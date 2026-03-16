Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US3498624093 Forward Industries Inc. 16.03.2026 US3499321038 Forward Industries Inc. 17.03.2026 Tausch 1:1
CA38065C1059 Gold'n Futures Mineral Corp. 16.03.2026 CA38065C6009 Gold'n Futures Mineral Corp. 17.03.2026 Tausch 100:1
CH0012032048 Roche Holding AG 16.03.2026 CH1499059983 Roche Holding AG 17.03.2026 Tausch 1:1
