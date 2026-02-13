Anzeige
WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61
12.02.26 | 17:15
62,97 Euro
+0,28 % +0,17
13.02.2026
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 13

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-12 IE00BF541080 311000.000 42426951.34 136.4211
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-12 IE00BF540Z61 746000.000 55767927.69 74.7559
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-12 IE00BQQP9F84 38200000.000 4288461879.59 112.2634
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-12 IE00BDFBTQ78 28075000.000 1904832825.89 67.8480
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-12 IE00BYWQWR46 11850000.000 741645977.50 62.5862
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-12 IE00BQQP9G91 12250000.000 1479507093.15 120.7761
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-12 IE00BDS67326 2854000.000 201972465.17 70.7682
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-12 IE00BQQP9H09 6050000.000 388728402.79 64.2526
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-12 IE00BL0BMZ89 4600000.000 171935475.76 37.3773
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-12 IE00BMC38736 64600000.000 4601284713.18 71.2273
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-12 IE00BMDH1538 12950000.000 98303344.15 7.5910
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-12 IE00BMDKNW35 46800000.000 505442701.49 10.8001
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-12 IE0000H445G8 470000.000 8325246.45 17.7133
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-12 IE0002PG6CA6 66100000.000 1156510461.09 17.4964
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-12 IE0005B8WVT6 530000.000 12225926.25 23.0678
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-12 IE000YU9K6K2 11690000.000 904905670.52 77.4085
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-12 IE000B9PQW54 740000.000 15388431.87 20.7952
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-12 IE0001J5A2T9 505000.000 14905697.36 29.5162
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-12 IE0005TF96I9 550000.000 11135663.96 20.2467
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-12 IE000M7V94E1 34920000.000 2242773161.73 64.2260
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-12 IE000NXF88S1 5720000.000 172364813.67 30.1337
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-12 IE000YYE6WK5 125650000.000 8349124394.63 66.4475
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-12 IE000J6CHW80 2574000.000 64239714.20 24.9572
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-12 IE0007I99HX7 1750000.000 44432169.60 25.3898
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-12 IE000SBU19F7 700000.000 16950081.57 24.2144
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-12 IE0007Y8Y157 21600000.000 530750884.12 24.5718

