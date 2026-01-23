Anzeige
Mehr »
Freitag, 23.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
$95 Silber explodiert - Prince Silver vor dem nächsten Durchbruch!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 923140 | ISIN: US5116561003 | Ticker-Symbol:
NASDAQ
22.01.26 | 22:00
60,85 US-Dollar
-0,70 % -0,43
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P SmallCap 600
1-Jahres-Chart
LAKELAND FINANCIAL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LAKELAND FINANCIAL CORPORATION 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FIRST BUSEY
FIRST BUSEY CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FIRST BUSEY CORPORATION21,000+5,53 %
KAISER ALUMINUM CORPORATION113,00+5,61 %
LAKELAND FINANCIAL CORPORATION60,85-0,70 %
OHIO VALLEY BANC CORP41,500+1,74 %
SIGNET JEWELERS LTD80,00+1,68 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.