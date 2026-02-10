VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-09
|IE00BF541080
|311000.000
|42334226.72
|136.1229
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-09
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55672427.81
|74.6279
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-09
|IE00BQQP9F84
|37800000.000
|4380957537.21
|115.8983
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-09
|IE00BDFBTQ78
|28075000.000
|1904010472.52
|67.8187
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-09
|IE00BYWQWR46
|11750000.000
|745832653.76
|63.4751
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-09
|IE00BQQP9G91
|12150000.000
|1523728860.08
|125.4098
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-09
|IE00BDS67326
|2796000.000
|197277440.57
|70.5570
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-09
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|390111397.69
|65.0186
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-09
|IE00BL0BMZ89
|4550000.000
|172259277.41
|37.8592
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-09
|IE00BMC38736
|63900000.000
|4555423117.22
|71.2899
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-09
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|98210059.63
|7.6727
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-09
|IE00BMDKNW35
|46450000.000
|550431210.67
|11.8500
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-09
|IE0000H445G8
|470000.000
|8371502.60
|17.8117
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-09
|IE0002PG6CA6
|65000000.000
|1115724126.42
|17.1650
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-09
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|12086045.99
|22.8039
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-09
|IE000YU9K6K2
|11890000.000
|986696251.88
|82.9854
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-09
|IE000B9PQW54
|740000.000
|15895962.60
|21.4810
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-09
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|14535142.78
|28.7825
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-09
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11281446.45
|20.5117
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-09
|IE000M7V94E1
|34970000.000
|2350918375.27
|67.2267
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-09
|IE000NXF88S1
|5070000.000
|152933103.00
|30.1643
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-09
|IE000YYE6WK5
|124850000.000
|8748881396.03
|70.0751
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-09
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|64047127.63
|24.8823
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-09
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|44969912.44
|25.6971
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-09
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17170144.43
|24.5288
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-09
|IE0007Y8Y157
|21600000.000
|549483260.04
|25.4390
