Nach monatelangem Hin und Her gab es zum Jahresauftakt 2026 einen Umschwung in der Sektorenwahl der Anleger. Die beliebten Tech-Werte als Renditebringer des Jahres 2025 landeten überwiegend im Abseits, dafür zeigt sich eine prägnante Rally in den Sektoren Rohstoffe, Energie und Rüstung. Das Weltwirtschaftsforum in Davos brachte für die Wirtschaft keine großen Neuigkeiten auf den Tisch. Vielmehr wird klar: Die USA fährt ihren rüden Kurs weiter, die restliche Welt muss sich auf ein andauerndes Knappheits-Szenario und fragile Lieferketten einstellen. Auffällig ist auch die Rückbesinnung auf fossile Energien, die man besonders in langen und kalten Wintern wieder in großem Stil braucht, wenn Sonne und Wind ihren Dienst quittieren. Für einzelne Unternehmen ist das die Lizenz zum Gelddrucken. Für Investoren bleibt aber die Qual der Wahl.Den vollständigen Artikel lesen ...
