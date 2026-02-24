PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Jahresergebnis per 31. Dezember 2025Immobilienmarkt
Die Entwicklung des Schweizer Vermietungsmarkts für Geschäftsliegenschaften in unserem Marktsegment blieb 2025 insgesamt stabil. Eine spürbare Nachfrage bestand bei gut erschlossenen, hochwertigen Büroflächen mit nachhaltiger Ausrichtung - vor allem in etablierten Innenstadtlagen. Regional zeigte sich ein differenziertes Bild: In Zürich und Genf blieb das Interesse an zentral gelegenen Flächen intakt. Der Markt für Büroflächen in Bern und Lausanne blieb stabil, während in Basel das Überangebot weiter anhielt. Damit setzte sich die Trennung der Marktsegmente fort: Während Toplagen in den Zentren eine solide Nachfrage erfuhren, blieben periphere Standorte, ältere Büroobjekte sowie das Non-Food-Retail-Segment weiterhin mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert. Das High-Street-Retail-Segment in Zürich entwickelte sich äusserst positiv.
Der Investitionsmarkt entwickelte sich im Verlauf des Jahres dynamischer: Nach einem zurückhaltenden Jahresbeginn setzte im weiteren Jahresverlauf eine deutliche Belebung ein. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch ein moderat gesunkenes Zinsniveau und verbesserte Finanzierungskonditionen; gleichzeitig führte eine selektivere Kreditvergabe dazu, dass Investoren mit hoher Eigenkapitalbasis beziehungsweise ausreichender Liquidität stärker in den Vordergrund traten. Im Fokus der Investoren standen weiterhin hochwertige Objekte an zentraler Lage mit stabilen Cashflows und nachhaltiger Positionierung, insbesondere in Zürich und Genf. In peripheren Lagen sowie bei älteren Objekten blieb die Situation anspruchsvoller. Entsprechend agieren wir bei der Prüfung von Akquisitionen weiterhin umsichtig. Im Vordergrund stehen Liegenschaften an Zentrumslagen, die unseren hohen Qualitätsanforderungen genügen und mittel- bis langfristiges Wertsteigerungspotenzial aufweisen.Immobilienportfolio
Zum Stichtag 31. Dezember 2025 umfasste das Immobilienportfolio der PSP Swiss Property einen Bilanzwert von CHF 10.1 Mrd. aus (Ende 2024: CHF 9.8 Mrd.) und bestand aus insgesamt 150 Anlageliegenschaften sowie 10 Entwicklungsliegenschaften.
«Hôtel des Postes», Lausanne: Die Liegenschaft am Place Saint-François 15, erbaut im Jahr 1900, wird einer umfassenden Sanierung unterzogen. Die Bauarbeiten befinden sich in der Schlussphase. In den vergangenen Monaten wurden unter anderem die Fassade sowie die gesamte Gebäudetechnik erneuert. Zudem wurde das Gebäude auf der Südseite erweitert und an das Fernheizsystem der Stadt Lausanne angeschlossen. Die geplante Investitionssumme beläuft sich auf rund CHF 55 Mio., wovon CHF 51.7 Mio. bereits beansprucht wurden. Der aktuelle Vermietungsstand beträgt 50%. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für Mitte 2026 vorgesehen. Die Schweizerische Post, welche in diesem Gebäude über viele Jahre eine Poststelle betrieben hatte, konnte erfreulicherweise als künftige Mieterin gehalten werden. Darüber hinaus konnten mehrere Mieter aus dem Finanzsektor sowie ein Ankermieter im Retail-Bereich gewonnen werden.
Der Liegenschaftsertrag belief sich in der Berichtsperiode auf CHF 349.2 Mio. und lag damit um CHF 0.8 Mio. bzw. 0.2% unter dem Vorjahreswert (2024: CHF 350.0 Mio.). Auf vergleichbarer Basis (like-for-like) ergab sich ein Zuwachs von CHF 3.9 Mio. bzw. 1.3%, wovon CHF 2.9 Mio. bzw. 1.0% auf Indexanpassungen entfielen.
Ende 2025 betrug das Eigenkapital CHF 5.645 Mrd., entsprechend einer Eigenkapitalquote von 55.5% (Ende 2024: CHF 5.411 Mrd. bzw. 54.5%). Das zinspflichtige Fremdkapital belief sich auf CHF 3.370 Mrd. und entsprach damit 33.1% der Bilanzsumme (Ende 2024: CHF 3.385 Mrd. bzw. 34.1%). Der durchschnittliche Fremdkapitalkostensatz per Stichtag lag bei 1.04% (Ende 2024: 1.05%), die durchschnittliche Zinsbindung bei 3.3 Jahren (Ende 2024: 4.0 Jahre).
Im Berichtsjahr wurden weitere Elemente unserer Nachhaltigkeitsstrategie ergänzt und die Transparenz im Reporting wurde weiter erhöht. Das Green-Bond-Framework wurde aktualisiert und um das Nachhaltigkeitskriterium RE-ESG-Plus von Wüest Partner AG ergänzt. Das so aktualisierte Framework wurde von Moody's als Second-Party-Opinion-Provider mit der Bewertung «Excellent» beurteilt. Zudem führten die portfolioweite Beurteilung im Rahmen des RE-ESG-Plus-Ratings sowie die erhöhte Transparenz bei der Erfassung von Abfallkennzahlen neu zu einem verbesserten GRESB-Rating von vier Sternen.
Ende Januar 2026 wurde die Liegenschaft Igelweid 1 in Aarau verkauft. Ansonsten fanden nach dem Bilanzstichtag keine wesentlichen Ereignisse statt.Hauptsächliche Anträge an die Generalversammlung vom 1. April 2026
Die hauptsächlichen Anträge werden beinhalten:
Herr Dr. Furrer ist seit 1997 Rechtsanwalt bei Baker McKenzie Switzerland, Zürich (Partner seit 2002, Co-Managing Partner bzw. Managing Partner Schweiz von 2015 bis 2022 und Vorsitzender des Global Finance Committee von Baker McKenzie International seit 2024). Herr Dr. Furrer besitzt ausgezeichnete rechtliche und wirtschaftliche Immobilienmarkt- und Immobilientransaktionsexpertise, unternehmerische Führungs- und Leitungserfahrung und die erforderliche Unabhängigkeit. Er wird den Verwaltungsrat auch zusätzlich in Bezug auf Gesellschafts- und Kapital-/Finanzmarktrecht und in der Corporate-Governance verstärken.
Weiterführende Informationen und Erläuterungen zu den hauptsächlichen Anträgen finden sich auf www.psp.info/unternehmen/governance/generalversammlung/hauptsaechliche-antraege und zusammen mit den weiteren Anträgen in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 1. April 2026, die voraussichtlich am 10. März 2026 veröffentlicht und per Post zugestellt wird.
Ausblick
Weitere Informationen
Bericht und Präsentation sind verfügbar unter
Heute, 9 Uhr (CET): Telefonkonferenz (EN)
PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen
2280384 24.02.2026 CET/CEST