Wir hatten mehrfach auf RE Royalties als KI-Profiteur und Dividenden-Perle hingewiesen. Seit einigen Wochen zieht die Aktie endlich an. Dennoch liegt die Dividendenrendite bei über 10 % und man will bei Strom und Energiespeichern für den KI-Boom weiter Gas geben. Dies spricht für weiter steigende Kurse. Der Kurs von Puma hat dagegen enttäuscht. Der neue Großaktionär hat 35 EUR je Aktie bezahlt, aber an der Börse liegt der Preis unter 24 EUR. Analysten sehen derzeit keine Kursfantasie. Eine Übernahme könnte frühstens in 15 Monaten erfolgen. Damit stehen die operativen Probleme von Puma weiter im Fokus. Bei Renk sind sich Analysten nicht einig. Für die einen ist der Konzern der "Top-Pick" im Rüstungssektor. Für die anderen nur eine Halteposition.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ESG-Aktien.de