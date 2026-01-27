Anzeige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 27

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-26 IE00BF541080 311000.000 42178763.12 135.6230
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-26 IE00BF540Z61 806000.000 59808207.00 74.2037
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-26 IE00BQQP9F84 36350000.000 4431500108.54 121.9120
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-26 IE00BDFBTQ78 24775000.000 1717114112.99 69.3083
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-26 IE00BYWQWR46 12000000.000 840053206.39 70.0044
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-26 IE00BQQP9G91 12550000.000 1673323003.19 133.3325
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-26 IE00BDS67326 2552000.000 178629004.49 69.9957
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-26 IE00BQQP9H09 5950000.000 388641578.52 65.3179
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-26 IE00BL0BMZ89 4400000.000 166204358.82 37.7737
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-26 IE00BMC38736 61350000.000 4322175403.90 70.4511
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-26 IE00BMDH1538 12800000.000 97069445.85 7.5836
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-26 IE00BMDKNW35 47000000.000 635357987.47 13.5183
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-26 IE0000H445G8 470000.000 8353147.83 17.7727
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-26 IE0002PG6CA6 56450000.000 1072319365.02 18.9959
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-26 IE0005B8WVT6 530000.000 11847091.59 22.3530
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-26 IE000YU9K6K2 11290000.000 926586303.26 82.0714
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-26 IE000B9PQW54 740000.000 17392038.68 23.5028
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-26 IE0001J5A2T9 495000.000 13965937.59 28.2140
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-26 IE0005TF96I9 550000.000 11691159.45 21.2567
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-26 IE000M7V94E1 33620000.000 2227884304.00 66.2666
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-26 IE000NXF88S1 3870000.000 106969974.03 27.6408
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-26 IE000YYE6WK5 122950000.000 8868229771.77 72.1287
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-26 IE000J6CHW80 2574000.000 63841769.45 24.8026
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-26 IE0007I99HX7 1950000.000 50769968.07 26.0359
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-26 IE000SBU19F7 700000.000 17333233.52 24.7618
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-26 IE0007Y8Y157 20950000.000 543301534.47 25.9332

© 2026 PR Newswire
