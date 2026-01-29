VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-28
|IE00BF541080
|311000.000
|42221210.11
|135.7595
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-28
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59916992.61
|74.3387
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-28
|IE00BQQP9F84
|36550000.000
|4612294607.98
|126.1914
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-28
|IE00BDFBTQ78
|25475000.000
|1824958809.10
|71.6372
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-28
|IE00BYWQWR46
|11950000.000
|841642835.27
|70.4304
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-28
|IE00BQQP9G91
|12350000.000
|1694466449.88
|137.2038
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-28
|IE00BDS67326
|2552000.000
|179447752.31
|70.3165
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-28
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|384247375.87
|64.5794
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-28
|IE00BL0BMZ89
|4450000.000
|167749238.00
|37.6965
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-28
|IE00BMC38736
|61950000.000
|4561951373.25
|73.6392
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-28
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|98829004.52
|7.7210
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-28
|IE00BMDKNW35
|47300000.000
|674589560.30
|14.2619
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-28
|IE0000H445G8
|470000.000
|8338413.00
|17.7413
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-28
|IE0002PG6CA6
|59950000.000
|1138245421.96
|18.9866
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-28
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11773188.27
|22.2136
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-28
|IE000YU9K6K2
|11390000.000
|1004550502.61
|88.1958
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-28
|IE000B9PQW54
|740000.000
|17071555.81
|23.0697
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-28
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13988746.89
|28.2601
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-28
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11530920.79
|20.9653
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-28
|IE000M7V94E1
|34170000.000
|2449257125.93
|71.6786
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-28
|IE000NXF88S1
|4070000.000
|112301138.13
|27.5924
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-28
|IE000YYE6WK5
|123400000.000
|9061111080.62
|73.4288
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-28
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63834637.41
|24.7998
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-28
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|50258938.08
|25.7738
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-28
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17144230.89
|24.4918
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-28
|IE0007Y8Y157
|21200000.000
|559889262.15
|26.4099
