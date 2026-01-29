Anzeige
29.01.2026 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 29

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-28 IE00BF541080 311000.000 42221210.11 135.7595
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-28 IE00BF540Z61 806000.000 59916992.61 74.3387
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-28 IE00BQQP9F84 36550000.000 4612294607.98 126.1914
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-28 IE00BDFBTQ78 25475000.000 1824958809.10 71.6372
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-28 IE00BYWQWR46 11950000.000 841642835.27 70.4304
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-28 IE00BQQP9G91 12350000.000 1694466449.88 137.2038
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-28 IE00BDS67326 2552000.000 179447752.31 70.3165
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-28 IE00BQQP9H09 5950000.000 384247375.87 64.5794
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-28 IE00BL0BMZ89 4450000.000 167749238.00 37.6965
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-28 IE00BMC38736 61950000.000 4561951373.25 73.6392
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-28 IE00BMDH1538 12800000.000 98829004.52 7.7210
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-28 IE00BMDKNW35 47300000.000 674589560.30 14.2619
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-28 IE0000H445G8 470000.000 8338413.00 17.7413
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-28 IE0002PG6CA6 59950000.000 1138245421.96 18.9866
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-28 IE0005B8WVT6 530000.000 11773188.27 22.2136
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-28 IE000YU9K6K2 11390000.000 1004550502.61 88.1958
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-28 IE000B9PQW54 740000.000 17071555.81 23.0697
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-28 IE0001J5A2T9 495000.000 13988746.89 28.2601
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-28 IE0005TF96I9 550000.000 11530920.79 20.9653
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-28 IE000M7V94E1 34170000.000 2449257125.93 71.6786
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-28 IE000NXF88S1 4070000.000 112301138.13 27.5924
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-28 IE000YYE6WK5 123400000.000 9061111080.62 73.4288
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-28 IE000J6CHW80 2574000.000 63834637.41 24.7998
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-28 IE0007I99HX7 1950000.000 50258938.08 25.7738
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-28 IE000SBU19F7 700000.000 17144230.89 24.4918
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-28 IE0007Y8Y157 21200000.000 559889262.15 26.4099

© 2026 PR Newswire
