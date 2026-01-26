Anzeige
Montag, 26.01.2026
Gold über 5.000 USD verändert die Wirtschaftlichkeit grundlegend!
WKN: A2QMWR | ISIN: IE00BMDH1538 | Ticker-Symbol: HDR0
Tradegate
26.01.26 | 09:10
6,515 Euro
-0,66 % -0,043
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,5006,51809:23
6,5036,51809:23
PR Newswire
26.01.2026 08:06 Uhr
16 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 26

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-23 IE00BF541080 311000.000 42137572.21 135.4906
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-23 IE00BF540Z61 806000.000 59566799.24 73.9042
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-23 IE00BQQP9F84 35950000.000 4337046252.75 120.6411
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-23 IE00BDFBTQ78 24525000.000 1670653949.40 68.1204
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-23 IE00BYWQWR46 12000000.000 827507923.08 68.9590
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-23 IE00BQQP9G91 12500000.000 1660315168.79 132.8252
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-23 IE00BDS67326 2552000.000 177548086.07 69.5721
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-23 IE00BQQP9H09 5950000.000 387233895.22 65.0813
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-23 IE00BL0BMZ89 4400000.000 165919510.00 37.7090
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-23 IE00BMC38736 61350000.000 4340294781.57 70.7465
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-23 IE00BMDH1538 12800000.000 98850067.29 7.7227
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-23 IE00BMDKNW35 46100000.000 643045894.68 13.9489
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-23 IE0000H445G8 470000.000 8431442.21 17.9392
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-23 IE0002PG6CA6 55100000.000 1044726098.87 18.9605
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-23 IE0005B8WVT6 530000.000 11777045.32 22.2208
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-23 IE000YU9K6K2 10990000.000 933537129.30 84.9442
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-23 IE000B9PQW54 740000.000 17292412.33 23.3681
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-23 IE0001J5A2T9 495000.000 13886854.00 28.0543
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-23 IE0005TF96I9 550000.000 11595702.19 21.0831
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-23 IE000M7V94E1 33220000.000 2241423556.50 67.4721
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-23 IE000NXF88S1 3420000.000 93368597.89 27.3008
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-23 IE000YYE6WK5 122800000.000 8919723790.05 72.6362
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-23 IE000J6CHW80 2574000.000 63816900.54 24.7929
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-23 IE0007I99HX7 1950000.000 50695118.94 25.9975
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-23 IE000SBU19F7 700000.000 17256271.81 24.6518
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-23 IE0007Y8Y157 20750000.000 545419023.56 26.2853

