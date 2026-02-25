EQS-News: EQS Group GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

EQS Group geht Partnerschaft mit Ground Truth Intelligence ein, um erweiterte Due-Diligence-Funktionen in das Compliance Cockpit zu integrieren



München/London - 25. Februar 2026 EQS Group, ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter für Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations, erweitert das EQS Compliance Cockpit um Funktionen für erweiterte Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence). Diese werden durch eine neue Partnerschaft von EQS mit Ground Truth Intelligence (GTI) bereitgestellt und sind direkt im Third-Party-Risk-Management-Modul der Plattform verfügbar. Mit der Partnerschaft erweitert die EQS Group ihr Ökosystem und ermöglicht Unternehmen, spezialisierte Ermittlungsexpertise sowie tiefere Einblicke in Drittparteirisiken nahtlos in ihre bestehenden Compliance-Workflows einzubinden. Kunden können künftig umfassende Prüfungen von Geschäftspartnern durch GTI - von der Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter bis hin zu komplexen Vor-Ort-Ermittlungen - direkt im EQS Compliance Cockpit anfordern und steuern. "Risiken im Zusammenhang mit Drittparteien gehören zu den kritischsten und komplexesten Herausforderungen moderner Compliance", so Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group. "Durch die Partnerschaft mit GTI erweitern wir die Due-Diligence-Funktionen auf unserer Plattform, die Unternehmen dabei unterstützen, Vertrauen zu ihren Geschäftspartnern stärken und ethische Standards entlang ihrer Lieferketten zu verankern." Der Ansatz von GTI kombiniert menschliche Expertise, KI-gestützte Analysen sowie vielfältige Datenquellen, um skalierbare und umfassende Due-Diligence-Prüfungen zu ermöglichen. Mit der Verbindung der Ermittlungskompetenz von GTI mit den digitalen Compliance-Lösungen der EQS Group profitieren Kunden von einem durchgängigen Workflow, der erweiterte Due-Diligence-Prozesse direkt mit bestehenden Programmen für das Management von Drittparteirisiken verknüpft. Dies reduziert Fragmentierung und ermöglicht eine effizientere Einbindung von Due-Diligence-Prozessen in interne Abläufe. "Due Diligence entwickelt sich in einem volatilen geopolitischen und regulatorischen Umfeld rasant weiter. Gleichzeitig schafft KI neue Möglichkeiten für Compliance-Teams", so Stewart Kelly, Co-Founder und CEO von GTI. "Compliance-Verantwortliche benötigen eine einheitliche Plattform, um die Herausforderungen der heutigen Welt zu bewältigen und zugleich von der KI-Revolution zu profitieren. Wir freuen uns sehr, dies durch die Partnerschaft mit EQS Wirklichkeit werden zu lassen." Die Zusammenarbeit mit GTI unterstreicht die Strategie der EQS Group, eine ganzheitliche Compliance-Plattform bereitzustellen. Sie ermöglicht Unternehmen, sämtliche zentralen Compliance-Prozesse an einem Ort zu steuern und gleichzeitig spezialisierte Expertise sowie externe Intelligence-Partner zu integrieren. Durch die Verknüpfung digitaler Workflows mit externer Risiko- und Ermittlungsintelligenz unterstützt EQS Unternehmen dabei, Risiken in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld effektiver zu managen. Weitere Informationen unter: https://www.eqs.com/de/platform-compliance-ethics/third-parties/ Pressekontakt

Christina Jahn Tel.: +49 89 444430133 E-Mail: christina.jahn@eqs.com Über Ground Truth Intelligence Ground Truth Intelligence (GTI) ist ein globaler Anbieter von Due-Diligence-Lösungen, der KI-native Technologie mit menschlicher Expertise kombiniert, um Compliance- und Risikoteams dabei zu unterstützen, risikobasierte Programme zur Prüfung von Drittparteien zu konzipieren, umzusetzen und zu verteidigen. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London. GTI betreut Organisationen aus verschiedenen Branchen, in denen Ethik- und Compliance-Programme einer regulatorischen Prüfung standhalten müssen und in denen Intelligence-Informationen helfen, relevante Erkenntnisse aus der Informationsflut herauszufiltern. Die Lösungen von GTI werden über den GTI Hub bereitgestellt - eine sichere, KI-gestützte Plattform, die automatisiertes Screening, expertengestützte Eskalation und Programmdesign in einem integrierten Workflow verbindet. Auf Basis eines globalen Teams interner Analysten sowie eines Netzwerks aus Tausenden von Intelligence-Quellen in mehr als 250 Rechtsräumen ermöglicht GTI Compliance-Teams, zum richtigen Zeitpunkt das passende Maß an Sorgfalt anzuwenden, ohne Abstriche bei Abdeckung, Glaubwürdigkeit oder Effizienz zu machen. Weitere Informationen unter: gtintel.io . Über die EQS Group Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Compliance & Ethics, Data Privacy, Sustainability Management und Investor Relations. Weltweit nutzen mehr als 14.000 Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten. Die Lösungen der EQS Group sind in einer Cloud-basierten Plattform gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, das Risikomanagement von Drittparteien, die Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie DSGVO und EU AI Act, sowie für effizientes ESG-Management und regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute beschäftigt der Konzern weltweit rund 600 Mitarbeitende. https://www.eqs.com/de



