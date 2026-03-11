The following instruments on XETRA do have their first trading 11.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.03.2026
Aktien
1 SE0001572520 Elon AB
2 SGXE83436159 PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK SDR
3 SGXE23025161 PT Bank Central Asia TBK SDR
4 SE0001834821 Unlimited Travel Group UTG AB
5 US07787X1019 BELIMO Holding AG ADR
6 US33611D3017 First Phosphate Corp. ADR
7 CA42751V1040 Hermes International S.C.A. CDR
8 SGXE42827407 Charoen Pokphand Foods PCL SDR
9 CA8809451005 TenX Protocols Inc.
10 CA0012643080 AGT Food and Ingredients Inc.
11 CA03476T1057 Angkor Resources Corp.
12 CA4383402001 Honey Badger Silver Inc.
13 KYG632211085 M3-Brigade Acquisition VI Corp.
14 CA8990501089 Tuktu Resources Ltd.
15 CA89239Q3061 Traction Uranium Corp.
Anleihen/ETP
1 US24422EYJ27 John Deere Capital Corp.
2 FR0014016QJ7 Klépierre S.A.
3 US24422EYK99 John Deere Capital Corp.
4 XS3298855001 Kreditanstalt für Wiederaufbau
5 NO0013736744 LR Health & Beauty SE
6 CA00206RNL29 AT & T Inc.
7 DE000DP9A679 DZ BANK AG
8 DE000DP9A661 DZ BANK AG
9 DE000DP9A653 DZ BANK AG
10 DE000A460EE0 Prinz-Eugen-Energiepark GmbH
11 US05724BAQ23 Baker Hughes Holdings LLC
12 US05724BAM19 Baker Hughes Holdings LLC
13 USU16344AF72 Cheniere Energy Inc.
14 USU16344AE08 Cheniere Energy Inc.
15 USU5876JBK08 Mercedes-Benz Finance North America LLC
16 USU5876JBN47 Mercedes-Benz Finance North America LLC
17 US05724BAP40 Baker Hughes Holdings LLC
18 US24422EYL72 John Deere Capital Corp.
19 USU5876JBQ77 Mercedes-Benz Finance North America LLC
20 DE000HEL0TE4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0TD6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0TC8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 SE0024417356 Virtune Stellar ETP
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.03.2026
Aktien
1 SE0001572520 Elon AB
2 SGXE83436159 PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK SDR
3 SGXE23025161 PT Bank Central Asia TBK SDR
4 SE0001834821 Unlimited Travel Group UTG AB
5 US07787X1019 BELIMO Holding AG ADR
6 US33611D3017 First Phosphate Corp. ADR
7 CA42751V1040 Hermes International S.C.A. CDR
8 SGXE42827407 Charoen Pokphand Foods PCL SDR
9 CA8809451005 TenX Protocols Inc.
10 CA0012643080 AGT Food and Ingredients Inc.
11 CA03476T1057 Angkor Resources Corp.
12 CA4383402001 Honey Badger Silver Inc.
13 KYG632211085 M3-Brigade Acquisition VI Corp.
14 CA8990501089 Tuktu Resources Ltd.
15 CA89239Q3061 Traction Uranium Corp.
Anleihen/ETP
1 US24422EYJ27 John Deere Capital Corp.
2 FR0014016QJ7 Klépierre S.A.
3 US24422EYK99 John Deere Capital Corp.
4 XS3298855001 Kreditanstalt für Wiederaufbau
5 NO0013736744 LR Health & Beauty SE
6 CA00206RNL29 AT & T Inc.
7 DE000DP9A679 DZ BANK AG
8 DE000DP9A661 DZ BANK AG
9 DE000DP9A653 DZ BANK AG
10 DE000A460EE0 Prinz-Eugen-Energiepark GmbH
11 US05724BAQ23 Baker Hughes Holdings LLC
12 US05724BAM19 Baker Hughes Holdings LLC
13 USU16344AF72 Cheniere Energy Inc.
14 USU16344AE08 Cheniere Energy Inc.
15 USU5876JBK08 Mercedes-Benz Finance North America LLC
16 USU5876JBN47 Mercedes-Benz Finance North America LLC
17 US05724BAP40 Baker Hughes Holdings LLC
18 US24422EYL72 John Deere Capital Corp.
19 USU5876JBQ77 Mercedes-Benz Finance North America LLC
20 DE000HEL0TE4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0TD6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0TC8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 SE0024417356 Virtune Stellar ETP
© 2026 Xetra Newsboard