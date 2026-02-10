Kupfer versus Gold und Silber - Ist Kupfer 2026 die bessere Wahl für Investoren? Asian Battery Metals im Fokus

Anzeige / Werbung

Während Edelmetalle mit Volatilität kämpfen, rückt die Widerstandsfähigkeit von Kupfer wieder stärker in den Blick. Strukturelle Defizite, Elektrifizierung und neue Angebotsengpässe deuten darauf hin, dass 2026 für das rote Metall einen Wendepunkt markieren könnte.

Edelmetalle schwächeln, Kupfer behauptet sich

Die vergangenen Wochen waren von Turbulenzen an den Rohstoffmärkten geprägt. Gold und Silber, lange Zeit als defensive Anlagen geschätzt, verzeichneten teils heftige Preisschwankungen. Vor allem Silber zeigte, wie schnell sich die Stimmung drehen kann, wenn sich die makroökonomischen Rahmenbedingungen verändern. Kupfer hingegen blieb vergleichsweise stabil. Zwar ist auch dieses Metall nicht immun gegen breiteren Marktdruck, doch die drastischen Abverkäufe, wie sie in Teilen des Edelmetallsektors zu beobachten waren, blieben aus. Diese Divergenz hat eine alte Debatte neu belebt: Könnte Kupfer - und nicht Gold oder Silber - mit Blick auf 2026 das überzeugendere Rohstoffengagement sein?

Unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Treiber

Gold erfüllt weiterhin eine besondere Funktion als monetärer Absicherungswert. Seine Attraktivität speist sich weniger aus industrieller Nachfrage als aus Vertrauen in unsicheren Zeiten. Silber nimmt eine Zwischenstellung ein, da mehr als die Hälfte der Nachfrage auf industrielle Anwendungen entfällt. Kupfer steht am anderen Ende des Spektrums. Es ist das industrielle Metall schlechthin - unverzichtbar für Stromnetze, Bauwesen, Verkehr und Technologie. Spekulative Vorratshaltung oder Investmenthortung spielen kaum eine Rolle. Die Nachfrage ist nutzungsgetrieben. Entsprechend spiegeln Kupferpreise eher reale wirtschaftliche Aktivität wider als Stimmungswechsel unter Investoren.

Ein sich verengendes Angebotsbild

Besonders interessant wird Kupfer mit Blick auf 2026 durch das wachsende Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Neue Minenprojekte werden zunehmend komplex, kapitalintensiv und langwierig in der Genehmigung. Bestehende Betriebe kämpfen mit sinkenden Erzgehalten und betrieblichen Störungen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage weiter, getragen von Elektrifizierung, erneuerbaren Energien sowie dem Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Branchenschätzungen zufolge dürfte es selbst unter konservativen Annahmen schwerfallen, ausreichend neue Kapazitäten zu schaffen. Das spricht für ein strukturelles, nicht nur zyklisches Defizit.

Bewertungssignale sprechen für Kupfer

Auch relative Bewertungskennzahlen untermauern diese Einschätzung. Das Verhältnis zwischen Silber- und Kupferpreisen liegt weiterhin über langfristigen Durchschnittswerten. Historisch neigten solche Niveaus dazu, sich eher durch eine stärkere Kupferentwicklung zu normalisieren als durch anhaltende Silberstärke. Zwar sind Preisrelationen keine Prognosen, doch sie verdeutlichen, dass Kupfer den Umfang des erwarteten Nachfragewachstums bislang noch nicht vollständig widerspiegelt. Aus dieser Perspektive erscheint Kupfer weniger ausgereizt als Teile des Edelmetallmarktes.

Asian Battery Metals und strategisches Kupferengagement

Vor diesem Hintergrund rücken Unternehmen mit glaubwürdiger Kupferexponierung verstärkt in den Fokus. Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143) ist in der Mongolei tätig - einer Bergbauregion, die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt hat. Das Land beherbergt erstklassige Kupferlagerstätten und profitiert von der Nähe zu China, dem weltweit größten Verbraucher und Verarbeiter von Kupfer und Batteriemetallen. Das Vorzeigeprojekt Oval von Asian Battery Metals kombiniert Kupfer mit Nickel und Platingruppenelementen und passt damit zu den Trends der Elektrifizierung und der Batterie-Lieferketten. Jüngste Bohrungen haben hochgradige Mineralisierung nahe der Oberfläche aufgezeigt, gestützt durch robuste metallurgische Ergebnisse. Solche technischen Merkmale gewinnen in einem Umfeld knappen Angebots und steigender Anforderungen an Entwicklungseffizienz an Bedeutung.

Ausblick auf 2026

Kupfer wird Gold kaum als sicherer Hafen ersetzen - das ist nicht seine Rolle. Vielmehr bietet es ein Engagement in greifbare wirtschaftliche Transformation. Da sich Kapitalströme zunehmend an Infrastrukturinvestitionen, Energiewende und technologischem Ausbau orientieren, wächst die Relevanz von Kupfer weiter.

Für Investoren, die die Rohstofflandschaft im Jahr 2026 bewerten, lautet die Frage womöglich nicht mehr, ob Kupfer neben Gold und Silber gehört, sondern ob es eine zentralere Position verdient. Unternehmen wie Asian Battery Metals geben einen Einblick in diesen Wandel - getragen von Geologie, Standortvorteilen und einer Markterzählung, die stärker von langfristiger Nachfrage als von kurzfristiger Angst geprägt ist.

Quellen:

https://az9.live.irmau.com/pdf/3b260c61-ab75-4ac9-ad82-a7ea75fbb988/Spark-Plus-Conference-Presentation.pdf?Platform=ListPage

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20447969-kupferpreis-trotzt-crash-kupfer-vs-gold-silber-kupfer-anleger-2026-bessere-wahl

Lassen Sie sich in den Verteiler für Asian Battery Metals Plc oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Asian Battery Metals Plc" oder "Nebenwerte".

Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

Disclaimer/Risikohinweis Asian Battery Metals Plc

Interessenkonflikte: Mit Asian Battery Metals Plc existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Asian Battery Metals Plc. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Asian Battery Metals Plc. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Asian Battery Metals einsehen: https://asianbatterymetals.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Asian Battery Metals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Kupfer versus Gold und Silber - Ist Kupfer 2026 die bessere Wahl für Investoren? Asian Battery Metals im Fokus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000340143