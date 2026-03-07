GFT Technologies (ISIN: DE0005800601) konnte in der vergangenen Woche einen beeindruckenden Kursanstieg von 15,55 Prozent verzeichnen. Damit war das Stuttgarter Unternehmen der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsschluss am Freitag notierte die Aktie bei 18,28 Euro, wobei das Wochenhoch mit 18,62 Euro am Handelsplatz Xetra erreicht wurde.Die Aktie bleibt eine laufende Empfehlung im RuMaS Express-Service. Potenzielle Investoren können selbst entscheiden, ...

