Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index
Index-Anleihe im Fokus: Netfonds AG:
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260203_GBC_MAX_Newsupdate_Netfonds_Januar
Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 29.01.2026 (17:40 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 03.02.2026 (11:00 Uhr)
