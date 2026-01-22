Ist das DIE Rohstoff-Story des Jahres?

Anzeige / Werbung

Strategisch, spekulativ, potenziell hochprofitable Story - und gerade erst am Anfang.

?Antimon gehört zu jenen Rohstoffen, die lange Zeit unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit liefen - und genau deshalb jetzt umso explosiver werden. Während sich Investoren jahrelang auf Lithium, Kupfer oder Seltene Erden konzentrierten, hat sich im Hintergrund ein Markt immer weiter verengt, der heute plötzlich strategische Brisanz besitzt. Antimony, wie das Metall im Englischen heißt, ist kein Lifestyle-Rohstoff für die Energiewende, sondern ein stiller, sicherheitskritischer Baustein moderner Industrie- und Verteidigungssysteme. Und genau das macht ihn so gefährlich knapp - und potenziell so wertvoll.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Das Problem liegt auf der Angebotsseite. Die weltweite Antimonproduktion ist extrem konzentriert und politisch hochsensibel. China dominierte den Markt über Jahre hinweg und nutzte diese Stellung zunehmend als geopolitisches Druckmittel. Exportbeschränkungen, Umweltauflagen und Minenschließungen haben das globale Angebot ausgedünnt, während westliche Staaten schmerzhaft realisieren mussten, wie abhängig sie von wenigen Lieferländern tatsächlich sind. Neue Minen? Kaum vorhanden. Ersatzstoffe? In vielen Anwendungen schlicht nicht praktikabel. Das Resultat ist ein strukturelles Defizit, das sich nicht kurzfristig beheben lässt.

Das Unternehmen ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) setzt genau hier an und will diese Entwicklung optimal für sich und seine Aktionäre nutzen



Gleichzeitig zieht die Nachfrage an - und zwar ausgerechnet dort, wo Kompromisse keine Option sind. Antimon ist essenziell für Flammschutzmittel, für Batterien, für Speziallegierungen, für Elektronik und vor allem für militärische Anwendungen. Munition, Zündsysteme, sicherheitsrelevante Legierungen und kritische Infrastruktur sind ohne Antimon kaum denkbar. Mit steigenden Verteidigungsbudgets, zunehmender geopolitischer Unsicherheit und einer strategischen Neuausrichtung westlicher Staaten wächst der Bedarf nicht zyklisch, sondern strukturell. Antimon wird damit vom Industriemetall zum Sicherheitsrohstoff.



Quelle: Erstellt mit DALL.E, KI-gestützte Bildgenerierung von OpenAI

Diese neue Realität hat den Markt bereits auf den Kopf gestellt. Der Antimonpreis ist in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert und hat historische Höchststände erreicht. Was früher ein vergleichsweise günstiges Nischenmetall war, ist heute ein hochpreisiger Engpassrohstoff. Und das Entscheidende: Anders als bei vielen gehypten Metallen ist hier nicht die Nachfrage das Problem - sondern das fehlende Angebot. Jeder zusätzliche Produktionsausfall, jede politische Maßnahme, jede neue militärische Eskalation wirkt wie ein Brandbeschleuniger.

Quelle: FastMarkets, Bloomberg

Die Preise stiegen sprunghaft um mehr als 250% im Jahr 2024 und lagen zum Jahresende bei fast 40.000 USD pro Tonne. Im Jahr 2025 ist der Antimonpreis weiter auf 55.000 USD/Tonne angestiegen.

Die Herausforderung für den Westen besteht darin, dass 90% des weltweit geförderten Antimons im Jahr 2024 auf China, Russland und Tadschikistan konzentriert waren - die USA hatten keine kommerziell nutzbare Fördermenge.



ANTIMON: EIN KRITISCHER ROHSTOFF

Die Vereinigten Staaten sind nahezu vollständig von Antimon-Importen abhängig und haben das Metall längst als kritischen Rohstoff eingestuft. Für das Pentagon ist Antimon kein Nice-to-have, sondern eine Frage der nationalen Sicherheit. Entsprechend versuchen die USA, ihre Lieferketten neu aufzubauen, strategische Lager zu füllen und vor allem: eigene Projekte zu fördern. Genau hier entsteht für Anleger ein hochinteressantes Spannungsfeld zwischen Politik, Rohstoffknappheit und Kapitalmarkt.

Denn wenn ein Markt klein ist, das Angebot knapp und die strategische Bedeutung hoch, dann können schon einzelne Projekte eine enorme Hebelwirkung entfalten. Und damit rücken Unternehmen in den Fokus, die sich frühzeitig Zugang zu aussichtsreichen Antimon-Liegenschaften gesichert haben. Explorer und Entwickler stehen dabei besonders im Rampenlicht - nicht, weil sie heute schon produzieren, sondern weil sie morgen liefern könnten, wenn der Druck auf die Versorgung weiter steigt.

An dieser Stelle kommt ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) ins Spiel. Das Unternehmen positioniert sich genau in jenem Segment, das westliche Staaten dringend brauchen: der Erschließung neuer Antimon-Vorkommen außerhalb geopolitisch riskanter Regionen. In einem Markt, in dem jede zusätzliche Tonne Antimon strategischen Wert besitzt, können solche Projekte schnell vom spekulativen Explorer zur sicherheitsrelevanten Schlüsselressource aufsteigen. Für Investoren ist das eine klassische asymmetrische Wette: begrenztes Marktvolumen, potenziell massive Nachfrage und politischer Rückenwind.

Antimon ist damit mehr als nur ein weiterer Rohstofftrend. Es ist ein Spiegel einer Welt, in der Versorgungssicherheit wieder wichtiger wird als der niedrigste Preis, und in der strategische Metalle neu bewertet werden. Unternehmen wie ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) stehen genau an dieser Schnittstelle. Wer heute auf Antimon setzt, spekuliert nicht auf Modeerscheinungen - sondern auf Knappheit, Geopolitik und die Rückkehr harter Realitäten an den Rohstoffmärkten.



Quelle: Erstellt mit DALL.E, KI-gestützte Bildgenerierung von OpenAI

ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) ist ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich ausschließlich auf Antimon konzentriert - einen der wichtigsten, strategischsten und aktuell unterversorgten Rohstoffe der Welt. Ziel des Unternehmens ist es, den Bald Hill Antimony Project in New Brunswick, Kanada, zu einem bedeutenden nordamerikanischen Lieferanten für diesen kritischen Rohstoff zu entwickeln. In einer Welt, in der China große Teile der globalen Antimonversorgung kontrolliert und die Nachfrage aus Industrie und Rüstung steigt, ist das ein potenziell sehr aussichtsreicher Ansatz.

?? News vom 6. Januar 2026 - Update zum Bald Hill Antimony Project

Am 6. Januar 2026 hat Antimony Resources ein umfassendes Update für sein Bald Hill-Projekt in New Brunswick, Kanada veröffentlicht, das sowohl technische Fortschritte als auch eine finanzielle Grundlage für 2026 dokumentiert.

Wesentliche Punkte der Meldung:

Bohrprogramm 2025 abgeschlossen: Das Team hat im Jahr 2025 mehr als 3.100 Meter gebohrt und ein 3D-Modell erstellt.

Das Team hat im Jahr 2025 mehr als 3.100 Meter gebohrt und ein 3D-Modell erstellt. Technischer Bericht gemäß NI 43-101 liegt vor: Im Rahmen einer standardisierten kanadischen Bewertungsmethodik wurde angegeben, dass in den bisherigen Bohrungen potenziell rund 2,7 Mio. Tonnen mit 3 bis 4% Antimon enthalten sein könnten. Das entspricht grob 81.000-108.000 Tonnen Antimon - allerdings ist diese Angabe konzeptionell und keine offiziell bestätigte Ressource.

Im Rahmen einer standardisierten kanadischen Bewertungsmethodik wurde angegeben, dass in den bisherigen Bohrungen potenziell enthalten sein könnten. Das entspricht grob - allerdings ist diese Angabe und keine offiziell bestätigte Ressource. Expansion und weitere Ziele: Zusätzliches Trenching und Erweiterung der Konzessionsfläche wurden durchgeführt, und mehrere Sekundärziele wurden identifiziert.

Zusätzliches Trenching und Erweiterung der Konzessionsfläche wurden durchgeführt, und mehrere Sekundärziele wurden identifiziert. Finanzierung gesichert: Die Gesellschaft hat im Dezember 2025 rund 9,4 Mio. CAD (kanad. Dollar) via einer Privatplatzierung aufgenommen - Kapital, das laut Management vollständig ausreichen soll, um das laufende Bohrprogramm und weitere Arbeiten zu finanzieren.



Was das bedeutet: Diese Pressemitteilung ist eine klassische "Proof-of-Progress"-Meldung: Es werden fundamentale Arbeitsschritte abgehakt (3D-Modell, technischer Bericht, Trenching, Finanzierung). Die Arbeit der letzten Monate bringt das Projekt in eine Phase, in der eine erste Ressourcen-Definition oder - später - ein vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungsbericht (PEA) denkbar wird - entscheidende Meilensteine für einen Bergbau-Titel.

Exploration 2026: Antimony Resources geht in die Offensive



ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) plant für die erste Hälfte des Jahres 2026 einen entscheidenden nächsten Schritt auf dem Bald-Hill-Projekt - und zwar mit voller Kraft. Im Fokus steht die systematische Weiterentwicklung der hochgradigen, stibnithaltigen Antimonmineralisierung. Mit einem ambitionierten 10.000-Meter-Definitionsbohrprogramm will das Unternehmen die zentrale Mineralisierungszone erstmals so engmaschig erfassen, dass der Weg in Richtung einer ersten Ressourcendefinition geebnet wird. Gebohrt werden soll entlang der Hauptzone - nach Norden und Süden ebenso wie in die Tiefe. Ziel ist es, eine ausreichende Bohrdichte zu erreichen, um die Grundlage für eine belastbare Ressourcenschätzung zu schaffen.

Jim Atkinson, CEO und Präsident von ATMY, kommentierte: "Zum Ende des Jahres 2025 möchte ich Ihnen für Ihre Unterstützung in diesem für Antimony Resources Corp. außergewöhnlichen Jahr danken. Wir haben das Jahr mit der hochgradigen Antimonlagerstätte Bald Hill begonnen, und unsere hervorragenden Kollegen haben durch intelligente Exploration und harte Arbeit den Wert des Projekts gesteigert. Unser Ansatz ist bewusst gewählt: Wir treiben die Entwicklung der Anlage aggressiv voran, kommunizieren konsequent und lassen die Fundamentaldaten der Antimonlagerstätte Bald Hill die langfristige Wertschöpfung vorantreiben. Da wir kontinuierlich hochgradige Bohrergebnisse liefern, die Ressourcenschätzung erweitern und eine robuste Metallurgie demonstrieren, wird der Markt zunehmend erkennen, was wir aufbauen - eine skalierbare Antimonanlage in einer erstklassigen Jurisdiktion. Wir bauen eine Antimonlagerstätte von Weltklasse auf. Die Geschichte zeigt, dass der Gehalt, die Konsistenz und die Lieferung die Bewertung bestimmen. Wenn wir weiterhin Ergebnisse liefern und die Ressource erweitern, wird der Markt darauf aufmerksam werden. Die Fundamentaldaten sind unbestreitbar. Mit der aktuellen Finanzierung, die wir im Dezember 2025 abgeschlossen haben, sind wir vollständig finanziert, um unser Projekt mit dem Ziel fortzusetzen, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden. Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Reise sind."

Dass hier erhebliches Potenzial schlummert, zeigt bereits der technische Bericht gemäß NI 43-101 aus dem Jahr 2025. Darin wird das Explorationsziel für das aktuell untersuchte Gebiet auf rund 2,7 Millionen Tonnen mit Gehalten zwischen 3% und 4% Antimon beziffert - was rechnerisch 80.000 bis über 100.000 Tonnen enthaltenes Antimon entspräche. Noch handelt es sich dabei um eine konzeptionelle Einschätzung: Doch alleine die Größenordnung verdeutlicht, warum Bald Hill zunehmend Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Zusätzlichen Rückenwind erhält das Projekt durch neue Entdeckungen abseits der bekannten Hauptzone. Die Feldarbeiten der firmeneigenen Geologen und Prospektoren waren erfolgreich und führten zur Identifikation von zwei bislang unerforschten, antimonhaltigen Stibnitzonen: der Bald Hill South Zone südlich der Hauptzone sowie der Marcus Zone westlich davon. Beide Zielgebiete sollen 2026 systematisch durch Schürfungen und Bohrungen weiter untersucht werden. Diese Entdeckungen deuten darauf hin, dass Bald Hill nicht nur aus einer einzelnen Struktur besteht, sondern Teil eines deutlich größeren Mineralisierungssystems sein könnte.

Entsprechend wird das Explorationsprogramm 2026 ausgeweitet. Neben Bohrungen sind auch umfangreiche Prospektionen, geologische Kartierungen und Bodenprobenahmen auf dem gesamten Konzessionsgebiet geplant. Für Antimony Resources geht es damit nicht mehr nur um die Bestätigung einer bekannten Zone, sondern um die potenzielle Entwicklung eines gesamten Antimon-Distrikts - in einem Markt, in dem hochgradige, westliche Antimonprojekte zur strategischen Mangelware geworden sind.

?? Warum Antimony Resources besonders interessant ist

Hochgradige Zielstruktur: Bald Hill gilt als eine der hochgradigeren Antimon-Zielstrukturen in einer stabilen und bergbau-freundlichen Jurisdiktion (Kanada). Finanzierung gesichert: Das Unternehmen hat Mittel, um ein umfangreiches 10.000 m-Bohrprogramm mit mehreren Bohrgeräten durchzuführen - einschließlich Planung für Ressourcendefinition und Umwelt-/Genehmigungsschritte. Strategische Lage: Nordamerika sucht dringend eigene Antimon-Lieferanten, was politische Unterstützung und potenzielles Interesse von Versorgungs- oder Regierungspartnern bedeuten kann. Marktdynamik: Die Nachfrage nach Antimon ist aktuell hoch, die Preise stark gestiegen und das Angebot global beschränkt - genau das Umfeld, in dem Junior-Explorers disproportioniert profitieren können.

HIGH-GRADE ERGEBNISSE AM LAUFENDEN BAND



Bei bisherigen Bohrungen wurde hochgradiges Antimon gefunden, darunter die Entdeckung in Bohrloch DDH08-03, die 4,51 m mit 11,7% Sb durchschnitten hat, darunter 2,29 m mit einem Gehalt von 20,9% Sb. 2010 ergab eine Grabenuntersuchung ~ 450 Meter südlich von DDH08-03 2,90% Sb über 8,18 m, darunter 5,79% Sb über 1,75 m und 8,47% über 1,53 m.

Ergebnisse der Bohrungen mit hohem Antimongehalt

Bohrloch BH-25-04 ergab 4,17% Sb über 7,40 Meter in einer Tiefe von 106,6 bis 114,0 Metern, einschließlich drei Zonen mit massivem Stibnit, die jeweils 28,8% Sb, 21,9% Sb und 17,9% Sb ergaben.

ergab 4,17% Sb über 7,40 Meter in einer Tiefe von 106,6 bis 114,0 Metern, einschließlich drei Zonen mit massivem Stibnit, die jeweils 28,8% Sb, 21,9% Sb und 17,9% Sb ergaben. Bohrloch BH-25-03 ergab 2,76% Antimon (Sb) auf 2,8 Metern in einer Tiefe von 78,2 bis 81,0 Metern (m), einschließlich 19,0% Sb in einer Tiefe von 78,2 bis 78,6 Metern.

ergab 2,76% Antimon (Sb) auf 2,8 Metern in einer Tiefe von 78,2 bis 81,0 Metern (m), einschließlich 19,0% Sb in einer Tiefe von 78,2 bis 78,6 Metern. Bohrloch BH-25-08 ergab 14,91% Sb über 3,0 Meter in einer Tiefe von 88,8 bis 91,8 m, einschließlich massivem Antimonstibnit, das 28,76% Sb über 1,7 Meter ergab.

ergab 14,91% Sb über 3,0 Meter in einer Tiefe von 88,8 bis 91,8 m, einschließlich massivem Antimonstibnit, das 28,76% Sb über 1,7 Meter ergab. Bohrloch BH-25-09 ergab 9,85% Sb über 4,3 Meter in einer Tiefe von 103,6 bis 107,9 Metern, einschließlich 18,19% Sb in einer Tiefe von 104,6 bis 106,4 Metern.



Management mit Erfahrung in der Antimon-Produktion

James R. Atkinson, Direktor, CEO

Herr Atkinson ist ein erfahrener Explorationsgeologe und Projektmanager mit über 45 Jahren Erfahrung. Er war leitender Geologe in der Antimonmine Lake George in New Brunswick, der einzigen produzierenden Antimonmine in Nordamerika, die bis zu 4% des weltweiten Antimonbedarfs deckte. Herr Atkinson hat seine Karriere sowohl in der Mineralexploration und im Bergbau als auch im Umweltbereich verbracht und war als Vizepräsident, Explorationsmanager und Regionalmanager bei kleinen und großen Bergbauunternehmen wie Newmont Corporation (TSX: NGT), BHP Group Ltd. (NYSE: BHP) und Agnico Eagle Mines Ltd (TSX: AEM) tätig. Im Bereich der Mineralexploration hat er millionenschwere Programme zur Suche und Entdeckung verschiedener Rohstoffe, darunter Industriemineralien, konzipiert und geleitet. Diese Programme umfassten bis zu 100 Mitarbeiter und umfassten geophysikalische, geochemische und Bohrprogramme sowie Prospektions- und geologische Kartierungsarbeiten.

Kurzfazit für Anleger

ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) steht aktuell genau dort, wo ein erfolgreiches Junior-Rohstoffunternehmen stehen muss: solide Explorationsergebnisse, ausreichende Finanzierung und aktive Bohrprogramme in einer strategisch wichtigen Rohstoffklasse. Die positiven Marktreaktionen spiegeln diese Wahrnehmung wider - Anleger bewerten die Fortschritte und die Aussicht auf Ressourcen-Definition positiv.

Wenn ATMY weitere überzeugende Bohrergebnisse liefert und in den kommenden Quartalen eine offizielle Ressourcenschätzung nach NI 43-101 oder einen PEA-Report präsentieren kann, könnte sich der Titel deutlich höher positionieren - besonders in einem Umfeld, in dem Antimon weltweit als kritischer Rohstoff für Industrie und Verteidigung gilt.

?? Ist Antimony Resources DIE Rohstoffstory des Jahres?

ATMY ist nicht einfach ein weiterer Minen-Titel - es ist eine strategische Wette auf einen echten Rohstoff-Superzyklus, der gerade erst startet!

Mehr als 13.800?Meter an Bohrungen wurden insgesamt bereits abgeschlossen, was das Verständnis der Antimonmineralisierung am Bald Hill-Projekt dramatisch verstärkt. Zugleich entdeckte das Team weitere, bislang unerforschte Mineralisierungszonen (z.B. die West/"Marcus Zone"), die zeigen, dass Bald Hill ein viel größeres System sein könnte als bislang angenommen - und diese Zonen werden in 2026 aktiv weiter erkundet.

Warum ist das relevant? Weil hier nicht nur ein Bohrloch gut aussieht - ein ganzes Netzwerk an Zielen entsteht, das potenziell die Grundlage für eine echte, kommerzielle Antimonressource sein könnte. Genau das will das Unternehmen mit dem großen 2026-Explorationsprogramm beweisen.

Gleichzeitig ist Antimony Resources finanziell abgesichert, um diese große Phase der Definitions- und Erweiterungsbohrungen durchzuziehen - und das ist entscheidend: kein Blender-Projekt, sondern Kapital hinter der Story.



?? Warum man Antimony Resources JETZT auf dem Schirm haben sollte:

Strategischer Rohstoff: Antimon gehört zu den Metallen, bei denen Westländer dringend unabhängige Lieferquellen suchen - weg von China-Dominanz und Exportrestriktionen. Explosives Potenzial: Bald Hill könnte - wenn die kommenden Bohrungen und Ressourcenberechnungen stimmen - zu einer der bedeutendsten Antimon-Ressourcen Nordamerikas werden. Marktumfeld im Rücken: Antimon steht im Kontext geopolitischer Umbrüche, steigender Verteidigungs- und Industriesektornachfrage und wachsender Import-Diversifizierungsstrategien enorm im Fokus. Finanziert & skalierbar: ATMY hat die nötigen Mittel, um durchzustarten - und bekommt dafür zunehmend Kapitalmarkt-Aufmerksamkeit.

Kurz: ATMY ist keine langweilige Explorer-Bude - es ist eine Story mit echtem Blueprint zur Ressourcendefinition. Wenn alles glatt läuft, könnte genau diese Phase 2026 der Zündfunke für einen massiven Neubewertungs-Run sein.

?? Klar: Risiko bleibt - denn eine Ressource muss erst bestätigt und später wirtschaftlich bewertet werden. Aber in einem kleinen, strategisch wichtigen Markt mit Angebotsknappheit kann eine einzige echte Ressource den Kurs explodieren lassen.

Strategisch, spekulativ, potenziell hochprofitable Story - und gerade erst am Anfang.

Quellenangaben:

https://antimonyresources.ca/

https://www.newsfilecorp.com/release/279668/Antimony-Resources-Corp.-ATMY-ATMYF-K8J0-Issues-YearEnd-update-for-Bald-Hill-Antimony-Project-New-Brunswick-Canada

https://www.newsfilecorp.com/release/280323/Antimony-Resources-Corp.-ATMY-ATMYF-K8J0-Provides-Update-on-2026-Plans-for-Bald-Hill-Antimony-Project-New-Brunswick-Canada

https://theoregongroup.com/commodities/antimony/antimony-caught-in-the-geopolitical-crossfire/

Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung -



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de





Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Herausgeber von explorercheck.de (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von Antimony Resources.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.



Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Gerne dürfen Sie unsere Artikel mit Quellenangabe teilen und weitergeben.

Unseren kompletten Hinweis zum Haftungsausschluß, Datenschutz und Urheberrecht können Sie hier einsehen: https://www.explorercheck.de/impressum.asp

?

Enthaltene Werte: US9115491030,CA0369271014,AU0000445603