Warum Goldman Sachs bei einem Goldpreis von 5.400 US-Dollar optimistisch ist. Tesoro Gold und B2Gold im Fokus.

Anzeige / Werbung

Goldman Sachs sieht den Goldpreis inzwischen bei 5.400 US-Dollar je Unze bis zum Ende des Jahres 2026. Ein strukturell höheres Preisniveau verändert die Kapitalallokation im gesamten Sektor und erhöht den strategischen Wert skalierbarer Entwicklungsprojekte wie dem Ternera-Projekt von Tesoro Gold in Chile.

Ein höherer Referenzpunkt für den Goldmarkt

Der Goldmarkt scheint in ein neues Bewertungsregime einzutreten. Nach einer starken Rallye im Jahr 2025, in dem die Preise um 64% zulegten, hat sich die Dynamik bis ins Jahr 2026 fortgesetzt und große Investmentbanken dazu veranlasst, ihre langfristigen Annahmen zu überdenken.

Goldman Sachs hat kürzlich seine Goldpreisprognose für Ende 2026 von zuvor 4.900 US-Dollar auf 5.400 US-Dollar je Unze angehoben. Der Spotpreis für Gold ist bereits auf Rekordniveaus von rund 4.888 US-Dollar je Unze gestiegen, was unterstreicht, wie weit sich die Preise über historische Normen hinaus bewegt haben.

Dieser Wandel wird nicht als kurzfristige Preisspitze dargestellt. Vielmehr argumentiert Goldman, dass sich der Ausgangspunkt für die Goldpreisbildung nach oben verschoben hat, gestützt durch eine Nachfrage, die struktureller und nicht spekulativer Natur ist.

Diversifikationsnachfrage stützt die Preise

Laut Goldman Sachs sind private Investoren und Zentralbanken in Schwellenländern zu entscheidenden Kräften am Goldmarkt geworden. Diese Käufer diversifizieren ihre Reserven und Portfolios zur Absicherung gegen geopolitische, fiskalische und politische Risiken, und die Bank erwartet für 2026 keine nennenswerten Liquidationen dieser Bestände.

Die Goldkäufe der Zentralbanken sollen im kommenden Jahr durchschnittlich rund 60 Tonnen betragen und damit die Rolle von Gold als langfristiger Wertspeicher weiter stärken. Infolgedessen dürfte die Volatilität zwar anhalten, doch das Abwärtsrisiko erscheint in einem Markt, der von preisunempfindlicher Nachfrage getragen wird, zunehmend begrenzt.

Auswirkungen auf den Bergbausektor

Für die Bergbauindustrie hat ein dauerhaftes Goldpreisniveau deutlich oberhalb der historischen Kostenkurven erhebliche Konsequenzen. Höhere Preise erweitern die Margen der Produzenten, stärken die Bilanzen und verbessern die Planbarkeit für langfristige Investitionsentscheidungen.

Noch wichtiger ist, dass sie den strategischen Wert zukünftiger Angebotsquellen erhöhen. Da die Explorationskosten steigen und neue Entdeckungen immer schwieriger werden, richtet sich der Fokus zunehmend auf fortgeschrittene Entwicklungsprojekte, die Produktion liefern können, ohne die Unsicherheiten der Frühphasenexploration.

Produzenten zeigen den operativen Hebel

Etablierte Produzenten haben den im aktuellen Preisumfeld enthaltenen Hebel bereits eindrucksvoll demonstriert. Unternehmen wie B2Gold (ISIN: CA11777Q2099) haben starke operative Ergebnisse und eine robuste Cashflow-Generierung gemeldet, gestützt durch disziplinierte Kostenkontrolle.

Die Ergebnisse von B2Gold für das dritte Quartal 2025 zeigten, dass die Produktion in den Minen Fekola, Masbate und Otjikoto die Erwartungen übertraf, während die konsolidierten operativen Cashkosten deutlich unter den aktuellen Goldpreisen lagen. Der operative Cashflow belief sich im Quartal auf rund 180 Mio. US-Dollar und verschaffte dem Unternehmen Spielraum zur Finanzierung von Wachstumsprojekten bei gleichzeitiger Wahrung einer starken Bilanz.

Diese finanzielle Kapazität wird zunehmend eingesetzt, um zukünftige Goldunzen zu sichern - entweder organisch oder über Partnerschaften und Akquisitionen.

Die Positionierung von Tesoro Gold in einem Hochpreisumfeld

Vor diesem Hintergrund gewinnt das Ternera-Projekt von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) in Chile an Bedeutung. Aktualisierte Scoping-Studien haben das wirtschaftliche Profil des Projekts deutlich verbessert und weisen auf eine höhere jährliche Produktion, eine längere Lebensdauer der Mine sowie einen signifikant stärkeren Nettobarwert nach Steuern hin.

Der Broker Morgans reagierte positiv auf die überarbeitete Studie und hob hervor, dass die verbesserten Kennzahlen trotz der Anwendung konservativerer Risikoannahmen erzielt wurden. Dies wurde als Beleg für die zugrunde liegende Größe und Robustheit des Projekts gewertet - und nicht als Ergebnis aggressiver Preisannahmen.

Die Lage von Ternera in einer etablierten Bergbauregion, kombiniert mit seiner Skalierbarkeit und seinem Explorationspotenzial, ordnet das Projekt in jene Kategorie von Vermögenswerten ein, die größere Produzenten zunehmend suchen, da organische Neuentdeckungen immer seltener werden.

Strategische Optionalität gewinnt an Wert

Die Prognose von Goldman Sachs von 5.400 US-Dollar je Unze bis Ende 2026 verlängert faktisch den Planungshorizont für Projekte mit langer Laufzeit. Für Entwickler wie Tesoro verbessert dies die Finanzierungsbedingungen und erhöht das Potenzial für strategische Partnerschaften. Für Produzenten eröffnet es Optionalität: den Zugang zu zukünftigen Angebotsquellen, ohne das Risiko der Frühphasenexploration eingehen zu müssen.

In einem Sektor, der sich auf ein höheres langfristiges Goldpreisniveau einstellt, verlagert sich der Schwerpunkt zunehmend auf Qualität, Standort und Kapitaleffizienz. Projekte, die in diesem Umfeld skaliert und finanziert werden können, dürften verstärkt Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da der Markt über kurzfristige Preisbewegungen hinausblickt und auf nachhaltige Wertschöpfung setzt.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20383773-hsbc-glaubt-gold-5-000-us-dollar-unze-erreichen-koennte-tesoro-gold-b2gold-fokus

https://www.reuters.com/business/finance/goldman-sachs-raises-2026-end-gold-price-forecast-5400oz-2026-01-22

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Warum Goldman Sachs bei einem Goldpreis von 5.400 US-Dollar optimistisch ist. Tesoro Gold und B2Gold im Fokus. appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA11777Q2099,AU0000077208