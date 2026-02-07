Aktien: Bitcoin&Co. fallen wie ein Stein mit Gegenbewegung am Freitag, Edelmetalle konsolidieren mit heftigen Schwankungen und die Aktienmärkte kommen auch nicht wirklich zur Ruhe. Insbesondere Softwarefirmen werden zu den grössten Kursverlierern - Anthropics Claude soll Softwarefirmen entwerten. Während Trump diese Woche einigermassen ruhig war, machten die Aktienmärkte nicht wirklich Freude. Während die ehemals sicheren Bänke Edelmetalle in den zu erwartenden Konsolidierunsgmodus nach extremen Kursgewinnen einschwnekten, erholten sich die breiten Märkte nicht wirklich von den Trump-Zolldrohungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
