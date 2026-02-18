Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 26.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
25.02.26 | 14:02
63,42 Euro
+0,18 % +0,12
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,1364,2408:25
62,3764,0008:25
PR Newswire
18.02.2026 08:06 Uhr
162 Leser
Artikel bewerten:
(1)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 18

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-17 IE00BF541080 311000.000 42479340.79 136.5895
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-17 IE00BF540Z61 746000.000 55701267.99 74.6666
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-17 IE00BQQP9F84 38800000.000 4412550304.60 113.7255
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-17 IE00BDFBTQ78 28625000.000 1911867100.34 66.7901
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-17 IE00BYWQWR46 11850000.000 725733369.72 61.2433
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-17 IE00BQQP9G91 12300000.000 1491172067.42 121.2335
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-17 IE00BDS67326 2930000.000 206745906.95 70.5617
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-17 IE00BQQP9H09 6050000.000 387886329.35 64.1134
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-17 IE00BL0BMZ89 4600000.000 172336062.61 37.4644
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-17 IE00BMC38736 65200000.000 4662889435.21 71.5167
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-17 IE00BMDH1538 12950000.000 98465691.46 7.6035
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-17 IE00BMDKNW35 46800000.000 516577406.47 11.0380
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-17 IE0000H445G8 470000.000 8276506.34 17.6096
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-17 IE0002PG6CA6 68550000.000 1180180944.87 17.2164
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-17 IE0005B8WVT6 530000.000 11987362.80 22.6177
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-17 IE000YU9K6K2 11990000.000 947579628.52 79.0308
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-17 IE000B9PQW54 740000.000 15736247.42 21.2652
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-17 IE0001J5A2T9 505000.000 14915072.40 29.5348
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-17 IE0005TF96I9 550000.000 11138978.15 20.2527
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-17 IE000M7V94E1 35320000.000 2217282015.12 62.7770
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-17 IE000NXF88S1 6170000.000 187577144.15 30.4015
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-17 IE000YYE6WK5 125850000.000 8447555455.84 67.1240
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-17 IE000J6CHW80 2574000.000 64289613.67 24.9765
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-17 IE0007I99HX7 1750000.000 44761139.51 25.5778
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-17 IE000SBU19F7 700000.000 17048115.17 24.3545
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-17 IE0007Y8Y157 21650000.000 528647920.42 24.4179

© 2026 PR Newswire
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.