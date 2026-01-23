Die Rüstungsbranche steht am Freitag wieder einmal im Fokus. Obwohl Bewegung in die Verhandlungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs zu kommen scheint, legen Rheinmetall und Co an der Börse wieder zu. Schwung verleiht der erfolgreiche Börsengang eines Branchenschwergewichts aus der Tschechischen Republik.Diesen Freitag sollen Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA über Frieden reden. Seit Wochen gab es keine direkten Gespräche. Nun könnte es aber eine Annäherung geben. Rheinmetall und Co konnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
