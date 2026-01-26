VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-23
|IE00BF541080
|311000.000
|42137572.21
|135.4906
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-23
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59566799.24
|73.9042
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-23
|IE00BQQP9F84
|35950000.000
|4337046252.75
|120.6411
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-23
|IE00BDFBTQ78
|24525000.000
|1670653949.40
|68.1204
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-23
|IE00BYWQWR46
|12000000.000
|827507923.08
|68.9590
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-23
|IE00BQQP9G91
|12500000.000
|1660315168.79
|132.8252
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-23
|IE00BDS67326
|2552000.000
|177548086.07
|69.5721
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-23
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|387233895.22
|65.0813
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-23
|IE00BL0BMZ89
|4400000.000
|165919510.00
|37.7090
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-23
|IE00BMC38736
|61350000.000
|4340294781.57
|70.7465
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-23
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|98850067.29
|7.7227
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-23
|IE00BMDKNW35
|46100000.000
|643045894.68
|13.9489
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-23
|IE0000H445G8
|470000.000
|8431442.21
|17.9392
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-23
|IE0002PG6CA6
|55100000.000
|1044726098.87
|18.9605
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-23
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11777045.32
|22.2208
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-23
|IE000YU9K6K2
|10990000.000
|933537129.30
|84.9442
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-23
|IE000B9PQW54
|740000.000
|17292412.33
|23.3681
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-23
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13886854.00
|28.0543
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-23
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11595702.19
|21.0831
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-23
|IE000M7V94E1
|33220000.000
|2241423556.50
|67.4721
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-23
|IE000NXF88S1
|3420000.000
|93368597.89
|27.3008
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-23
|IE000YYE6WK5
|122800000.000
|8919723790.05
|72.6362
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-23
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63816900.54
|24.7929
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-23
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|50695118.94
|25.9975
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-23
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17256271.81
|24.6518
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-23
|IE0007Y8Y157
|20750000.000
|545419023.56
|26.2853
