Dienstag, 10.02.2026
Durchbruch. Durchbruch. Durchbruch. Kutcho Copper hat DAS Signal gesendet
10.02.2026 08:12 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 10

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-09 IE00BF541080 311000.000 42334226.72 136.1229
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-09 IE00BF540Z61 746000.000 55672427.81 74.6279
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-09 IE00BQQP9F84 37800000.000 4380957537.21 115.8983
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-09 IE00BDFBTQ78 28075000.000 1904010472.52 67.8187
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-09 IE00BYWQWR46 11750000.000 745832653.76 63.4751
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-09 IE00BQQP9G91 12150000.000 1523728860.08 125.4098
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-09 IE00BDS67326 2796000.000 197277440.57 70.5570
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-09 IE00BQQP9H09 6000000.000 390111397.69 65.0186
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-09 IE00BL0BMZ89 4550000.000 172259277.41 37.8592
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-09 IE00BMC38736 63900000.000 4555423117.22 71.2899
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-09 IE00BMDH1538 12800000.000 98210059.63 7.6727
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-09 IE00BMDKNW35 46450000.000 550431210.67 11.8500
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-09 IE0000H445G8 470000.000 8371502.60 17.8117
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-09 IE0002PG6CA6 65000000.000 1115724126.42 17.1650
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-09 IE0005B8WVT6 530000.000 12086045.99 22.8039
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-09 IE000YU9K6K2 11890000.000 986696251.88 82.9854
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-09 IE000B9PQW54 740000.000 15895962.60 21.4810
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-09 IE0001J5A2T9 505000.000 14535142.78 28.7825
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-09 IE0005TF96I9 550000.000 11281446.45 20.5117
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-09 IE000M7V94E1 34970000.000 2350918375.27 67.2267
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-09 IE000NXF88S1 5070000.000 152933103.00 30.1643
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-09 IE000YYE6WK5 124850000.000 8748881396.03 70.0751
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-09 IE000J6CHW80 2574000.000 64047127.63 24.8823
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-09 IE0007I99HX7 1750000.000 44969912.44 25.6971
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-09 IE000SBU19F7 700000.000 17170144.43 24.5288
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-09 IE0007Y8Y157 21600000.000 549483260.04 25.4390

