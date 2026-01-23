Double Mer Projekt: SAGA zweites strategisches Standbein - Uran für das KI-Zeitalter

Anzeige / Werbung

Das Double-Mer-Projekt von Saga Metals (WKN: A40J74 SYM: 20H). stellt eine bedeutende Uran-Explorationschance in Labrador, Kanada, dar.

Das Projekt umfasst 1.024 Claims über insgesamt 25.600 Hektar und deckt einen 18 Kilometer langen Ost-West-verlaufenden uranführenden radiometrischen Trend ab, der durch historische Gesteinsproben, CPS-Messungen und geophysikalische Untersuchungen klar bestätigt ist.

Das Projekt liegt rund 90 Kilometer nordöstlich von Happy Valley-Goose Bay und profitiert von vorhandener Infrastruktur, darunter ein winterfestes Camp für zehn Personen mit modernisiertem Dock, Generator sowie vollständigen Camp-Einrichtungen. Damit gehört Double Mer zu den logistisch besser aufgestellten Uranprojekten in der Region.

Warum Uran entscheidend ist - und warum es ohne Kernenergie keine KI-Zukunft gibt

Uran ist der Schlüsselrohstoff der Kernenergie - und Kernenergie entwickelt sich rasch zur tragenden Säule einer sauberen, zuverlässigen und emissionsfreien Stromversorgung. In einer Welt, in der der Energiebedarf durch künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Hochleistungsrechner explosionsartig wächst, wird deutlich:

Ohne Kernenergie ist der KI-Boom nicht nachhaltig.

Moderne KI-Rechenzentren verbrauchen 30-60 Megawatt pro Standort, teilweise mehr als ganze Städte. Wind und Solar liefern diese Energiemengen weder konstant noch grundlastfähig. Genau hier kommt Kernenergie ins Spiel:

Grundlastfähig, 24/7 verfügbar

Nahezu CO2-frei

Extrem skalierbar für KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur

Kein anderes Energiesystem erfüllt diese Anforderungen gleichzeitig.

Uran-Nachfrage explodiert - Angebot bleibt angespannt

Laut der World Nuclear Association wird die weltweite Uran-Nachfrage:

bis 2030 um mehr als 25% steigen

steigen bis 2040 nahezu doppelt so hoch sein

Getrieben wird diese Entwicklung durch:

den Ausbau neuer Kernkraftwerke in den USA, Europa und Asien

Small Modular Reactors (SMRs) für Industrie- und Rechenzentrumsstandorte

staatliche Energie- und Sicherheitsstrategien

Gleichzeitig ist das Angebot hochgradig konzentriert - große Teile der globalen Uranproduktion stammen aus Kasachstan, Russland und Afrika. Neue nordamerikanische Uranentdeckungen sind daher nicht nur wirtschaftlich attraktiv, sondern strategisch zwingend notwendig, um Energie- und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Double Mer: Historische Daten mit Entdeckungspotenzial

Zwischen den 1970er-Jahren und 2008 wurde im Gebiet des heutigen Double-Mer-Projekts umfangreiche Explorationsarbeit durchgeführt. Die Ergebnisse sind bemerkenswert:

Historische Gesteinsproben

79 von 182 Proben mit >500 ppm U3O8

43 Proben mit >1.000 ppm U3O8

14 Proben mit >2.000 ppm U3O8

Spitzenwert: 4.281 ppm U3O8

Radiometrische Messungen

93 von 182 Proben mit >5.000 CPS

39 Proben mit >9.900 CPS

Geologische Struktur

Ein 18 km langer, linearer Uran-Anomalietrend

Durchschnittliche Breite ca. 500 Meter

Zusätzlich drei weitere N-NE verlaufende Anomalien, jeweils bis zu 5 km Länge

Diese Daten deuten auf ein großskaliges Uran-System hin - genau die Art von Struktur, die für moderne, wirtschaftliche Uranentdeckungen erforderlich ist.

Warum Double Mer perfekt in die Saga-Story passt

Saga Metals ist bislang vor allem für sein Titan-Vanadium-Eisen-System im Radar-Projekt bekannt - ein Rohstoffpaket, das für Verteidigung, Luftfahrt und KI-Infrastruktur entscheidend ist.

Double Mer ergänzt diese Story perfekt:

Titanium treibt die Hardware-Infrastruktur (Rechenzentren, Stromversorgung, Verteidigung)

(Rechenzentren, Stromversorgung, Verteidigung) Uran liefert die Energie, um diese Infrastruktur dauerhaft zu betreiben

Gemeinsam positionieren diese Projekte Saga Metals als ein Unternehmen, das zwei der kritischsten Engpässe des KI-Zeitalters adressiert:

Materialien und Energie.

KI braucht Strom - und Strom braucht Uran

Der Markt beginnt zu verstehen, dass KI nicht nur ein Software-Thema ist. Es ist ein Infrastruktur- und Energie-Thema.

Kernenergie wird dabei zur unverzichtbaren Grundlage - und Uran zum strategischen Rohstoff des nächsten Jahrzehnts.

Mit dem Double-Mer-Projekt besitzt Saga Metals einen hochgradig aussichtsreichen Uran-Explorationshebel in einer sicheren, nordamerikanischen Jurisdiktion - genau zu dem Zeitpunkt, an dem der globale Uranmarkt in eine neue strukturelle Knappheit eintritt.

Titan für die Maschinen.

Uran für die Energie.

Saga Metals für beides.

