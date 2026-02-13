VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 13
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-12
|IE00BF541080
|311000.000
|42426951.34
|136.4211
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-12
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55767927.69
|74.7559
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-12
|IE00BQQP9F84
|38200000.000
|4288461879.59
|112.2634
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-12
|IE00BDFBTQ78
|28075000.000
|1904832825.89
|67.8480
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-12
|IE00BYWQWR46
|11850000.000
|741645977.50
|62.5862
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-12
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|1479507093.15
|120.7761
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-12
|IE00BDS67326
|2854000.000
|201972465.17
|70.7682
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-12
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|388728402.79
|64.2526
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-12
|IE00BL0BMZ89
|4600000.000
|171935475.76
|37.3773
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-12
|IE00BMC38736
|64600000.000
|4601284713.18
|71.2273
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-12
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|98303344.15
|7.5910
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-12
|IE00BMDKNW35
|46800000.000
|505442701.49
|10.8001
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-12
|IE0000H445G8
|470000.000
|8325246.45
|17.7133
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-12
|IE0002PG6CA6
|66100000.000
|1156510461.09
|17.4964
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-12
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|12225926.25
|23.0678
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-12
|IE000YU9K6K2
|11690000.000
|904905670.52
|77.4085
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-12
|IE000B9PQW54
|740000.000
|15388431.87
|20.7952
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-12
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|14905697.36
|29.5162
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-12
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11135663.96
|20.2467
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-12
|IE000M7V94E1
|34920000.000
|2242773161.73
|64.2260
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-12
|IE000NXF88S1
|5720000.000
|172364813.67
|30.1337
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-12
|IE000YYE6WK5
|125650000.000
|8349124394.63
|66.4475
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-12
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|64239714.20
|24.9572
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-12
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|44432169.60
|25.3898
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-12
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16950081.57
|24.2144
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-12
|IE0007Y8Y157
|21600000.000
|530750884.12
|24.5718
