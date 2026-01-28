Seltene Erden & Strategische Metalle: Warum Anleger 2026 Wolfram und Antimon gegenüber Bitcoin bevorzugen

Anzeige / Werbung

Während der Bitcoin im Januar 2026 unter regulatorischem Druck und schwindendem Vertrauen leidet, findet an den Rohstoffmärkten eine Renaissance der Substanzwerte statt. Vor allem strategische Metalle wie Wolfram und Antimon sowie Seltene Erden entwickeln sich neben Gold und Silber zu den neuen Ankern für sicherheitsorientierte Depots.

Der Paradigmenwechsel: Substanz schlägt digitales Gold

Der Jahresauftakt 2026 markiert eine Zäsur: Der Bitcoin, einst als "digitales Gold" gefeiert, kämpft mit strukturellen Abverkäufen. Fehlende industrielle Nutzung und eine strengere globale Regulierung haben die spekulativen Exzesse des Vorjahres beendet. Marktbeobachter registrieren eine massive Umschichtung von Kapital. Anleger suchen nicht mehr nach künstlicher Knappheit, sondern nach funktionaler Notwendigkeit. In diesem Umfeld rücken Rohstoffe in den Fokus, die für die globale Energiewende und die nationale Sicherheit der westlichen Industriestaaten unverzichtbar sind.

Seltene Erden: Lynas Rare Earths zeigt die Richtung

Ein zentraler Profiteur dieser Entwicklung ist?Lynas Rare Earths Ltd. (WKN: A0YB6X, ISIN: AU000000LYC6). Als wichtigster Produzent Seltener Erden außerhalb Chinas ist das australische Unternehmen zum Rückgrat westlicher Lieferketten für Elektromotoren und Windkraftanlagen geworden. Die jüngsten Quartalszahlen belegen den Trend: Mit einem Umsatzanstieg von 43 Prozent profitiert Lynas direkt von der geopolitischen Entscheidung des Westens, die Abhängigkeit von chinesischen Importen drastisch zu reduzieren. Im Gegensatz zu Kryptowährungen basiert der Wert von Lynas auf physischen Lieferverträgen mit der High-Tech-Industrie.

Strategische Metalle: Die neue Sicherheitsarchitektur

Über die klassischen Seltenen Erden hinaus rücken 2026 verstärkt Metalle in den Blickpunkt, die in der Verteidigungsindustrie und Luftfahrt keine Alternative haben:?Wolfram und Antimon.

Wolfram:?Geschätzt für seine extreme Härte und Hitzebeständigkeit, ist es die Basis für moderne Waffensysteme und Spezialwerkzeuge.

Antimon:?Ein kritischer Rohstoff für Flammschutzmittel und moderne Batterietechnologien, dessen globales Angebot stark begrenzt ist.

American Tungsten & Antimony: Fokus auf Nordamerika

In diesem strategisch aufgeladenen Markt zieht die?American Tungsten & Antimony Corp. (WKN: A3D8LZ, ISIN: AU0000445603)?verstärkt Aufmerksamkeit auf sich. Mit dem Tennessee-Mountain-Projekt treibt das Unternehmen die Exploration in den USA voran. Aktuelle Bohrergebnisse deuten auf hochgradige Wolfram-Vorkommen hin. Die Bedeutung solcher Projekte im Jahr 2026 ist kaum zu überschätzen: Die US-Regierung fördert aktiv den Aufbau heimischer Quellen, um industrielle Autarkie zu erreichen. Während Bitcoin-Miner mit steigenden Energiekosten kämpfen, wird die Exploration kritischer Metalle zunehmend staatlich flankiert.

Fazit: Marktlogik statt Spekulation

Der Vergleich zwischen Krypto-Assets und strategischen Rohstoffen offenbart 2026 eine klare Differenzierung. Bitcoin ist ein Narrativ, das auf Akzeptanz hofft; Wolfram, Antimon und Seltene Erden sind Realitäten, ohne die die moderne Weltwirtschaft nicht funktioniert.

Für das Portfolio bedeutet das: In einer Zeit geopolitischer Umbrüche gewinnt die materielle Substanz an Bedeutung. Unternehmen wie Lynas oder American Tungsten & Antimony repräsentieren eine Wertschöpfung, die durch reale Nachfrage und physische Knappheit abgesichert ist - ein handfester Vorteil gegenüber rein digitalen Versprechen.

----

Quelle:

https://www.boerse-online.de/nachrichten/rohstoffe/milliardaer-mit-deutlicher-warnung-bei-bitcoin-kurs-faellt-weiter-20393847.html

https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/australiens-lynas-rare-earths-verzeichnet-im-zweiten-quartal-einen-umsatzanstieg-von-43-ce7e58dddb8bf021

______________________________

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Enthaltene Werte: AU000000LYC6,LU0476945158,AU0000445603,AU0000046021