19F7 700000.000 17238184.26 24.6260
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-21 IE0007Y8Y157 20750000.000 545455069.31 26.2870

