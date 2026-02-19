Der DAX ist am heutigen Mittwoch über die Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 25.278,21 Punkten. Der Start in den Donnerstag dürfte wieder etwas schwächer ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 25.229 Punkte.Auf der Terminseite steht heute eine ganze Reihe von Quartalszahlen auf dem Programm. Es berichten unter anderem Airbus, Krones, Nestlé, Renault, Verve, Rio Tinto, Walmart und Hochtief. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
