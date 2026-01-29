Kupfer am Wendepunkt: Warum der Ausbruch über 13.000 US-Dollar? Rio Tinto und Asian Battery Metals im Fokus

Anzeige / Werbung

Rekordpreise erzwingen ein Umdenken bei der Kupferversorgung und verlagern die Aufmerksamkeit von etablierten Branchenriesen hin zu aufstrebenden, auf Asien fokussierten Entwicklern.

Ein Preissignal, das der Markt nicht ignorieren kann

Der Anstieg des Kupferpreises über die Schwelle von 13.000 US-Dollar je Tonne zu Beginn des Jahres 2026 war mehr als ein technischer Meilenstein. Er war ein Signal. Nach einem Preisanstieg von mehr als 40 Prozent im Jahr 2025 ist das Metall mit einem Momentum ins neue Jahr gestartet, das die wachsende Unruhe über das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage widerspiegelt. Selbst als sich die Preise von ihrem Höchststand wieder etwas zurückzogen, blieb die Botschaft eindeutig: Kupfer wird nicht länger wie ein gewöhnlicher Industriemetallrohstoff gehandelt.

Marktteilnehmer ringen nun mit der Frage, ob diese Rallye vor allem spekulativ getrieben ist oder ob sie den Beginn einer strukturellen Verknappung markiert, die sich bereits ab 2026 verschärfen könnte. Zunehmend deutet vieles darauf hin, dass beides zutrifft.

Geringe Puffer in einem angespannten Versorgungssystem

Auf dem Papier wies der Markt für raffiniertes Kupfer im vergangenen Jahr einen Überschuss auf. In der Praxis operiert das System jedoch mit minimalen Puffern. Störungen in bedeutenden Minen, von Indonesien über die Demokratische Republik Kongo bis nach Chile, haben offengelegt, wie wenig Spielraum in den globalen Lieferketten verbleibt. Streiks, technische Rückschläge und wetterbedingte Probleme hatten überproportionale Auswirkungen auf die Preise.

Jahre unzureichender Investitionen haben die Situation zusätzlich verschärft. Neue Kupferminen benötigen ein Jahrzehnt oder mehr für Genehmigung und Bau, während die Erzgehalte vieler bestehender Betriebe weiter sinken. In diesem Umfeld können selbst geringfügige Störungen rasch zu starken Preisschwankungen führen.

Analysten beschreiben den Kupfermarkt zunehmend als einen Markt, der in "dünner Luft" operiert. Es mangelt nicht an Kupfer an sich, vielmehr hat sich die Fehlertoleranz auf ein unangenehm geringes Maß reduziert.

Handelspolitik verzerrt den Metallfluss

Zusätzliche Spannung entsteht durch handelsbedingte Verzerrungen infolge potenzieller US-Zollrisiken. Spekulationen über mögliche Einfuhrzölle haben Händler dazu veranlasst, Kupfer in US-Lagerhäuser umzuleiten, was die Verfügbarkeit in anderen Regionen verknappt. Infolgedessen hält die Vereinigten Staaten mittlerweile einen unverhältnismäßig großen Anteil der sichtbaren Lagerbestände, obwohl sie nur einen vergleichsweise kleinen Teil der weltweiten Nachfrage ausmachen.

Diese Schieflage spiegelt sich in der Terminpreisstruktur wider. Eine Backwardation an der London Metal Exchange deutet darauf hin, dass Käufer bereit sind, für sofortige Lieferung einen Aufpreis zu zahlen - ein klassisches Zeichen kurzfristiger Knappheit. Selbst Analysten, die weiterhin von einem nominellen Überschuss ausgehen, räumen ein, dass die physische Verfügbarkeit regional zunehmend ungleich verteilt ist.

Die Nachfrageseite wird immer breiter

Während das Angebot fragil erscheint, zeigt sich die Nachfrage ungebremst. Die Elektrifizierung bleibt der zentrale Treiber - von Stromnetzen und erneuerbaren Energien bis hin zu Elektrofahrzeugen. Hinzu kommen jedoch neue Nachfragequellen. Rechenzentren und Infrastrukturen für künstliche Intelligenz erweisen sich als unerwartet kupferintensiv, während die Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit steigen, weitgehend unabhängig von Inputkosten.

Diese Nachfrageströme sind langfristig angelegt und politisch flankiert. Sie reagieren kaum kurzfristig auf höhere Preise, was den Eindruck verstärkt, dass die aktuelle Kupferrallye auf mehr als nur kurzfristiger Euphorie beruht.

Rio Tinto demonstriert Größe, aber keine Immunität

Große Produzenten haben reagiert, indem sie ihre Produktion dort ausweiten, wo es möglich ist. Die Rekordproduktion von Rio Tinto, getragen vom Hochlauf von Oyu Tolgoi in der Mongolei, unterstreicht die Fähigkeit der Branche, große Volumina bereitzustellen, wenn Projekte erfolgreich umgesetzt werden. Dennoch hat auch diese Leistung den Markt nicht beruhigt.

Der Grund ist einfach: Größe allein löst das Timing-Problem nicht. Neue Angebotsmengen kommen auf den Markt, jedoch nicht schnell genug, um den steigenden Verbrauch und das Risiko weiterer Störungen auszugleichen. Für Investoren hat sich damit der Fokus darauf geschärft, woher die nächsten verlässlich verfügbaren Tonnen stammen könnten.

Asian Battery Metals tritt in den Vordergrund

An dieser Stelle richtet sich der Blick zunehmend auf aufstrebende Entwickler, insbesondere solche mit Nähe zu asiatischen Endmärkten. Asian Battery Metals ist in den Fokus gerückt, nachdem metallurgische Ergebnisse aus dem Oval-Kupfer-Nickel-PGE-Projekt in der Mongolei Kupferrückgewinnungen von bis zu 95 Prozent unter Einsatz konventioneller Flotation bestätigt haben.

Geschäftsführer Gan-Ochir Zunduisuren erklärte, dass die Bohrergebnisse die strategische Logik des Due-Diligence-Programms untermauern.

"Wir erzielen hervorragende Fortschritte beim Aufbau eines überzeugenden, kupferorientierten Portfolios im Südwesten der Mongolei innerhalb des Zentralasiatischen Orogenen Gürtels - einer Region, die für bedeutende Kupferproduzenten bekannt ist", sagte Zunduisuren.

"Die hochgradigen Kupfer- und Goldanalyseergebnisse aus den Bohrungen bei Maikhan Uul Cu-Au bestätigen die früheren geologischen Erkenntnisse in hohem Maße", fügte er hinzu. "Der Nachweis oberflächennaher, hochgradiger Goldmineralisierung ist eine äußerst positive Entwicklung, die dem Projekt potenziell erheblichen Mehrwert verleihen kann."

In einem Markt, in dem Verarbeitungskomplexität ansonsten vielversprechende Projekte zum Scheitern bringen kann, ist dies von Bedeutung. Die Mineralogie von Oval, geprägt von gut aufgeschlossenem Chalkopyrit und frei von strafbehafteten Begleitelementen, unterstützt die Herstellung eines sauberen, verkaufsfähigen Konzentrats mit Standardverfahren. Dies reduziert das technische Risiko und verkürzt den Weg hin zu fundierten Entwicklungsentscheidungen.

Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-01/67471171-kupfer-schock-2026-der-neue-superzyklus-warum-kupfer-jetzt-strategisch-unverzichtbar-wird-und-wer-profitieren-koennte-601.htm

web: https://www.fastmarkets.com/insights/rio-tintos-record-copper-output-beats-forecast-metal-prices-rally/#:~:text=Rio%20Tinto%20copper%20production%20increased,supply%2C%20spurs%20a%20price%20rally.

web: https://discoveryalert.com.au/asian-battery-metals-95-copper-recovery-2025/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Asian Battery Metals Plc oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Asian Battery Metals Plc" oder "Nebenwerte".

Asian Battery Metals

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

Disclaimer/Risikohinweis Asian Battery Metals Plc

Interessenkonflikte: Mit Asian Battery Metals Plc existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Asian Battery Metals Plc. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Asian Battery Metals Plc. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Asian Battery Metals einsehen: https://asianbatterymetals.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Asian Battery Metals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Kupfer am Wendepunkt: Warum der Ausbruch über 13.000 US-Dollar? Rio Tinto und Asian Battery Metals im Fokus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000340143