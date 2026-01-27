VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-26
|IE00BF541080
|311000.000
|42178763.12
|135.6230
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-26
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59808207.00
|74.2037
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-26
|IE00BQQP9F84
|36350000.000
|4431500108.54
|121.9120
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-26
|IE00BDFBTQ78
|24775000.000
|1717114112.99
|69.3083
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-26
|IE00BYWQWR46
|12000000.000
|840053206.39
|70.0044
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-26
|IE00BQQP9G91
|12550000.000
|1673323003.19
|133.3325
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-26
|IE00BDS67326
|2552000.000
|178629004.49
|69.9957
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-26
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|388641578.52
|65.3179
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-26
|IE00BL0BMZ89
|4400000.000
|166204358.82
|37.7737
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-26
|IE00BMC38736
|61350000.000
|4322175403.90
|70.4511
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-26
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|97069445.85
|7.5836
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-26
|IE00BMDKNW35
|47000000.000
|635357987.47
|13.5183
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-26
|IE0000H445G8
|470000.000
|8353147.83
|17.7727
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-26
|IE0002PG6CA6
|56450000.000
|1072319365.02
|18.9959
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-26
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11847091.59
|22.3530
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-26
|IE000YU9K6K2
|11290000.000
|926586303.26
|82.0714
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-26
|IE000B9PQW54
|740000.000
|17392038.68
|23.5028
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-26
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13965937.59
|28.2140
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-26
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11691159.45
|21.2567
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-26
|IE000M7V94E1
|33620000.000
|2227884304.00
|66.2666
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-26
|IE000NXF88S1
|3870000.000
|106969974.03
|27.6408
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-26
|IE000YYE6WK5
|122950000.000
|8868229771.77
|72.1287
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-26
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63841769.45
|24.8026
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-26
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|50769968.07
|26.0359
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-26
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17333233.52
|24.7618
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-26
|IE0007Y8Y157
|20950000.000
|543301534.47
|25.9332
