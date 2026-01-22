EQS-News: Regency Silver Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 22. Januar 2026) - Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) ("Regency Silver" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass es eine Vereinbarung über eine Option auf eine 100%ige ungeteilte Beteiligung an der Mineralkonzession La India getroffen hat, die nur 10 km nördlich der Dios-Padre-Liegenschaft des Unternehmens liegt. Die Konzession La India umfasst eine Fläche von etwa 4.823 Hektar im Bezirk Yecora, Sonora, Mexiko. Die Verkäufer sind bekannte lokale Prospektoren und sie stehen in keinem nahen Verhältnis zum Unternehmen. Sie haben zuvor bereits die Minenkonzessionen Mulatos und La India in diesem Bezirk verkauft. Die Konzession La India liegt über einer ähnlichen Geologie wie die Gesteine, in denen sich Dios Padre befindet. Andesitische Vulkangesteine aus der frühen Kreidezeit befinden sich in der Nähe von plutonischen Gesteinen aus der späten Kreidezeit, die mit Porphyren aus dem Laramide-Zeitalter in diesem Gebiet in Verbindung stehen. Die Liegenschaft weist lokal begrenzte Zonen mit argillischer, fortgeschrittener argillischer und durchdringender Verkieselung auf - typischerweise Anzeichen für eine hydrothermale Alteration im Zusammenhang mit Gold-Silber-Mineralsystemen wie den nahe gelegenen Goldminen La India und Mulatos. "Diese Transaktion ist ein strategischer Schritt für Regency. Die La-India-Option erweitert unser Landpaket in diesem Bezirk erheblich und untermauert unser Engagement für das Gebiet Dios Padre. Der Erfolg unserer Bohrungen in Dios Padre verfestigt unsere Hypothese, dass wir es im Dios-Padre-Bezirk mit einem großen Porphyry-System zu tun haben," erklärte Bruce Bragagnolo, CEO. Um die Option zu nutzen, muss Regency Silver eine erste Zahlung von 60.000 US-Dollar leisten und innerhalb von fünf Jahren weitere Zahlungen von 580.000 US-Dollar sowie Steuern in einer geschätzten Höhe von 145.000 US-Dollar zahlen. Das Unternehmen wird den Verkäufern außerdem eine einmalige Barzahlung von 1.000.000 US-Dollar leisten, sobald eine NI 43-101-Ressourcenbewertung veröffentlicht wurde, die schätzt, dass sich innerhalb der Konzessionsgrenzen von La India mindestens eine Million Unzen Gold oder das entsprechende Silberäquivalent in den kategorisierten oder ausgewiesenen Kategorien befinden. Diese Zahlung versteht sich abzüglich aller Beträge, die für Steuern oder als Optionszahlungen geleistet wurden. Die Verkäufer haben Anspruch auf eine Nettoschmelzabgabe von 2 %. Die Hälfte davon kann das Unternehmen durch Zahlung von 1.000.000 US-Dollar erwerben. Kontaktdaten Regency Silver Corp.

Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer

E-Mail: bruce@regency-silver.com

(604) 417-9517 ÜBER REGENCY SILVER CORP. Regency Silver Corp. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das in Mexiko nach Gold, Kupfer und Silber sucht. Regency Silver wird von einem Team erfahrener Fachleute geleitet, die über Fachkenntnisse sowohl in der Exploration als auch in der Produktion verfügen. Das Vorzeigeprojekt von Regency ist das Projekt Dios Padre in Sonora, Mexiko, wo Regency eine Gold-Kupfer-Silber-Entdeckung gemacht hat, bei der es sich offenbar um ein großes magmatisch-hydrothermales System handelt, das sich in der Tiefe ausweitet. Die Bohrergebnisse umfassen 38 Meter mit 7,36 g/t Gold in Bohrloch REG 23-21, 36 Meter mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,8 g/t Silber in Bohrloch REG 22-01 und 29,4 m mit 6,32 g/t Gold in Bohrloch REG 23-14. Weitere Informationen zu Regency Silver finden Sie unter www.regency-silver.com . Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die auf den Überzeugungen des Managements basieren und die aktuellen Erwartungen von Regency Silver widerspiegeln. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte "schätzen", "prognostizieren", "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "vorhersagen", "können" oder "sollten" und die Verneinung dieser Worte oder entsprechende Variationen davon oder vergleichbare Terminologie verwendet werden, dienen sie der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen und Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von denjenigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Eine Reihe wichtiger Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Regency Silver erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Währungsschwankungen, die begrenzte Geschäftsgeschichte des Unternehmens, Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten, die Ergebnisse der Betriebsaktivitäten und die Entwicklung von Projekten, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Schwankungen der Rohstoffpreise sowie die allgemeinen Markt- und Branchenbedingungen. Regency Silver weist darauf hin, dass die vorstehende Aufzählung wesentlicher Faktoren nicht vollständig ist. Wenn sich Anleger und andere Personen bei ihrer Entscheidungsfindung auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen des Unternehmens stützen, sollten sie die oben genannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig abwägen. Regency Silver geht davon aus, dass die in dem vorhergehenden Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen unterscheiden. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht vollständig und kann sich ändern, und es kann nicht zugesichert werden, dass solche Vermutungen das tatsächliche Ergebnis solcher Positionen oder Faktoren widerspiegeln werden. DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN STELLEN DIE ERWARTUNGEN VON REGENCY SILVER ZUM ZEITPUNKT DIESER VERÖFFENTLICHUNG DAR UND KÖNNEN SICH DEMENTSPRECHEND NACH DIESEM ZEITPUNKT ÄNDERN. LESER SOLLTEN ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN NICHT ZU VIEL BEDEUTUNG BEIMESSEN UND SICH ZU KEINEM ANDEREN ZEITPUNKT AUF DIESE INFORMATIONEN VERLASSEN. REGENCY SILVER KANN SICH ZWAR DAZU ENTSCHEIDEN, DIESE INFORMATIONEN ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT ZU AKTUALISIEREN, VERPFLICHTET SICH JEDOCH NICHT DAZU, AUSSER WENN DIES NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERLICH IST. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/281261 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/281261

