Gold und Silber eilen von Höchststand zu Höchststand und setzen damit ein klares Signal an die Märkte. Was lange als kurzfristige Fluchtbewegung galt, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Trend. Die explodierende Staatsverschuldung, anhaltende Inflationsrisiken und eine fragile geopolitische Lage erhöhen den Absicherungsbedarf von Investoren weltweit. In diesem Umfeld rücken neben den klassischen Edelmetallen auch Industriemetalle und strategische Rohstoffe verstärkt in den Fokus. Angebotsengpässe, geopolitische Abhängigkeiten und der steigende Bedarf durch Energiewende und Digitalisierung sprechen dafür, dass 2026 nicht nur für Gold und Silber, sondern für den gesamten Rohstoffsektor ein weiteres Gewinnjahr werden könnte.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de