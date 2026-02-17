Anzeige
Mehr »
Dienstag, 17.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bio-Milliardenmarkt: Steht Organto vor der Neubewertung?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC
Tradegate
17.02.26 | 20:44
65,15 Euro
-0,23 % -0,15
Branche
Medien
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
1-Jahres-Chart
NETFLIX INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NETFLIX INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
65,0465,1020:46
65,0765,1320:46
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CADENCE DESIGN SYSTEMS
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC242,30-2,69 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC346,60-5,04 %
DANAHER CORPORATION173,56-3,32 %
INTUIT INC319,95-5,34 %
MASIMO CORPORATION147,50+35,26 %
MONGODB INC295,35-3,95 %
NETFLIX INC65,15-0,23 %
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD20,505+12,27 %
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION9,300-1,59 %
SALESFORCE INC155,52-3,32 %
SYNOPSYS INC356,40-2,78 %
WARNER BROS DISCOVERY INC24,430+2,73 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.