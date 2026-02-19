Während sich der Goldpreis über der Marke von 5.000 USD je Feinunze hält, feiert ein Land ein fulminantes Comeback. Nach zwei Jahren Negativschlagzeilen scheint die dortige Regierung zur Besinnung zu kommen und will wieder mit den Goldkonzernen zusammenarbeiten. Nicht nur für Barrick Mining und B2Gold ist das westafrikanische Land auch in Zukunft von strategischer Bedeutung. Damit dürften dort aktive Gold-Unternehmen ein Comeback an der Börse feiern. Als Outperformer kommt eindeutig Desert Gold in Frage. Die Mali-Aktivitäten werden praktisch nicht im Kurs eingepreist. Analysten sehen Vervielfachungspotenzial.Den vollständigen Artikel lesen ...
