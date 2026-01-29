Sant'Antonino - Interroll hat im Geschäftsjahr 2025 einen tieferen Umsatz erzielt. Besser entwickelte sich die Auftragslage des Spezialisten für Lagerlogistik. Insgesamt erwartet das Unternehmen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine EBIT-Marge, die nur geringfügig unter dem Vorjahreswert liegen dürfte. Der Umsatz sank um 2,5 Prozent auf 514,2 Franken, wie Interroll am Donnerstag mitteilte. Dabei machten dem Unternehmen das insgesamt schwierige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab