VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 30
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-29
|IE00BF541080
|311000.000
|42253163.53
|135.8623
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-29
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59912355.10
|74.3329
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-29
|IE00BQQP9F84
|36500000.000
|4449665880.34
|121.9087
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-29
|IE00BDFBTQ78
|25625000.000
|1820033459.34
|71.0257
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-29
|IE00BYWQWR46
|11900000.000
|825929002.99
|69.4058
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-29
|IE00BQQP9G91
|12400000.000
|1640479877.54
|132.2968
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-29
|IE00BDS67326
|2632000.000
|184765206.64
|70.1995
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-29
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|380478149.98
|63.9459
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-29
|IE00BL0BMZ89
|4450000.000
|167859801.11
|37.7213
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-29
|IE00BMC38736
|62200000.000
|4595556282.86
|73.8835
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-29
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|97059843.56
|7.5828
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-29
|IE00BMDKNW35
|47300000.000
|636274385.36
|13.4519
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-29
|IE0000H445G8
|470000.000
|8366985.24
|17.8021
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-29
|IE0002PG6CA6
|61450000.000
|1123639785.68
|18.2854
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-29
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11794562.22
|22.2539
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-29
|IE000YU9K6K2
|11440000.000
|989087391.00
|86.4587
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-29
|IE000B9PQW54
|740000.000
|17017305.24
|22.9964
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-29
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13983616.99
|28.2497
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-29
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11415996.99
|20.7564
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-29
|IE000M7V94E1
|34070000.000
|2389818311.15
|70.1444
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-29
|IE000NXF88S1
|4140000.000
|116477667.98
|28.1347
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-29
|IE000YYE6WK5
|123550000.000
|8938010100.20
|72.3433
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-29
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63755670.69
|24.7691
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-29
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|49781070.10
|25.5288
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-29
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17049882.85
|24.3570
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-29
|IE0007Y8Y157
|21250000.000
|550628081.70
|25.9119
© 2026 PR Newswire