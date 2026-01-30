EQS-News: Regency Silver Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 30. Januar 2026) - Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) ("Regency Silver" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das erste Bohrloch seines laufenden Bohrprogramms 2026 am Projekt Dios Padre in Sonora, Mexiko, in mehreren Zonen über einem breiten, nicht zusammenhängenden Abschnitt von ca. 250 m sulfid-spekularithaltige Brekzien durchteuft hat (Abbildung 1). Bohrloch REG 26-27 wurde 50 m oberhalb von Bohrloch REG-25-26 gebohrt und durchteufte eine Mineralisierung etwa 100 m neigungsabwärts unterhalb der historischen Grubenbaue der Silbermine von Dios Padre und etwa 275 m neigungsaufwärts von Bohrloch REG-25-25 (Abbildung 2). Die zuvor gebohrten Löcher REG 23-21 ergaben 38 m mit 7,36 g/t Gold, REG-22-01 ergab 35,8 m mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,82 g/t Silber, und REG 23-14 ergab 29,4 m mit 6,32 g/t Gold. Bohrloch REG 26-27 ist das erste Bohrloch des Bohrprogramms 2026 von Regency und wurde 50 m über der stärksten Mineralisierung, die in REG-25-26 beobachtet wurde, angesetzt. Es werden mindestens vier Bohrlöcher mit einer Länge zwischen 500 und 650 m in der Nähe von REG-25-26 gebohrt werden, um die durchteufte Mineralisierung weiter zu untersuchen und ihre Ausrichtung zu bestimmen. Derzeit liegen uns noch keine Analyseergebnisse für die Abschnitte aus den Bohrprogrammen 2025 oder 2026 vor, sodass bei einem Vergleich der potenziellen Untersuchungsqualität dieser Abschnitte mit REG-22-01, REG-23-14 und REG 23-21 Unsicherheiten bestehen. In Bezug auf Geologie, Alteration, Mineralarten und Vorkommen scheinen die Zonen jedoch vergleichbar zu sein. Zu Vergleichszwecken finden Sie die mineralisierten Abschnitte und ihre entsprechenden Analysenergebnisse in den Pressemitteilungen vom 8. Januar 2026 , 23. Februar 2023 und vom 2. November 2023 . "Das Bohrloch REG-26-27 stärkt unser geologisches Modell bei Dios Padre weiter. Die Identifizierung mehrerer Porphyr-Gänge mit zugehörigen Sulfid-Spekularit-Brekzien bestärkt uns in unserer Ansicht, dass diese Strukturen die Mineralisierung maßgeblich beeinflussen. Die systematische Kartierung und Prüfung dieser Merkmale wird ein zentraler Bestandteil unserer Strategie sein, während wir daran arbeiten, dieses neue Gebiet rasch zu erweitern", erklärte Bruce Bragagnolo, CEO. Technische Informationen Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Michael Tucker, P. Geo, geprüft, der gemäß den Richtlinien der Vorschrift National Instrument 43-101 als qualifizierte Person anerkannt ist. Herr Tucker ist ebenfalls Direktor des Unternehmens und wird aus diesem Grund nicht als unabhängig betrachtet. Herr Tucker hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt. Über Regency Silver Corp. Regency Silver Corp. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das in Mexiko nach hochgradigem Gold, Kupfer und Silber sucht. Regency Silver wird von einem Team erfahrener Fachleute geleitet, die über Fachkenntnisse sowohl in der Exploration als auch in der Produktion verfügen. Das Vorzeigeprojekt von Regency ist das hochwertige Projekt Dios Padre in Sonora, Mexiko, wo Regency eine große, hochwertige Gold-Kupfer-Silber-Entdeckung gemacht hat, bei der es sich offenbar um ein großes magmatisch-hydrothermales System handelt, das sich in der Tiefe ausweitet. Die Bohrergebnisse umfassen 38 Meter mit 7,36 g/t Gold in Bohrloch REG 23-21, 36 Meter mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,8 g/t Silber in Bohrloch REG 22-01 und 29,4 m mit 6,32 g/t Gold in Bohrloch REG 23-14. Kontaktdaten Regency Silver Corp. Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer

E-Mail: bruce@regency-silver.com Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Dies umfasst alle Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen des Unternehmens in Bezug auf das Dios-Padre-Projekt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse können von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten das Risiko regulatorischer Änderungen und bei der Kapitalbeschaffung sowie die Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, einschließlich des Risikos, dass die tatsächlichen Explorationsergebnisse von den Erwartungen des Managements abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Erwartungen des Managements, dass die Bedingungen erfüllt, die erforderliche Kapitalbeschaffung abgeschlossen und die oben beschriebenen anderen Risiken nicht eintreten werden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben. Abbildung 1: Auswahl von Fotografien der sulfid-spekularithaltigen Brekzien in REG-26-27. Um eine verbesserte Version dieser Grafik anzuzeigen, bitte besuchen Sie URL:

