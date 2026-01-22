Gold über 4.800 US-Dollar: Canary Gold bricht um 16% aus - Die Bohrungen haben offiziell begonnen

Anzeige / Werbung

Während Gold erneut auf frische Allzeithochs über 4.800 US-Dollar pro Unze explodiert, macht unser favorisiertes brasilianisches Gold-Investment, Canary Gold Corp., genau das, was die besten Entdeckungsstories jetzt tun.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Canary Gold (WKN: A40HWJ SYM: K5D) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser - das ist der Moment.

Ein klarer Kursausbruch.

Die Aktie legte heute um +16% zu, nachdem Canary bestätigte, worauf der Markt gewartet hat:

Die Bohrungen haben offiziell begonnen.

Keine Genehmigungen mehr.

Keine Planung.

Kein "wir bereiten uns vor".

Der Stahl dreht sich jetzt im Boden.



Das ist kein Testprogramm - das ist eine voll angelegte Entdeckungskampagne

Canary Gold hat offiziell sein 20.000-Meter-Bohrprogramm mit zwei Bohrgeräten auf dem Madeira-Projekt in Brasilien gestartet - und die Struktur dieses Programms ist entscheidend.

Das ist kein Zufallsbohren.

Das ist kein Ein-Rig-Experiment.

Das ist ein Zwei-Rig-Angriff auf System-Ebene, der zwei Dinge gleichzeitig leisten soll:

Präzise Definition oberflächennaher Mineralisierung Flächendeckende Erfassung des gesamten Distrikts auf Größe

Genau so entstehen lagerstätten- und beckenweite Entdeckungen.

Bohrgerät Nr. 1 ist vor Ort - und bohrt jetzt

Das erste Bohrgerät - ein Schnecken-Bohrgerät (Screw Auger) - ist bereits auf dem Projekt eingetroffen und mobilisiert zu den ersten Ansatzpunkten.

Dieses Gerät ist exakt für diese Aufgabe ausgelegt.

Schneckenbohrungen sind eine spezialisierte Variante der Kernbohrung, optimiert für unkonsolidierte und halbverfestigte Sedimente - genau wie der Mocururu-Horizont und die zugehörigen Kieslagen, auf die Canary abzielt.

Ziel dieser ersten Phase

Definition hochprioritärer Zonen innerhalb der Mocururu-Stratigraphie

innerhalb der Mocururu-Stratigraphie Gewinnung hochwertiger, oberflächennaher Proben

Verfeinerung des geologischen Modells dort, wo bereits sichtbares Gold beobachtet wurde

Programmdaten:

ca. 5.000 Meter

ca. 100 Bohrlöcher

Start-Raster: 200 m × 100 m

Möglichkeit zur Verdichtung des Bohrabstands basierend auf sichtbarem Gold und Analyseergebnissen

basierend auf sichtbarem Gold und Analyseergebnissen Flache Bohrungen bis ca. 50 Meter

Das ist klassisches Definitionsbohren - genau die Phase, in der aus geologischen Ideen echte mineralisierte Zonen werden.

Bohrgerät Nr. 2 kommt - und hier geht es um Größe

Das zweite Bohrgerät - ein Reverse-Circulation-(RC)-Rig - wird Ende Januar erwartet.

Ab hier wechselt die Story von "spannend" zu potenziell gewaltig.

Während das Schneckenbohrgerät auf Detaildefinition fokussiert ist, dient das RC-Rig dazu, schnell Strecke zu machen und Fläche abzudecken.

Ziel des RC-Programms

Schnelle regionale Erkundung

Test der geologischen Kontinuität über das gesamte Projektgebiet

über das gesamte Projektgebiet Identifikation völlig neuer priorisierter Zielzonen

RC-Programmdaten:

ca. 15.000 Meter

ca. 300 Bohrlöcher

Weitmaschiges Raster: 2.000 m × 1.000 m

Test der oxidischen Profile bis ca. 50 Meter Tiefe

Es geht hier nicht um ein einzelnes Ziel.

Es geht um die wichtigste Frage in diesem Goldmarkt:

Wie groß ist das System wirklich?

Warum der Markt jetzt reagiert

Seien wir klar:

Der +16%-Move heute ist kein Zufall.

Der Markt stuft Canary Gold gerade neu ein - von:

"Vielversprechender Explorer"

zu

"Aktive Entdeckungsstory in einem historischen Goldmarkt"

Drei Dinge treffen gleichzeitig aufeinander:

Gold befindet sich im absoluten Melt-Up

Gold über 4.800 US-Dollar ist nicht nur eine Schlagzeile - es verändert alles.

Bei diesen Preisen:

Jede Unze ist exponentiell wertvoller

Oberflächennahe Entdeckungen werden extrem wirtschaftlich

Investoren jagen Hebel, nicht Sicherheit

Canary ist von Planung zu Umsetzung übergegangen

Das ist die Umsetzungsphase, auf die Investoren warten:

Bohrgeräte vor Ort

Auftragnehmer beauftragt

Bohrlöcher werden niedergebracht

Es gibt kein "ob" mehr.

Nur noch was aus dem Boden kommt.

Die Größenordnung ist nicht mehr theoretisch

Ein 20.000-Meter-Programm, mit zwei Bohrgeräten, auf einem Distrikt-großen Landpaket, ist kein Junior-Theater.

So werden ernsthafte Entdeckungen gemacht.

Die Geologie hat sich nicht geändert - nur die Uhr tickt jetzt

Alles, was Canary vor diesem Ausbruch attraktiv gemacht hat, gilt weiterhin:

Ein über 160.000 Hektar großes Landpaket entlang des Madeira-Flusses

großes Landpaket entlang des Madeira-Flusses Zielsetzung auf paläoplazisches, konglomerat-gebundenes Gold

Geologische Vergleiche mit: Witwatersrand (Südafrika) Jacobina (Brasilien)



Diese Systeme begannen nicht mit tiefen Löchern und spektakulären Schlagzeilen.

Sie begannen mit:

Oberflächennaher Arbeit

Kieslagen

Systematischem Bohren

Größe

Genau das macht Canary jetzt - mit moderner Technik und echtem Budget.

Das leise, aber wichtige Signal: Investor-Materialien wurden aktualisiert

Parallel zum Bohrstart hat Canary auch eine vollständig aktualisierte Website und Investorenpräsentation veröffentlicht.

Das ist wichtiger, als viele denken.

Unternehmen überarbeiten ihre Außendarstellung nicht, wenn sie "Ideen prüfen".

Sie tun es, wenn:

Die Umsetzung läuft

Der Newsflow beschleunigt

Sie neue Aufmerksamkeit erwarten

Wie Präsident Mark Tommasi sagte:

"Die aktualisierte Website und Präsentation spiegeln besser wider, wo das Unternehmen heute steht … während wir in ein sehr produktives Explorationsjahr eintreten."

Übersetzt für Investoren:

Anschnallen.

Warum dieser Ausbruch erst der Anfang sein könnte

In Gold-Bullenmärkten wie diesem - insbesondere getrieben durch:

Zentralbank-Käufe

Währungsinstabilität

Geopolitische Spannungen

Rekord-Goldpreise

finden die größten Bewegungen nicht bei Produzenten statt.

Sie entstehen bei Explorern in der Entdeckungsphase, sobald Bohrungen beginnen und Ergebnisse eintreffen.

Canary Gold erfüllt jetzt jedes Kriterium:

Gold auf Allzeithochs

Großer, kaum erforschter Distrikt

Sichtbares Gold bereits beobachtet

Voll finanziert

Zwei Bohrgeräte aktiv

Das ist das Rezept für Momentum-Trades - und manchmal für sehr viel mehr.

Fazit

Gold über 4.800 US-Dollar signalisiert, dass im globalen Finanzsystem etwas ins Rutschen geraten ist.

Kapital flieht aus Papier-Versprechen und sucht reale Werte.

Heute hat der Markt klar gemacht:

Canary Gold fliegt nicht mehr unter dem Radar.

Ein +16%-Ausbruch genau am Tag des Bohrstarts ist kein Zufall.

Es ist der Moment, in dem der Markt aufwacht - und erkennt, dass diese Story offiziell in die Entdeckungsphase eingetreten ist.

Zum bestmöglichen Zeitpunkt im Goldzyklus.

Die Bohrer laufen.

Gold explodiert.

Und diese Geschichte fängt gerade erst an.



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US6516391066,CA11777Q2099,ARDEUT112562,CA1372241010