Mit einem Minus von -2% ist die ThyssenKrupp-Aktie zum Wochenbeginn einer der großen Verlierer im MDAX. Was drückt auf den Kurs des Stahl- und Technologiekonzerns und können Anleger noch auf weitere Kursgewinne hoffen? Zoff um die Dividende Grund für den Kursverlust zum Wochenbeginn ist die Tatsache, dass die ThyssenKrupp-Aktie ex-Dividende gehandelt wird. Kein Grund zur Sorge also. Es handelt sich im Wesentlichen um einen technischen Effekt. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de