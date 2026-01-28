VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 28
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-27
|IE00BF541080
|311000.000
|42204741.07
|135.7066
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-27
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59905389.49
|74.3243
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-27
|IE00BQQP9F84
|36400000.000
|4465848598.21
|122.6881
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-27
|IE00BDFBTQ78
|24825000.000
|1734656852.51
|69.8754
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-27
|IE00BYWQWR46
|12000000.000
|835944400.13
|69.6620
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-27
|IE00BQQP9G91
|12550000.000
|1685052715.27
|134.2671
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-27
|IE00BDS67326
|2552000.000
|179055950.20
|70.1630
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-27
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|387367339.10
|65.1038
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-27
|IE00BL0BMZ89
|4400000.000
|166794949.76
|37.9079
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-27
|IE00BMC38736
|61500000.000
|4436399414.83
|72.1366
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-27
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|98049947.87
|7.6602
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-27
|IE00BMDKNW35
|47300000.000
|673397896.40
|14.2367
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-27
|IE0000H445G8
|470000.000
|8330631.06
|17.7247
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-27
|IE0002PG6CA6
|56450000.000
|1066246663.92
|18.8883
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-27
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11867491.84
|22.3915
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-27
|IE000YU9K6K2
|11390000.000
|973904828.85
|85.5053
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-27
|IE000B9PQW54
|740000.000
|17284831.47
|23.3579
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-27
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|14003824.53
|28.2906
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-27
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11599284.63
|21.0896
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-27
|IE000M7V94E1
|33820000.000
|2303047806.10
|68.0972
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-27
|IE000NXF88S1
|3870000.000
|108792413.83
|28.1117
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-27
|IE000YYE6WK5
|123300000.000
|9038031292.78
|73.3011
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-27
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63844871.56
|24.8038
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-27
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|50658090.31
|25.9785
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-27
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17235743.35
|24.6225
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-27
|IE0007Y8Y157
|21000000.000
|552318269.35
|26.3009
