VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 23
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-22
|IE00BF541080
|311000.000
|42097698.91
|135.3624
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-22
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59506294.53
|73.8291
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-22
|IE00BQQP9F84
|35950000.000
|4242551968.99
|118.0126
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-22
|IE00BDFBTQ78
|24225000.000
|1614727612.71
|66.6554
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-22
|IE00BYWQWR46
|12000000.000
|819545968.75
|68.2955
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-22
|IE00BQQP9G91
|12550000.000
|1622752714.63
|129.3030
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-22
|IE00BDS67326
|2552000.000
|177007434.50
|69.3603
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-22
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|390200490.14
|65.5799
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-22
|IE00BL0BMZ89
|4400000.000
|165831887.44
|37.6891
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-22
|IE00BMC38736
|61400000.000
|4376023080.36
|71.2707
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-22
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|98336657.62
|7.6826
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-22
|IE00BMDKNW35
|46100000.000
|627086527.29
|13.6027
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-22
|IE0000H445G8
|470000.000
|8401311.72
|17.8751
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-22
|IE0002PG6CA6
|54200000.000
|995505248.61
|18.3673
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-22
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11786978.97
|22.2396
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-22
|IE000YU9K6K2
|10790000.000
|912631286.05
|84.5812
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-22
|IE000B9PQW54
|740000.000
|17582347.30
|23.7599
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-22
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13822120.58
|27.9235
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-22
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11719732.56
|21.3086
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-22
|IE000M7V94E1
|32720000.000
|2208389842.90
|67.4936
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-22
|IE000NXF88S1
|3270000.000
|89529777.02
|27.3791
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-22
|IE000YYE6WK5
|122700000.000
|8852103575.09
|72.1443
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-22
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63855855.23
|24.8080
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-22
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|50962257.30
|26.1345
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-22
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17379367.51
|24.8277
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-22
|IE0007Y8Y157
|20750000.000
|553575906.56
|26.6784
