Mittwoch, 28.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
28.01.26 | 09:24
59,84 Euro
+1,75 % +1,03
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
59,7859,8709:26
59,7959,8709:26
PR Newswire
28.01.2026 08:06 Uhr
73 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 28

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-27 IE00BF541080 311000.000 42204741.07 135.7066
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-27 IE00BF540Z61 806000.000 59905389.49 74.3243
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-27 IE00BQQP9F84 36400000.000 4465848598.21 122.6881
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-27 IE00BDFBTQ78 24825000.000 1734656852.51 69.8754
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-27 IE00BYWQWR46 12000000.000 835944400.13 69.6620
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-27 IE00BQQP9G91 12550000.000 1685052715.27 134.2671
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-27 IE00BDS67326 2552000.000 179055950.20 70.1630
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-27 IE00BQQP9H09 5950000.000 387367339.10 65.1038
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-27 IE00BL0BMZ89 4400000.000 166794949.76 37.9079
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-27 IE00BMC38736 61500000.000 4436399414.83 72.1366
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-27 IE00BMDH1538 12800000.000 98049947.87 7.6602
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-27 IE00BMDKNW35 47300000.000 673397896.40 14.2367
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-27 IE0000H445G8 470000.000 8330631.06 17.7247
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-27 IE0002PG6CA6 56450000.000 1066246663.92 18.8883
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-27 IE0005B8WVT6 530000.000 11867491.84 22.3915
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-27 IE000YU9K6K2 11390000.000 973904828.85 85.5053
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-27 IE000B9PQW54 740000.000 17284831.47 23.3579
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-27 IE0001J5A2T9 495000.000 14003824.53 28.2906
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-27 IE0005TF96I9 550000.000 11599284.63 21.0896
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-27 IE000M7V94E1 33820000.000 2303047806.10 68.0972
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-27 IE000NXF88S1 3870000.000 108792413.83 28.1117
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-27 IE000YYE6WK5 123300000.000 9038031292.78 73.3011
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-27 IE000J6CHW80 2574000.000 63844871.56 24.8038
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-27 IE0007I99HX7 1950000.000 50658090.31 25.9785
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-27 IE000SBU19F7 700000.000 17235743.35 24.6225
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-27 IE0007Y8Y157 21000000.000 552318269.35 26.3009

Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
