Freitag, 30.01.2026
Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 59 Mio. USD Börsenwert?
WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
Tradegate
30.01.26 | 07:30
31,470 Euro
-0,80 % -0,255
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
30.01.2026 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 30

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-29 IE00BF541080 311000.000 42253163.53 135.8623
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-29 IE00BF540Z61 806000.000 59912355.10 74.3329
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-29 IE00BQQP9F84 36500000.000 4449665880.34 121.9087
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-29 IE00BDFBTQ78 25625000.000 1820033459.34 71.0257
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-29 IE00BYWQWR46 11900000.000 825929002.99 69.4058
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-29 IE00BQQP9G91 12400000.000 1640479877.54 132.2968
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-29 IE00BDS67326 2632000.000 184765206.64 70.1995
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-29 IE00BQQP9H09 5950000.000 380478149.98 63.9459
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-29 IE00BL0BMZ89 4450000.000 167859801.11 37.7213
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-29 IE00BMC38736 62200000.000 4595556282.86 73.8835
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-29 IE00BMDH1538 12800000.000 97059843.56 7.5828
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-29 IE00BMDKNW35 47300000.000 636274385.36 13.4519
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-29 IE0000H445G8 470000.000 8366985.24 17.8021
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-29 IE0002PG6CA6 61450000.000 1123639785.68 18.2854
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-29 IE0005B8WVT6 530000.000 11794562.22 22.2539
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-29 IE000YU9K6K2 11440000.000 989087391.00 86.4587
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-29 IE000B9PQW54 740000.000 17017305.24 22.9964
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-29 IE0001J5A2T9 495000.000 13983616.99 28.2497
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-29 IE0005TF96I9 550000.000 11415996.99 20.7564
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-29 IE000M7V94E1 34070000.000 2389818311.15 70.1444
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-29 IE000NXF88S1 4140000.000 116477667.98 28.1347
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-29 IE000YYE6WK5 123550000.000 8938010100.20 72.3433
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-29 IE000J6CHW80 2574000.000 63755670.69 24.7691
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-29 IE0007I99HX7 1950000.000 49781070.10 25.5288
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-29 IE000SBU19F7 700000.000 17049882.85 24.3570
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-29 IE0007Y8Y157 21250000.000 550628081.70 25.9119

