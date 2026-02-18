VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 18
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-17
|IE00BF541080
|311000.000
|42479340.79
|136.5895
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-17
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55701267.99
|74.6666
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-17
|IE00BQQP9F84
|38800000.000
|4412550304.60
|113.7255
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-17
|IE00BDFBTQ78
|28625000.000
|1911867100.34
|66.7901
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-17
|IE00BYWQWR46
|11850000.000
|725733369.72
|61.2433
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-17
|IE00BQQP9G91
|12300000.000
|1491172067.42
|121.2335
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-17
|IE00BDS67326
|2930000.000
|206745906.95
|70.5617
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-17
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|387886329.35
|64.1134
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-17
|IE00BL0BMZ89
|4600000.000
|172336062.61
|37.4644
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-17
|IE00BMC38736
|65200000.000
|4662889435.21
|71.5167
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-17
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|98465691.46
|7.6035
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-17
|IE00BMDKNW35
|46800000.000
|516577406.47
|11.0380
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-17
|IE0000H445G8
|470000.000
|8276506.34
|17.6096
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-17
|IE0002PG6CA6
|68550000.000
|1180180944.87
|17.2164
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-17
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11987362.80
|22.6177
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-17
|IE000YU9K6K2
|11990000.000
|947579628.52
|79.0308
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-17
|IE000B9PQW54
|740000.000
|15736247.42
|21.2652
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-17
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|14915072.40
|29.5348
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-17
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11138978.15
|20.2527
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-17
|IE000M7V94E1
|35320000.000
|2217282015.12
|62.7770
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-17
|IE000NXF88S1
|6170000.000
|187577144.15
|30.4015
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-17
|IE000YYE6WK5
|125850000.000
|8447555455.84
|67.1240
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-17
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|64289613.67
|24.9765
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-17
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|44761139.51
|25.5778
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-17
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17048115.17
|24.3545
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-17
|IE0007Y8Y157
|21650000.000
|528647920.42
|24.4179
